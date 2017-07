تماشا کنید: تریلر جدیدی از عنوان Agents of Mayhems منتشر شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، عنوان Agents of Mayhems که در حال حاضر به‌دست استودیو Volition مراحل توسعه را طی می‌کند در به زودی عرضه خواهد شد. Agents of Mayhems به لحاظ فنی شبیه به Saints Row نیست، اما به نظر می‌رسد که بسیاری از موارد آن مثل Saints Row است که می‌توان به فضای دیوانه‌بار بازی اشاره کرد.

همه این موارد در تریلر جدید بازی Agents of Mayhems قابل مشاهده هستند. در ادامه شما راه به تماشای این ویدئو دعوت می‌کنیم. عنوان Agents of Mayhems در تاریخ 24 مرداد سال جاری برای پلتفرم‌های PS4 ،Xbox One و PC عرضه می‌گردد.

منبع متن: pardisgame