در کنار عناوین پرفروش پلی‌استیشن ۴ در امریکا در ماه ژوئن، سونی ۲۰ عنوان پرفروش پلی‌استیشن ۴ در اروپا در ماه ژوئن را اعلام کرد. در حالی که بسیاری از عناوین در هردو لیست مشترکند، ولی تفاوت‌های قابل توجهی همچون پرفروش‌ترین بازی هر دو لیست مشاهده می‌شود.

جای دو عنوان برتر لیست امریکا در لیست اروپا جا به جا شده است؛ به این صورت که Crash Bandicoot N. Sane Trilogy در صدر جدول و Friday the 13th در رتبه دوم قرار دارند. همچنین FIFA 17 نیز که در لیست ماه مه در صدر قرار داشت، در لیست ماه ژوئن در جایگاه سوم قرار دارد؛ این عنوان در لیست امریکا در رتبه یازدهم قرار دارد. علاوه بر این، عنوان پرفروش Grand Theft Auto V که سه سال از عرضه‌اش می‌گذرد، یک پله بالاتر از Tekken 7، در رتبه چهارم قرار دارد.

در بخش محتواهای الحاقی پرفروش نیز به مانند لیست امریکا، دو بسته Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles و Diablo III Rise of the Necromancer به ترتیب اول و دوم هستند.

عنوان FIFA 17 نیز پرفروش ترین بازی پلی‌استیشن ۳ لقب گرفت و صدر جدول پرفروش‌ترین عناوین پلی‌استیشن ویتا نیز به عنوان Killzone: Mercenary اختصاص یافت. لیست کامل عناوین پرفروش را می‌توانید از این لینک مشاهده نمایید.

عناوین پرفروش پلی‌استیشن ۴ در اروپا در ماه ژوئن

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Friday the 13th: The Game FIFA 17 Grand Theft Auto V Tekken 7 Horizon Zero Dawn Star Wars Battlefront Battlefield 4 Battlefield 1 Rocket League The Witcher 3: Wild Hunt Minecraft Wolfenstein: The New Order Hitman Wipeout Omega Collection The Last of Us Remastered EA Sports UFC 2 NHL 17 Grand Theft Auto: San Andreas Call of Duty: Modern Warfare Remastered

محتواهای الحاقی پلی‌استیشن ۴ در اروپا در ماه ژوئن

Call of Duty Black Ops III: Zombies Chronicles Diablo III: Rise of the Necromancer Battlefield 1 Premium Pass Black Ops III – The Giant Zombies Map Rocket League – Batman v Superman: Dawn of Justice Car Pack Rocket League – The Fate of the Furious Ice Charger Battlefield 1 – They Shall Not Pass The Elder Scrolls Online: Morrowind Minecraft: PlayStation 4 Edition Adventure Time Mash-up Fallout 4 Season Pass Bundle

