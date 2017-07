تغییر مدیر کل شرکت Bioware | بازگشت Casey Hudson بعد از ۳ سال

به تازگی اخباری مبنی بر بازگشت Casey Hudson به شرکت Bioware و جایگزینی وی به جای Aaryn Flynn در سمت مدیر کلی استودیوی شعبه‌ی ادمونتون بایور، منتشر شده است. در ادامه‌ی مطلب با ما همراه باشید. کیسی هادسون و آرین فلین، هردو در طی بیانیه‌ای به این قضیه واکنش نشان داده‌اند که در قسمت پایین قابل مشاهده […]

به تازگی اخباری مبنی بر بازگشت Casey Hudson به شرکت Bioware و جایگزینی وی به جای Aaryn Flynn در سمت مدیر کلی استودیوی شعبه‌ی ادمونتون بایور، منتشر شده است. در ادامه‌ی مطلب با ما همراه باشید.

کیسی هادسون و آرین فلین، هردو در طی بیانیه‌ای به این قضیه واکنش نشان داده‌اند که در قسمت پایین قابل مشاهده است.

هادسون در سال ۲۰۱۴ و بعد از کار برروی عناوین موفقی چون Mass Effect 2، Mass Effect 3، Star Wars: Knights of The Old Republic، Jade Empire و Neverwinter Nights شرکت بایور را ترک کرد و در سال ۲۰۱۵ در استودیوی Microsoft Games شروع به فعالیت کرد که به نظر، چندان طولانی نبود.

هادسون در مقام مدیر کلی، مسئولیت نظارت بر تمام بازی‌های این شرکت از جمله Anthem، دنباله‌ی بازی Star Wars: Knight of The Old Republic و نسخه‌ی بعدی سری Dragon Age که طبق شایعات اخیر، هم‌اکنون در حال توسعه است را دارد.

بیانیه‌ی کیسی هادسون:

حدود بیست سال پیش تصمیم گرفتم به عنوان طراح تکنیکی در یک شرکت ساخت بازی‌های ویدئویی در ادمونتون، شروع به فعالیت کنم. در آن زمان بسیار جوان بودم و به تازگی از دانشگاه، فارغ‌التحصیل شده بودم و نمی‌دانستم چه چیزی انتظارم را می‌کشد، اما کار در شرکت بایور، شروع شغلی پر از تجربه‌های جدید و دستاوردهای ارزشمند بود که من در رویا هم تصور نمی‌کردم. به همین دلیل، وقتی سه سال پیش، تصمیم به ترک این شرکت گرفتم، در یکی از سخت‌ترین موقعیت‌های زندگی‌ام قرار گرفتم. من به کمی استراحت و تغییر نیاز داشتم و می‌خواستم در پروژه‌هایی که مربوط به موج جدید تکنولوژی هستند، شرکت کنم. چند سال اخیر برای من، بسیار متفاوت بوده‌اند؛ چراکه این فرصت را داشتم تا درباره‌ی کاری که دوست دارم به انجام برسانم، تمرکز کنم؛ یعنی کار برروی تکنولوژی های جدیدی که به پلتفرم‌های بازی آمده‌اند، اما حالا بسیار هیجان‌زده‌ام که فرصت بازگشت به بایور را پیدا کرده‌ام؛ جایی که خانه‌ی من است. همچنین برای دوست خوبم آرین فلین، بهترین‌ها را در آینده، آرزو دارم. من و آرین از اولین روزهای ساخت بازی Star Wars: Knights of The Old Republic در کنار هم کار کرده‌ایم و با هم پایه‌های ساخت بازی Anthem را قرار دادیم. ما در کنار هم، تجربه‌های زیادی داشته‌ایم و قطعا جای خالی او را در استودیو حس خواهیم کرد. به خاطر همه چیز متشکریم، آرین! فکر می‌کنم حرف دل همه‌ی کسانی که تجربه‌ی کار با آرین را دارند، زدم. بایور با کارکنان مستعد و انرژی الهام‌بخش‌اش به انجام کارهای جادویی ادامه خواهد داد. وقتی به کاری که آرین و سایر اعضای تیم در خلق عنوان Anthem و سایر بازی‌های در دست ساخت انجام داده‌اند، نگاه می‌کنم با تمام وجود باور می‌کنم که در آینده، اتفاقات بسیار خوبی برای این شرکت رقم خواهد خورد.

بیانیه‌ی آرین فلین:

بعد از ۱۷ سال کار در شکرت بایور، اعلام می‌کنم که در انتهای ماه جولای، شرکت بایور را ترک خواهم کرد و کیسی هادسون، جایگزین من در سمت مدیر کلی شرکت بایور خواهد بود. من بعد از اتمام دانشگاه به این شرکت پیوستم. بسیار هیجان داشتم که قرار است با گروهی از افراد در ساخت باحال‌ترین و خلاقانه‌ترین بازی‌هایی که می‌توانم تصور کنم، به همکاری بپردازم. با حضور در استودیوی بایور، تمام اتفاقات زندگی‌ام، تحت تاثیر کار‌م در این استودیو قرار گرفت. درست بعد از اتمام بازی Neverwinter Night، ازدواج کردم. اولین فرزندم در حین کار برروی بازی Star Wars: Knights of The Old Republic به دنیا آمد. فرزند دوم‌‌ام نیز بعد از اتمام پروژه‌ی Jade Emipre متولد شد. از اولین روز حضور در این استودیو، چیزهای زیادی یاد گرفته‌ام؛ با همکاران و دوستان بسیار خوبی آشنا شده‌ام و به طرفداران، کمک کرده‌ام تا بازی‌های فوق‌العاده‌ای را تجربه کنند. هر بار که فکر می‌کردم بازی مورد علاقه‌ی خود را ساخته‌ام، شروع به ساخت بازی دیگری می‌کردیم و من به آن بازی هم علاقه پیدا می‌کردم و از نتیجه‌ی کار، ابراز رضایت می‌کردم. مدتی بود که به ایجاد تغییراتی در زندگی‌ام فکر می‌کردم و وقتی متوجه شدم، کیسی قصد قبول این سمت را دارد، متوجه شدم که این فرصت را به دست آورده‌ام. من در چند هفته‌ی پیش رو در کنار او کار خواهم کرد تا شرایط را به او توضیح دهم و به او در تبدیل شدن به بهترین مدیر کلی که می‌تواند باشد، کمک کنم. در آخر می‌خواهم از طرفداران به خاطر همه‌ی چیزهایی که به ما عطا کردند، تشکر کنم و از اعماق قلبم به آن‌ها بگویم که چقدر برای من و سایر اعضای بایور، مهم هستید. من هر روز به کار در بایور پرداخته‌ام؛ با این دانش که تمام فرصت‌های به دست آمده در زندگی‌ام را به خاطر شما طرفداران، دارم. همکاری در ساخت بزرگ‌ترین عناوین این صنعت برای شما عزیران، دلپذیرترین تجربه‌ی زندگی‌ام بوده است. حالا من هم از دید جدیدی، بازی‌های بایور را تجربه خواهم کرد؛ از دید شما!

از جدیدترین عناوین شرکت بایور، می‌توان به Anthem اشاره کرد که در E3 2017 معرفی شد و سر و صدای زیادی به پا کرد. شما می‌توانید برای مشاهده‌ی تریلر این بازی به این لینک مراجعه کنید. با توجه به این نکته که Anthem به مدت ۵ سال است که در دست ساخت قرار دارد، می‌توان تا حد زیادی از موفقیت این آی پی جدید، اطمینان داشت. Anthem در پاییز سال ۲۰۱۸ در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

منبع متن: gamefa