همچنان مقداری شک وجود دارد که Xbox One X دستگاه بسیار قدرت‌مندی باشد اما یک کنسول فقط به اندازه بازی‌های خود خوب است. تاکنون می‌دانیم عناوین ترد پارتی زیادی برای آن منتشر می‌شوند که از قدرت بیشتر این کنسول استفاده می‌کنند اما انحصاری خاصی نمایش داده نشده که مخاطبین را وادار به پرداخت پول برای آن سازد. حقیقتا در کنار لاین‌آپ PS4 و Nintendo Switch یا حتی سیستم‌های Xbox، عناوین بزرگ آینده Xbox One فقط شامل Forza 7 ،Sea of Thieves ،State of Decay 2 و Crackdown 3 می‌شود.

آیا عدم وجود انحصاری‌های زیاد و جدید برای Xbox One X می‌تواند به فروش آن در بازار لطمه بزند؟ به گزارش پردیس گیم، این سوالی بود که Gamingbolt از مایکل پکتر، تحلیل‌گر Wedbush Securities، پرسیده که او در پاسخ گفت:

"State of Decay مانند Days Gone یک بازی زامبی‌محور دیگر است اما به‌نظر من تفاوت آن‌ها در این خواهد بود که State of Decay مقداری حس شوخ طبعی در خود داشته باشد که احتمال دارد عملکرد خوبی نشان دهد و مشکلی در آن نیست. من فکر می‌کنم Forza یک بازی مسابقه‌ای بسیار خوبی می‌باشد اما Gran Turismo هم همین‌گونه است پس تفاوت خاصی در این زمینه ایجاد نمی‌شود. من هیچ‌وقت نشنیده‌ام که کسی بگوید به خاطر بازی مسابقه‌ای یک کنسول خریده و شما فقط انتظار دارید دستگاهی که تهیه می‌کنید، عنوان مسابقه‌ای با کیفیتی داشته باشد. Sea of Thieves از دیدگاه من احمقانه به‌نظر می‌رسد بنابراین بر این باورم که لاین‌آپ Xbox One به اندازه PS4 جذاب نیست.





با گفتن این‌ها، من فکر می‌کنم عناوین انحصاری فقط یک پنجم بازار را شامل می‌شوند (20 درصد). Sony عینا از نظر فروش از Microsoft دو به یک بهتر بوده که به احتمال زیاد به خاطر عملکرد نه چندان خوب‌شان با PS3 است اما آن‌ها با کنسول‌های PS2 و PS1 کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند و فعلا در حال پس گیری مخاطبین گذشته هستند البته این نتیجه در ایالات متحده به شکل 11:10 است اما مردم خارج از ایالات متحده، پیش از این PS2 و PS1 داشتند و این‌بار هم دستگاه خانگی خود یعنی PS4 را می‌خرند بنابراین من فکر می‌کنم بزرگ‌ترین تفاوت میان Microsoft و Sony در اینجا ایجاد می‌شود و این افراد عضوی از خانواده PlayStation به حساب می‌آیند. Sony برتری بزرگی در همه جای دنیا دارد."

او در ادامه صحبت‌های خود توضیح داد که لاین‌آپ بازی‌های PS4 بسیار متنوع‌تر از Xbox One است:

"مورد دیگری که باید به یاد داشته باشید، این است که اکثر بازی‌های Microsoft شوتر هستند که در سطح هاردکور قرار دارند و فقط یک بخش از بازار را جذب می‌کنند. Sony لاین‌آپ متنوع‌تری دارد البته ممکن است که به همان اندازه هاردکور پسند باشند اما شوتر محور نیستند. آن‌ها به جذب طرفداران RPG ،JRPG و سایر سبک‌ها می‌پردازند."

دیدگاه شما در رابطه با اظهارات اخیر مایکل پکتر راجع به لاین‌آپ Microsoft و Sony چیست؟

منبع متن: pardisgame