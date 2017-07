Ving Rahmes در بخش زامبی Call of Duty: WW II ایفای نقش خواهد کرد

امروز Activision و Sledgehammer Games، ناشر و سازنده‌ی بازی Call of Duty: WW II اعلام کردند که Ving Rhames، بازیگر سری فیلم‌های Mission Impossible در بخش زامبی این بازی، ایفای نقش خواهند کرد. با توجه به این که بخش زامبی این بازی، فردا معرفی خواهد شد، به نظر می‌رسد که وینگ ریمز، آخرین بازیگر معرفی شده برای […]

امروز Activision و Sledgehammer Games، ناشر و سازنده‌ی بازی Call of Duty: WW II اعلام کردند که Ving Rhames، بازیگر سری فیلم‌های Mission Impossible در بخش زامبی این بازی، ایفای نقش خواهند کرد. با توجه به این که بخش زامبی این بازی، فردا معرفی خواهد شد، به نظر می‌رسد که وینگ ریمز، آخرین بازیگر معرفی شده برای بخش زامبی خواهد بود. در ادامه‌ی مطلب با ما همراه باشید.

استودیوی Sledgehammer Games از طریق توییتر رسمی بازی Call of Duty اعلام کرد که وینگ ریمز، بازی در نقش Jefferson Potts را بر عهده خواهد داشت و فرمانده‌ی گروهی که در بخش زامبی حضور دارد، خواهد بود. از دیگر اعضای این گروه می‌توان به David Tennant، Elodie Yung، Katherin Winnick و Udo Kier اشاره کرد که به ترتیب مسئولیت بازی در نقش‌های Drostan Hynd، Olivia Durant، Marie Fischer و دکتر Peter Glucksbringer Straub را بر عهده دارند.

اوایل این هفته بود که تریلری از بخش زامبی Call of Duty: WW II با نام “Army of the Undead” به بیرون درز کرد.

عنوان Call of Duty: WW II در تاریخ ۳ نوامبر (۱۲ آبان) برروی سه پلتفرم پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. کسانی که این بازی را پیش‌خرید کنند، از موارد اضافی بهره‌مند خواهند شد. پیش‌خرید نسخه‌ی فیزیکی بازی به کاربران، این اجازه‌ را می‌دهد تا به بتای خصوصی بازی دسترسی پیدا کنند و ضمنا از مزایای بسته‌ی “The Division” بازی استفاده کنند. این بسته، پنج لباس جدید به بخش آنلاین بازی اضافه ‌می‌کند. پیش‌خرید نسخه‌ی دیجیتالی بازی، شامل تمام موارد بالا می‌شود و البته ۵۰۰ امتیاز در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد تا از آن‌ها در بازی‌های پیشین این سری، یعنی Call of Duty: Infinite Warfare و Black Ops III استفاده کنند.

منبع متن: gamefa