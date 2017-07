پس از عرضه ی کنسول های نسل هشتم، کمپانی های بزرگ به این نتیجه رسیدند که برای ارائه‌ی کیفیت بهتر به سخت افزار های قدرتمند تری نیاز دارند. اما توان آن روز های PS4 و اکس باکس وان واقعا در حدی نبود که تمامی نیاز های گیمر ها و البته توسعه دهندگان را برطرف کند. […]

پس از عرضه ی کنسول های نسل هشتم، کمپانی های بزرگ به این نتیجه رسیدند که برای ارائه‌ی کیفیت بهتر به سخت افزار های قدرتمند تری نیاز دارند. اما توان آن روز های PS4 و اکس باکس وان واقعا در حدی نبود که تمامی نیاز های گیمر ها و البته توسعه دهندگان را برطرف کند. در نتیجه آن ها تصمیم گرفتند پدیده ای به نام نسل “هشت و نیم” را وارد دنیای گیم کنند و با عرضه ی کنسول هایی که تفاوت سخت افزاری شان با کنسول قبلی در حد و اندازه ی جابجایی یک نسلی نبود، به قول مایکل پچر، نیم قدم به جلو رفتند.

گیمر ها در مواجهه با این پدیده دو دسته شدند. عده ای از همان ابتدا بنا کردند به ساز مخالف زدن و با محکوم کردن تصمیم مایکروسافت و سونی، براعت خود را رسما از پدیده ی نسل هشت و نیم اعلام نمودند. عده ای نیز از این تصمیم استقبال کرده و از آن حمایت کردند. خارج از این که این پدیده دقیقا به نفع ما گیمر ها است یا به ضررمان، سوال اینجاست که نسل هشت و نیم دقیقا یعنی چه؟! این ارتقای سخت افزاری “نیم قدمی” دقیقا قرار است چقدر باشد؟

پیرامون همین مبحث کمپانی های بزرگ برای معرفی بهتر کنسول های جدید خود و مقایسه‌ی قدرت سخت افزاری آن‌ها با ورژن های گذشته از کلمه ای به نام «ترافلاپ» (teraFLOP) استفاده کردند. لغتی که این روز ها به لطف معرفی شدن اکس باکس وان اکس، خیلی بر سر زبان ها می چرخد. بد نیست نگاهی داشته باشیم به معنای این کلمه و پس از آن کنسول های بازی مختلف را بر اساس میزان آن مرتب کنیم.

این مقاله ترجمه‌ای است نه چندان وفادار (!) از وبسایت گیم اسپات.

«ترافلاپس» یا teraFLOPS یعنی چه؟

لغت FLOPS در واقعا مخفف عبارت floating point operations per second یا عملیات ممیز شناور بر ثانیه است. این واحد برای بیان بالاترین میزان از قدرت یک پردازنده ی گرافیکی به کار می رود.

کلمه ی tera در واقعا پیشوندی است که یک تریلیون واحد را مشخص می کند. همانطور که giga پیشوندی برای اشاره به یک میلیون است. یک ترافلاپس در واقع ۱۰ به توان ۱۲ فلاپس و یک گیگافلاپس به معنی ۱۰ به توان ۹ واحد فلاپس است.

ساده ترین فرمول برای محاسبه ی ترافلاپس بدین صورت است:

تعداد هسته های موازی پردازشگر گرافیکی × حداکثر سرعت کلاک بر حسب مگاهزتر × ۲ تقسیم بر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

ضریب ۲ در فرمول به این خاطر افزوده شده که برخی از پردازنده های گرافیکی توانایی انجام دو عملیات را به صورت همزمان دارند و برای به دست آوردن عدد فلاپس باید بالاترین میزان از توانایی را در نظر گرفت.

حال با استفاده از این فرمول عدد فلاپس کنسول اکس باکس وان را اندازه گیری می کنیم:

واحد پردازش گرافیکی کنسول دارای ۷۶۸ هسته ی پردازش موازی است. حد اکثر سرعت کلاک پردازنده نیز ۸۵۳ مگاهرتز است. زمانی که ۷۶۸ را در ۸۵۳ و سپس در ۲ ضرب می کنیم و حاصل را تقسیم بر ۱۰۰۰۰۰۰ می کنی عدد ۱٫۳۱ به دست می آید. در نتیجه می توان گفت کنسول اکس باکس وان از قدرت پردازش ۱٫۳۱ ترافلاپس بهره می برد.

آیا ترافلاپس برای اندازه گیری قدرت پردازنده ها معیاری کامل و قابل اتکا است؟

خیر. اگر چه این عدد می تواند تا حد زیادی پیش نمایشی از قدرت پردازنده ی مورد نظر را به ما ارائه کند اما به طور مستقیم تعیین کننده‌ی این میزان نیست. مثال های نقض آن در کارت های گرافیکی به فراوانی دیده می شوند. مثلا کارت RX 480 از کمپانی AMD از ۵٫۸ ترافلاپس قدرت پردازشی بهره می برد. اما این کارت اندکی ضعیف تر از کارت GTX 980 کمپانی Nvidia است که از قدرت ۴٫۶ ترافلاپسی بهره مند است. لذا نمی توان گفت این عدد به طور قطعی تعیین کننده ی میزان ضعف و قدرت کنسول ها است اما می تواند در این باره گرایی کلی به ذهن مخاطب بدهد.

در ادامه قصد داریم تا کنسول های بازی ای که تابحال به بازار ها عرضه شده‌اند را بر اساس این معیار مرتب کنیم و ببینیم کدام یک از آن‌ها از میزان فلاپس بیشتری بهره می‌برند.

Sega Dreamcast

با کنسول دریم کست از سگا آغاز می کنیم چون این اولین کنسولی است که درباره ی میزان فلاپس آن اطلاعات دقیقی داریم.

کنسول سگا در ۲۷ نوامبر ۱۹۹۸ به بازار آمد و پردازنده ی گرافیکی ۱۰۰ مگاهرتزی PowerVR2 آن قدرتی برابر با ۱٫۴ گیگافلاپس را ارائه می داد.

بازی‌های که بر روی این کنسول گرافیک قابل توجهی داشتند عبارت اند از: Jet Grind Radio, Soulcalibur, Shenmue, Shenmue II, Resident Evil Code: Veronica, Ecco the Dolphin: Defender of the Future, Rez

PlayStation 2

کنسول فوق‌العاده‌ی سونی با نام PlayStation 2 در چهارم مارچ سال ۲۰۰۰ به بازار های جهانی عرضه شد. این کنسول از پردازنده ی گرافیکی ۱۵۰ مگاهرتزی استفاده می کرد که توانی برابر با ۶٫۲ گیگافلاپس را برای آن فراهم کرده بود. این میزان ۴٫۴ برابر بیشتر کنسول سگا یعنی دریم کست بود و به این کنسول اجازه داد تا بازی‌ها را با کیفیت بسیار بیشتری اجرا کند.

عناوینی که بر روی این کنسول عملکرد گرافیکی قابل توجهی داشتند عبارت اند از:

God of War, God of War II, Final Fantasy X, Final Fantasy XII, Shadow of the Colossus, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Onimusha 3: Demon Siege, Ratchet and Clank: Up Your Arsenal, Gran Turismo 4, Zone of the Enders: The 2nd Runner, Jak 3

Nintendo GameCube

کنسول جدید نینتندو در چهارده سپتامبر سال ۲۰۰۱ عرضه شد و توانست با پردازنده‌ی ۹٫۴ گیگافلاپسی خود قدرتی بیشتر از پلی استیشن ۲ ارائه کند. قدرت این کنسول حدود ۱٫۵ برابر PS2 بود.

عناوینی که بر روی این کنسول عملکرد گرافیکی قابل توجهی داشتند:

Resident Evil 4, Star Fox Adventures, Star Wars Rogue Squadron: Rogue Leader, Metroid Prime, Metroid Prime 2 Echoes, F-Zero GX, Legend of Zelda: The Wind Waker, Super Mario Sunshine, Super Smash Bros. Melee, Legend of Zelda: Twilight Princess

Nintendo Wii

کنسول Wii پنج سال بعد از عرضه ی گیم کیوب و در نوزدهم نوامبر سال ۲۰۰۶ عرضه شد. کنسول نینتندو از پردازنده‌ی Hollywood کمپانی ATI استفاده می کرد که می توانست سرعت کلاکی برابر ۲۴۳ مگاهرتز را ارائه کند. با عرضه‌ی این کنسول، نینتندو تصمیم گرفت بر روی کنترلر های حرکتی تمرکز کند. در نتیجه پیشرفت چندان بزرگی در قدرت پردازشی آن بوجود نیامد. این کنسول قدرتی برابر ۱۲ گیگافلاپس داشت که به نسبت کنسول قبلی یعنی گیم کیوب، صرفا ۱٫۲۷ برابر ارتقا یافته بود. در واقع اگر معیارمان عدد فلاپس باشد این کمترین میزان ارتقایی است که یک کنسول نسبت به همتای بازنشسته‌ی نسل پیشین خود دارد.

عناوینی که بر روی این کنسول عملکرد گرافیکی قابل توجهی داشتند:

Red Steel 2, Donkey Kong Country Returns, The Legend of Zelda: Skyward Sword, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, Mario Kart Wii, Super Smash Bros. Brawl

Microsoft Xbox

با این که کنسول مایکروسافت پنج سال قبل از کنسول Wii و در پانزدهم نوامبر سال ۲۰۰۱ عرضه شده بود، اما توانست با پردازنده‌ی NV2A ی کمپانی انویدیا، قدرتی برابر ۱٫۶ قدرت کنسول حرکت محور نینتندو ارائه کند. سرعت کلاک ۲۳۳ مگاهرتزی این کنسول به آن اجازه داد تا با ارائه ی قدرت ۲۰ گیگافلاپسی، جزو ۱۰ کنسول قدرتمند تاریخ باشد.

عناوینی که بر روی این کنسول عملکرد گرافیکی قابل توجهی داشتند:

Ninja Gaiden Black, Splinter Cell: Chaos Theory, Burnout Revenge, Doom 3, Dead or Alive Ultimate, Forza Motorsport, Chronicles of Riddick, Far Cry Instincts, Halo, Halo 2

PlayStation 3

پلی استیشن ۳ در یازدهم نوامبر سال ۲۰۰۶ عرضه شد و توانست با پردازنده‌ی RSX انویدیا قدرتی برابر ۲۳۰٫۴ گیگا فلاپس را عرضه کند. عددی که به طرزی شگفت انگیز رکورد اکس باکس را ۱۱٫۵ برابر ارتقا داد. این کنسول همچنین نسبت به کنسول قبلی سونی یعنی PS2 جهشی ۳۷٫۱ برابری داشت و بدین ترتیب توانست بالاترین جهش میان نسلی تاریخ در کنسول های مخصوص بازی را داشته باشد.

عناوینی که بر روی این کنسول عملکرد گرافیکی قابل توجهی داشتند:

God of War 3, Killzone 3, Gran Turismo 5, Heavy Rain, Uncharted 2, Uncharted 3, The Last of Us, Beyond: Two Souls

Xbox 360

با این که این کنسول یک سال پیش از پلی استیشن ۳ یعنی در ۲۲ نوامبر سال ۲۰۰۵ به بازار آمد، توانست به اندازه‌ی ۹٫۶ گیگافلاپس قدرت بیشتری نسبت به کنسول سونی ارائه کند. اکس باکس ۳۶۰ با پردازنده ی Xenos و سرعت کلاک ۵۰۰ مگاهرتزی آن توانست قدرتی ۲۴۰ گیگافلاپزی ارائه کند. که به نسبت کنسول قبلی مایکروسافت جهشی ۱۲ برابری داشت.

عناوینی که بر روی این کنسول عملکرد گرافیکی قابل توجهی داشتند:

Gears of War 3, Alan Wake, Dirt 3, Fight Night Champion, Viva Piñata, Crysis 3, Forza Motorsport 4, Call of Duty: Advanced Warfare, Halo 4, Dead or Alive 5: Last Round

Nintendo Wii U

کنسول نه چندان موفق Wii U در هجدهم نوامبر سال ۲۰۱۲ عرضه شد. فرکانس ۵۵۰ مگاهرتزی چیپ Latte از کمپانی AMD به Wii U اجازه داد تا توانی برابر ۳۵۲ ترافلاپس را ارائه کند. میزانی که ۲۹٫۳ برابر از کنسول Wii قوی تر است.

عناوینی که بر روی این کنسول عملکرد گرافیکی قابل توجهی داشتند:

Mario Kart 8, Super Smash Bros. for Wii U, Super Mario 3D World, Bayonetta 2, Xenoblade Chronicles X, The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nintendo Switch

سویچ اولین و تنها کنسول نینتندو است که قدرتش به حد ترافلاپ می رسد. این کنسول که در تاریخی نه چندان دور یعنی سوم مارچ ۲۰۱۷ عرضه شده توانسته قدرتی یک ترافلاپسی ارائه دهد. این کنسول ۲٫۸ برابر از Wii U قوی تر است و از یکی از پردازنده های سری Tegra ساخت کمپانی انویدیا استفاده می کند. نینتندو بار دیگر با سویچ تصمیم گرفت به جای قدرت سخت افزاری بر روی مواردی چون جابجایی راحت تر کنسول و طراحی آن به صورت دستی و خانگی تمرکز کند. گرچه شروع این کنسول با وجود بازی های قدرتمندی چون زلدا بسیار عالی بود اما باید دید نینتندو موفق می شود از تکرار سرنوشت Wii U جلو گیری کند یا خیر.

عناوینی که بر روی این کنسول عملکرد گرافیکی قابل توجهی داشتند:

Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Arms, Fast RMX

Xbox One

اکس باکس وان چند روز بعد از کنسول پلی استیشن ۴ در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳ عرضه شد و از سری پردازنده های AMD Radeon با کلاک ۸۵۳ مگاهرتزی استفاده کرد. این کنسول توانست قدرت ۱٫۳۱ ترافلاپس را ارائه کند که به معنی ۳۱۰ گیگافلاپس بیشتر از کنسول تازه نفس سویچ است. این کنسول توانست قدرتی ۵٫۴ برابر بیشتر از کنسول قبلی مایکروسافت یعنی اکس باکس ۳۶۰ ارائه دهد.

عناوینی که بر روی این کنسول عملکرد گرافیکی قابل توجهی داشتند:

Forza Horizon 3, Quantum Break, Gears of War 4, Titanfall 2, Rise of the Tomb Raider, Ryse: Son of Rome

Xbox One S

این کنسول که در واقع مدل جمع و جور شده ی اکس باکس وان است در دوم آگوست سال ۲۰۱۶ عرضه شد. اکس باکس وان اس توانست قدرت ۱٫۳ ترافلاپسی وان را به عدد ۱٫۴ ارتقا دهد. یعنی حدود هفت درصد قدرت بیشتر.

عناوینی که بر روی این کنسول عملکرد گرافیکی قابل توجهی داشتند و از قابلیت HDR پشتیبانی می نمودند:

Battlefield 1, Deus Ex: Mankind Divided, Gears of War 4, Mass Effect Andromeda, Resident Evil 7

PlayStation 4

و اما پلی استیشن ۴٫ کنسولی که تا مدتی پیش قدرتمند ترین کنسول جهان بود اما هم اکنون یکی از سه کنسول برتر در میزان عدد فلاپس است. این کنسول که در ۱۵ نوامبر سال ۲۰۱۳ یعنی یک هفته زود تر از اکس باکس وان عرضه شد توانست با ارائه ی قدرت ۱٫۸۴۳ ترافلاپسی در زمینه ی قدرت سخت افزاری گوی سبقت را از رقیبش برباید. این کنسول ۷٫۹ برابر از پلی استیشن ۳ قوی تر بود.

عناوینی که بر روی این کنسول عملکرد گرافیکی قابل توجهی داشتند:

Infamous Second Son, Killzone Shadow Fall, Uncharted 4: A Thief’s End, Horizon Zero Dawn, The Order: 1886

PlayStation 4 Pro

در دهم نوامبر سال ۲۰۱۶ پلی استیشن پرو کنسول ها را وارد نسل هشت و نیم کرد و با پردازنده ی ۹۱۱ مگاهرتزی خود قدرتی برابر با ۴٫۲ ترافلاپس ارائه داد. میزانی که ۲٫۲ برابر بیشتر از پلی استیشن ۴ اصلی است. هدف از عرضه ی این کنسول، دستیابی به رزولوشن ۴k، فریم ریت بهتر و همینطور پشتیبانی بهتر از تکنولوژی VR بود.

عناوینی که بر روی این کنسول عملکرد گرافیکی قابل توجهی داشتند:

Deus Ex: Mankind Divided, The Elder Scrolls Online, Ghost Recon Wildlands, Horizon Zero Dawn, inFAMOUS Second Son, The Last of Us Remastered, The Last Guardian

Xbox One X

این کنسول قرار است تا در هفتم نوامبر سال ۲۰۱۷ عرضه شود. با پردازنده ی ۱۱۷۲ مگاهرتزی Polaris از کمپانی AMD، اکس باکس وان اکس قادر است توان شگفت انگیز ۶ ترافلاپسی را ارائه کند. این باعث می شود این کنسول به اندازه ی ۱٫۸ ترافلاپس قوی تر از PlayStation Pro باشد. این کنسول همچنین نسبت به اکس باکس وان جهشی ۴٫۵ برابری خواهد داشت.

همانطور که میبینیم کنسول های بازی و گرافیک بازی های ویدئویی با سرعتی خیره کننده در حال پیشرفت هستند و با هر نسل قدرت سخت افزاری و توان پردازش آن ها چندین برابر می شود. این مسئله ذهن بسیاری از ما را به فکر فرو خواهد برد. با این شرایط واقعا سخت است که بخواهیم آینده ی صنعت گیم را پیش بینی کنیم. با این حال یکی از سوالاتی که ذهن بسیاری از گیمر ها را به خود مشغول کرده این است که:

برای دیدن بازی ها با کیفیت کاملا «فوتورئال» (Photoreal) به چه میزان از قدرت سخت افزاری نیاز است؟

طراحان اپیک گیمز به این سوال این گونه پاسخ می دهند:

خب ما در حال حاضر می توانیم با نور پردازی ثابت و بدون حضور انسان ها، صحنه هایی کاملا فوتورئال را از دل کنسول های فعلی بیرون بکشیم. پس بخشی از راه را رفته ایم! اما برای طراحی محیط های دینامیک و با حضور مدل های پیشرفته و سایه زنی شده همچون محیط های خیس، سطوح صیقلی و بازتابنده و موارد سنگین گرافیکی از این دست، شاید به حدود ۴۰ ترافلاپس قدرت پردازشی نیاز داشته باشیم!

با توجه به پیشرفت روزافزون و بسیار سریع دنیای سخت افزار و کنسول های بازی، به نظر شما چقدر زمان لازم است تا به چنین سطحی در بازی های ویدئویی دست یابیم؟ دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa