امروز شرکت تحقیقاتی GFK، گزارشی از پرفروش‌ترین بازی‌ها در نیمه‌ی اول سال ۲۰۱۷ منتشر کرده است و با توجه به آن، به نظر می‌رسد علاقمندان به بازی‌های ویدئویی در سراسر دنیا، عاشق دو عنوان FIFA 17 و GTA V هستند. این گزارش، شامل فروش عناوین مختلف در کشورهای برزیل، روسیه و بیشتر کشورهای اروپایی، می‌شود.

اگرچه حدود ۴ سال از انتشار بازی GTA V می‌گذرد، اما این بازی همچنان فروش باورنکردنی دارد. این بازی مولتی‌پلتفرم در ابتدا و در سال ۲۰۱۳ برای دو کنسول پلی‌استیشن ۳ و ایکس‌باکس ۳۶۰ منتشر شد و تنها در چند روز، رکورد پرفروش‌ترین بازی تاریخ را به دست آورد. بعد از گذشت یکسال و ورود به نسل هشتم بازی‌های ویدئویی، شرکت Rockstar تصمیم به عرضه‌ی شاهکار خود برای دو پلتفرم ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ گرفت. با تاخیر فراوان و پس از گذشت ۲ سال از انتشار بازی، نسخه‌ی رایانه‌های شخصی GTA V در سال ۲۰۱۵، روانه‌ی بازار شد. GTA V در کشورهای اتریش، دانمارک، آلمان و بریتانیا عنوان پرفروش‌ترین بازی در نیمه‌ی اول سال ۲۰۱۷ را یدک می‌کشد، اما این بازی در لهستان، روسیه، اسپانیا و برزیل به عنوان دومی، رضایت داده است.

بازی FIFA 17 که سال پیش به انتشار رسیده نیز در کشورهای برزیل، ایتالیا، لهستان، پرتغال، روسیه و برزیل عنوان نخست را به خود اختصاص داده است و البته در سه کشور لاسمبرگ، هلند و بلژیک نیز فروش فوق‌العاده‌ای داشته است.

بازی Horizon: Zero Dawn، ساخته‌ی استودیوی هلندی Guerrilla Games، با وجود انحصاری بودن، فروش بسیار خوبی در اروپا داشته است و در بیشتر کشورها عنوان دومی و یا سومی را مال خود کرده است.

در این گزارش به میزان فروش عناوین برروی کنسول‌های شرکت نینتندو هم توجه زیادی شده است و طبق گزارش GFK، شاهکار شرکت نینتندو، یعنی The Legend of Zelda: Breath of The Wild، پرفروش‌ترین بازی ویدئویی در فرانسه، نروژ و سوئد بوده است. این بازی که با متای ۹۷، لقب باارزش‌ترین عنوان سال ۲۰۱۷ را هم یدک می‌کشد، در ماه مارس ۲۰۱۷ برای دو کنسول Wii U و نینتندو سوئیچ به انتشار رسیده است.

منبع متن: gamefa