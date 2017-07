مدت‌ زمان بخش کمپین عنوان Far Cry 5 بین ۲۰ الی ۲۵ ساعت بطول خواهد انجامید… بخش سفارشی‌سازی ابزار آلات و اسلحه‌های موجود در عنوان Far Cry 5 موردی است که قبلا تائید شده، اما اطلاعات زیادی از آن در دسترس نیست. همچنین یوبی‌سافت نیز جزئیات اندکی را از سیستم بازی منتشر کرده است و با توجه […]

مدت‌ زمان بخش کمپین عنوان Far Cry 5 بین ۲۰ الی ۲۵ ساعت بطول خواهد انجامید…

بخش سفارشی‌سازی ابزار آلات و اسلحه‌های موجود در عنوان Far Cry 5 موردی است که قبلا تائید شده، اما اطلاعات زیادی از آن در دسترس نیست. همچنین یوبی‌سافت نیز جزئیات اندکی را از سیستم بازی منتشر کرده است و با توجه به اینکه تا انتشار این عنوان بیش از ۶ ماه زمان باقی مانده است، انتظار می‌رود که در آینده اطلاعات بیشتری منتشر شوند. با این حال، اطلاعات اندک جدیدی در دسترس قرار گرفته‌اند.

وب‌سایت GamingBolt بتازگی مصاحبه‌ای را با سرپرست نویسندگان عنوان Far Cry 5 آقای درو هولمز (Drew Holmes) ترتیب داد، و طی این گفتگو جزئیات اندک جذابی بدست آمده‌اند. هنگامی که از آقای هولمز در مورد سیستم سفارشی‌سازی بازی سوال شد، ایشان اینگونه پاسخ دادند:

سیستم سفارشی‌سازی بسیار قوی و کامل طراحی شده. در بازی اسلحه‌های متنوعی وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. در آینده بیشتر در این مورد خواهیم گفت. منتظر مشاهده بهبودهای صورت گرفته و همچنین موارد آشنایی که از گذشته در سری Far Cry وجود داشته‌اند باشید.

صحبت‌های آقای هولمز شامل نکات جالبی است… ایشان از ارائه جزئیات بیشتر خودداری نمودند. اما قول این را داده‌اند که در آینده اطلاعات تکمیلی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

در ادامه مصاحبه سوال شد که بخش کمپین Far Cry 5 چه میزان زمان خواهد برد؟ آقای هولمز اظهار کردند که بخش کمپین بازی به مانند نسخه‌های گذشته سری بطول خواهد انجامید. بنابر آنچه که ایشان اعلام نمودند، با توجه به اینکه Far Cry 3 و Far Cry 4 حدودا بین ۲۰ الی ۳۰ ساعت گیم‌پلی دارند، تصور می‌شود که عنوان Far Cry 5 نیز به همین میزان زمان برای اتمام نیاز داشته باشد.

عنوان Far Cry 5 قرار است در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۸ (۸ اسفند ۱۳۹۶) برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شود.

