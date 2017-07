شاید بسیاری از کاربران Xbox One مایل باشند که به مانند کاربران Steam، بتوانند بازی‌های دیجیتالی را خریداری کرده و آن‌ها را به دوستان خود هدیه دهند. در حال حاضر این ویژگی برروی هیچ‌یک از کنسول‌ها وجود ندارد اما به نظر می‌رسد که کاربران کنسول Xbox One بزودی می‌توانند از این قابلیت بهره‌مند شوند. به گزارش پردیس‌گیم، آقای "مایک ایبارا" از مایکروسافت بتازگی در توئیتر پاسخگوی سوالات کاربران Xbox One بوده است.

"ایبارا" در پاسخ به سوال یکی از کاربران در مورد اضافه شدن قابلیت هدیه دادن بازی گفت که "عرضه این قابلیت چندان دور نیست" و با این جمله وعده اضافه شدن قابلیت هدیه دادن بازی‌های دیجتالی در آینده نزدیک را داد.

همچنین "ایبارا" در توئیت دیگری گفت که تیم فنی Xbox به دنبال ارائه قابلیتی است که کاربران Xbox One بتوانند لیست اچیومنت‌های برخی بازی‌ها را در لیست خود حذف کنند. این قابلیت سال گذشته توسط شرکت سونی برای کاربران PS4 ارائه شد و بی‌شک وجود چنین قابلیتی بر روی Xbox One نیز لازم به نظر می‌رسد.

در پایان دیدگاه شما در مورد وعده‌های جدید مایکروسافت چیست؟ از نظر شما قابلیت هدیه دادن بازی باید به شکل استاندارد بر روی تمامی کنسول‌ها ارائه شود؟

منبع متن: pardisgame