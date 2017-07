صداپیشگان Middle-earth: Shadow of War مشخص شدند

صداپیشگان Middle-earth: Shadow of War معرفی شده‌اند و شاهد نام‌های معروف و بزرگی در بین‌شان هستیم. طبق گفته‌ی شرکت برادران وارنر، Troy Baker برای صداپیشگی Talion بازگشته است و Alastair Duncan که در Westworld حضور دارد، به‌عنوان Celebrimbor ایفای نقش می‌کند. Laura Bailey نیز با سابقه‌ی کار برروی Injustice 2 و Uncharted 4، صداپیشگی Eltariel را […]

طبق گفته‌ی شرکت برادران وارنر، Troy Baker برای صداپیشگی Talion بازگشته است و Alastair Duncan که در Westworld حضور دارد، به‌عنوان Celebrimbor ایفای نقش می‌کند. Laura Bailey نیز با سابقه‌ی کار برروی Injustice 2 و Uncharted 4، صداپیشگی Eltariel را بر عهده دارد. همچنین Kumail Ninjiani و Pollyanna McIntosh عضو تیم صداگذاری Shadow of War هستند.

علاوه بر این‌ها، شرکت برادران وارنر اعلام کرده است که اواخر این ماه، میزبان پنلی در کامیک-کان سن دیگو خواهد بود که صداپیشگان Shadow of War در آن حضور دارند تا راجع به نقش‌هایشان صحبت کنند. در ضمن، Michel de Plater نیز به این پنل برای نمایش محتویاتی کاملاً جدید از این بازی خواهد آمد. لازم به ذکر است که این پنل در ۲۱ ژوئیه مصادف با ۳۰ تیر به مدت یک ساعت برقرار خواهد بود.

از جدیدترین اخبار مرتبط با Middle-earth، می‌توان به رایگان شدن Shadow of Mordor برروی ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی و تخفیف خوردن نسخه‌ی بازی سال آن اشاره کرد. سازندگان Shadow of War نیز تایید کرده‌اند که می‌توان قوی‌ترین دشمنان نسخه‌ی قبل یعنی Shadow of Mordor را به این بازی جدید آورد.

Middle-earth: Shadow of War در ۱۰ اُکتبر مصادف با ۱۸ مهر برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه می‌شود.

منبع متن: gamefa