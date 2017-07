بتازگی خرده‌ فروشی فرانسوی مجموعه نقشه‌های بعدی عنوان Call of Duty: Modern Warfare Remastered را لو داده است. نام این بسته “Regroup” است و بنظر می‌رسد شامل نسخه ریمستر شده نقشه‌های Estate، Terminal و Highrise از عنوان Modern Warfare 2 و همچنین نقشه Dome از عنوان Modern Warfare 3 باشد. صفحه ایجاد شده توسط خرده فروش فرانسوی بسرعت از روی وب‌سایت حذف شده، […]

بتازگی خرده‌ فروشی فرانسوی مجموعه نقشه‌های بعدی عنوان Call of Duty: Modern Warfare Remastered را لو داده است.

نام این بسته “Regroup” است و بنظر می‌رسد شامل نسخه ریمستر شده نقشه‌های Estate، Terminal و Highrise از عنوان Modern Warfare 2 و همچنین نقشه Dome از عنوان Modern Warfare 3 باشد. صفحه ایجاد شده توسط خرده فروش فرانسوی بسرعت از روی وب‌سایت حذف شده، اما کاربری از فروم ردیت توانسته است قبل از حذف صفحه تصویری از آن تهیه کند.

در ادامه می‌توانید ترجمه متن تصویر انتشار یافته را مشاهده نمائید:

Estate: بازسازی نقشه‌ای محبوب از عنوان Modern Warfare 2 که در آن بازیکنان به قصری مجلل در خاورمیانه سفر می‌کنند. Terminal: بازسازی نقشه‌ای محبوب از عنوان Modern Warfare 2 که بازیکنان را به فرودگاهی در روسیه می‌برد. Highrise: بازسازی نقشه‌ای محبوب از عنوان Modern Warfare 2 که بازیکنان را به بام آسمان خراشی در خاورمیانه می‌برد. و در نهایت Dome: بازسازی نقشه‌ای محبوب از عنوان Modern Warfare 3 که بازیکنان را به مرزهای برفی روسیه و فنلاند می‌برد.

لازم بذکر است این اطلاعات هنوز به تائید نرسیده‌اند، پس درحال حاضر آن‌ها را شایعه در نظر بگیرید. گفته شده که مجموعه نقشه‌ “Regroup” در تاریخ ۱ آگوست (۱۰ مرداد) منتشر خواهد شد.

عنوان Call of Duty: Modern Warfare Remastered نسخه ریسمتر شده یکی از محبوب‌ترین عناوین سری Call of Duty است که در نوامبر سال ۲۰۱۶ بهمراه Call of Duty: Infinite Warfare منتشر شد، و هم‌اکنون برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در دسترس می‌باشد. نسخه مستقل آن نیز ماه گذشته برای پلی‌استیشن ۴ عرضه شد.

منبع متن: gamefa