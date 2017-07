تماشا کنید: تصاویری جدید و ترسناک از عنوان The Evil Within 2

به گزارش پردیس‌گیم وبه نقل از DSOGaming به تازگی شرکت Bethesda از 3 تصویر جدید و ترسناک از The Evil Within 2 رونمایی کرده است. این بازی که زیر نظر استودیو Tango Gameworks و "شینجی میکامی" (Shinji Mikami) در دست توسعه است، وعده داده تا سطح این سری را بالاتر برده و آن را به مثالی ویژه و منحصربه‌فرد در هیجان روانی و یک بازی ترس و بقا واقعی تبدیل کند.

در این بازی شما در نقش کارآگاه "سباستین کاستلانوس" قرار دارید و باید برای نجات دختر وی تلاش کنید. برای این کار بازکنان باید به دنیایی پر از کابوس قدم گذاشته و راز و ریشه‌های تاریک آن شهر خیالی را کشف کنند.

The Evil Within 2 در تاریخ 13 اکتبر (21 مهر) برروی کنسول های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC عرضه خواهد شد. در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame