وقتی Game of Thrones نیز از عنوان The Last of Us کپی برداری می‌کند…

The Last of Us ساخته استودیوی ناتی‌داگ (Naughty Dog) عنوانی است که در سال‌های اخیر میان جامعه بازی‌بازان، طرفداران بسیاری داشته است. اما بنظر می‌رسد که این بازی در خارج از صنعت بازی‌سازی نیز مورد استقبال قرار گرفته است. اگر علاقمند به مشاهده سریال‌های تلویزیونی باشید، احتمالا در جریان هستید که فصل هفتم سریال Game of Thrones (براساس سری رمان‌های A Song of Ice and Fire نوشته George RR Martin) از روز گذشته پخش خود را آغاز نمود.

در قسمت اول این فصل که با نام ‘Dragonstone’ شناخته می‌شود، طرفداران عنوان The Last of Us مطمئنا متوجه معروف‌ترین دیالوگ بازی شده‌اند. حدودا در دقیقه ۲۲:۳۰ سریال، جیمی لنیستر به خواهر خود سرسی می‌گوید: “ما آخرین بازمانده هستیم”. دیالوگ ذکر شده اشاره به این دارد که سایر لنیسترها (غیر از تیریون که جبهه خود را تغییر داده) همگی مرده‌اند. بعنوان یادآوری باید عرض نماییم که چنین دیالوگی دقیقا در عنوان The Last of Us وجود دارد، زمانی که جوئل به الی می‌گوید: “میدونی چیه الی، ما واقعا آخرین بازمانده هستیم”.

احتمالا در این بین افرادی هستند که معتقدند این تنها یک تصادف در انتخاب دیالوگ باشد. با این حال، تهیه‌کننده و نویسنده سریال Game of Thrones آقای David Benioff به صراحت اعلام نمود که این دیالوگ به عنوان The Last of Us اشاره دارد. در حقیقت، او اظهار داشت که طرفداران بازی و سریال به‌دلیل شباهت‌های فیزیکی شخصیت جوئل با بازیگر نقش جیمی (آقای Nikolaj Coster-Waldau)، این دو را بهم ربط می‌دادند. بهمین دلیل تصمیم بر این شد تا جیمی در طول سریال دیالوگی مرتبط با عنوان The Last of Us داشته باشد.

جالب خواهد بود که آیا سازندگان فیلم The Last of Us که ساخت آن فعلا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، آقای Nikolaj Coster-Waldau را برای ایفای نقش جوئل در نظر خواهند گرفت یا خیر.

عنوان The Last of Us در سال ۲۰۱۳ بصورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۳ عرضه شد، و در سال ۲۰۱۴ نیز نسخه ریمستر شده آن برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار گرفت. عنوان The Last of Us 2 نیز در مراسم PlayStation Experience سال ۲۰۱۶ بصورت رسمی معرفی شد، متاسفانه این عنوان در مراسم E3 امسال نمایشی نداشت. امیدواریم که در مراسم PlayStation Experience سال ۲۰۱۷ اخبار و نمایش‌های بیشتری از آن در اختیار عموم قرار گیرد.

منبع متن: gamefa