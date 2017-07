دموی رایگانی برای عنوان The Surge در راه است

امروز ناشر بازی The Surge و سازنده‌ی بازی، Deck 13، آخرین بازی هاردکور اکشن علمی تخیلی آن ها دموی رایگانی دریافت خواهد کرد. این دموی رایگان عنوان The Surge برای هر سه پلتفرم رایانه های شخصی، پلی استیشن ۴ و اکس باکس وان منتشر می‌شود. با وجود این که پلتفرم های این دمو مشخصی شده […]

امروز ناشر بازی The Surge و سازنده‌ی بازی، Deck 13، آخرین بازی هاردکور اکشن علمی تخیلی آن ها دموی رایگانی دریافت خواهد کرد. این دموی رایگان عنوان The Surge برای هر سه پلتفرم رایانه های شخصی، پلی استیشن ۴ و اکس باکس وان منتشر می‌شود.

با وجود این که پلتفرم های این دمو مشخصی شده است هنوز خبری از تاریخ انتشار دقیق این دمو نیست. توسعه دهندگان تنها گفتنه‌اند که این دموی رایگان از بازی The Surge در یکی از روز های هفته‌ی آینده منتشر می‌شود اما عنوان نکردند که دقیقاً در کدام روز این هفته و از چه ساعتی این دمو در دسترس قرار خواهد گرفت. خبر انتشار این نسخه‌ی دمو از طریق توییتی رسمی در اکانت توییتر این بازی اعلام شد. متن این توییت به شرح زیر است:

آیا می‌توانید در دموی The Surge دوام آورید؟ [دموی بازی] هفته‌ی آینده برای پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و رایانه های شخصی در دسترس قرار می‌گیرد. — The Surge (@TheSurgeGame) July 12, 2017

علاوه بر اطلاعات دقیق از زمان انتشار، خبری از اطلاعات جزئیات نسخه‌ی دمو نیز نیست. ما هنوز نمی‌دانیم که طول این نسخه‌ی دمو از بازی The Surge چقدر است و بازی کردن آن چه مدت به طول می‌انجامد یا بازی از کجا آغاز خواهد شد و کدام قسمت آن به عنوان نسخه‌ی دمو در نظر گرفته شده است.

اگر The Surge را نمی‌شناسید باید گفت که The Surge عنوانی اکشن و آر پی جی است که از آن دست بازی های هاردکور محسوب می‌شود. سبک اکشن آن منحصر به فرد است و اگر شما از آن دسته افرادی هستند که اکشن خالص را می‌پسندید این بازی به شما پیشنهاد می‌شود. بازی در محیطی آخرالزمانی رخ می‌دهد و در دنیای The Surge سیاره زمین در آستانه‌ی نابودی است. آن هایی که از وقایع ناگواری که زمین را به این حال و روز انداخته است جان سالم به در برده‌اند در شهر هایی زندگی می‌کنند که جمعیت آن ها بیش از حد زیاد است و در میان مردمی بیمار جا خوش می‌کنند. عنوان The Surge در ماه مه میلادی منتشر شد و اکنون با قیمت ۵۹.۹۹ دلار آمریکا برای رایانه های شخصی، پلی استیشن ۴ و اکس باکس وان به فروش می‌رسد.

منبع متن: gamefa