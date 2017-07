شرکت Bethesda و استدیوی Tango Gameworks همانطور که دیروز وعده داده‌ بودند، دقایقی قبل تریلر گیم‌پلی جدیدی از عنوان موردانتظار The Evil Within 2 منتشر کرده‌اند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu، این تریلر با نام "بقا" (Survive) منتشر شده است و ضمن تمرکز بر روی محتوای داستانی، لحظاتی تنش‌زا از گیم‌پلی بازی را به تصویر می‌کشد.

در زیر می‌توانید این تریلر جذاب را مشاهده یا دانلود نمایید:

دانلود با کیفیت SD

دانلود با کیفیت HD

عنوان The Evil Within 2 در نمایشگاه E3 امسال معرفی شد و در تاریخ 13 اکتبر (21 مهر) بر روی پلتفرم‌های PS4، Xbox One و PC عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame