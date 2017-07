پس از نشان دادن Sea of Thieves در E3 2017 امسال، تیم Rare به خانه برگشتند تا با سرعت بیشتری برروی بازی خود کار کنند. آن‌ها قرار است Sea of Thieves را در اوایل سال آینده عرضه کنند. حال توسعه‌دهندگان از جاه‌طلبی‌ها و سختی‌های توسعه بازی جدیدشان می‌گویند. Sea of Thieves حقیقتا توجه بسیاری به خود جلب […]

Sea of Thieves حقیقتا توجه بسیاری به خود جلب کرده است. این بازی که در سال ۲۰۱۵ معرفی شد قرار است برای به‌صورت انحصاری برای پلتفرم‌های شرکت مایکروسافت عرضه شود.

همانطور که اطلاع دارید استودیوی Rare تمامی تلاش خود را از ابتدای توسعه Sea of Thieves کرده تا بازخوردهای طرفداران را در آن جای دهد. از جلسات هفتگی Closed Beta تا آوردن تسترهای معروف برای آزمایش بازی‌شان. آن‌ها همچنین هرهفته در فروم فعال خود چیزی شبیه به صندلی داغ برگزار می‌کنند که یکی از توسعه‌دهندگان Sea of Thieves به آنجا می‌آید و به سوالات طرفداران پاسخ می‌دهد. ما تعدادی از بهترین سوالات و پاسخ‌ها را برای شما جمع آوری کرده‌ایم. بیایید نگاهی بیندازیم.

نسخه‌های آزمایشی فراوانی از Sea of Thieves منتشر شده و طرفداران به تجربه و آزمایش آن پرداختند؛ اما نکته‌ای که شاید از نمایش‌های مختلف بازی Sea of Thieves فهمیده باشید، ضعیف بودن هوش مصنوعی بازی است. بسیاری از اسکلت‌های بازی حتی در نمایش E3 بازی چالشی برای بازی‌باز ایجاد نمی‌کردند. حال به گفته تیم توسعه‌دهنده Rare آن‌ها به عمد هوش مصنوعی ضعیف‌تر در بازی قرار داده‌اند و در آینده شاهد بروزرسانی آن هستیم. به گفته تیم برنامه‌نویس Rare آن‌ها جاه طلبی‌های زیادی برای هوش مصنوعی بازی دارند. از طرفی دیگر ما تنها دو تهدید از سمت هوش مصنوعی در بازی دیده‌ایم، نخست اسکلت‌ها و دیگری کوسه‌ها اما آیا همین‌ها تهدیدهای ما هستند؟ تیم Rare پاسخ می‌دهد.

ما جاه‌طلبی‌های زیادی برای هوش مصنوعی بازی Sea of Thieves داریم. ما قطعا درحال اضافه کردن موجودات زنده دیگری به جز اسکلت‌ها و کوسه‌ها به بازی نیز هستیم. ما می‌دانیم که بسیاری از طرفداران به‌دنبال اضافه شدن حیوانات دیگر به بازی هستند. اسکلت‌های کنونی بازی ضعیف‌تر شده‌اند تا بازی‌باز را زیادی به چالش نکشند چراکه ما می‌خواهیم افراد آزمایش‌ کننده دنیای بازی را ماجراجویی کنند. ما با اضافه کردن نوع‌های مختلف ماموریت‌ها و پیشرفت در بازی چالش‌های بیشتری را نیز در روبه‌روی شما قرار می‌دهیم.

در ادامه درمورد امکان بهبود فیزیک اشیا از توسعه‌دهندگان سوالاتی پرسیده شد. به گفته آن‌ها با توجه به محدودیت سخت افزاری که تیم دارد آن‌ها باید با دقت بهبودهای تازه را اعمال کنند.

یکی از مشکل‌ترین کارهایی که انجام می‌دهیم بهبود فیزیک اشیاست. کشتی‌ها بزرگ‌ترین شی‌های بازی هستند که از فیزیک بسیار حساب شده و دقیقی بهره می‌برند، کوچک‌ترین چیزها برروی فیزیک کشتی تاثیر گذار است! ما سعی کرده‌ایم که مثلا به صندوقچه‌های بازی وزن و فیزیک دهیم مثلا اگر از جایی پرت شود به زمین بخورد و بالا پایین برود اما ما باید انتخاب کنیم که قدرت پردازشی CPU را صرف فیزیک اشیای کوچک کنیم یا آن صرف این کنیم که کشتی‌های بیشتری در بازی وجود داشته باشد و چیزهای هیجان انگیزی دیگر اضافه کنیم. ما همواره به عملکرد اشیا دقت می‌کنیم و هیچگاه بیخیال انجام چیزهای تازه نمی‌شویم!

یکی از اشیایی که همواره در دست کشتی‌رانان و دزدان دریایی دیده‌ایم تلسکوپ کوچک است. به‌طوری که این وسیله به یک سمبل کشتی رانی تبدیل شده. اما متاسفانه ما هنوز شاهد اضافه شدن آن به بازی Sea of Thieves نیستیم. حال توسعه‌دهندگان از سختی اضافه شدن آن به بازی می‌گویند.

تلسکوپ کوچک یکی از چیزهایی است که ما حقیقتا دوست داریم به بازی اضافه‌اش کنیم چراکه یکی از سمبل‌های کشتی رانی است! اما خب متاسفانه به یکی از چالش‌های فنی ما نیز تبدیل شده. استفاده از تلسکوپ باعث می‌شود کدهای استریم جزیره‌های بازی شکسته شود چراکه این کدها در صورتی پاسخ می‌دهند که شما نزدیک جزیره باشید اما با تلسکوپ بازی‌باز از راه دور قصد تماشای جزیره و جزئیات داخلش دارد. بذارید بیشتر توضیح دهم، جزیره‌های بازی تنها با تکسچرها و جزئیات بالا به شما نشان داده می‌شوند اما در بازی هیچگونه بارگذاری وجود ندارد، شما هرجای نقشه که می‌خواهید می‌روید و هیچگونه صفحه بارگذاری نمی‌بینید چراکه وقتی شما به سمت جزیره‌ای می‌روید ما زمان آن را داریم که جزیره را تا رسیدن شما بارگزاری و جزئیات بالای آن را آماده نشان دادن کنیم اما وقتی با تلکسوپ به جزیره نگاه می‌کنید دیگر زمانی برای بارگزاری نمی‌ماند. پس باید حالا از رم بیشتری برای بارگذاری سریع‌تر استفاده کنیم و درحال حاضر هم ما خیلی از رم خود را استفاده کرده‌ایم. پس همانطور که خواندید هم‌اکنون با چالش روبه‌رو هستیم و باید به جزیره‌های موجود در بازی توجه بیشتری کنیم تا به بهبود و بهینه‌سازی بیشتری برسد. پس اضافه کردن تلسکوپ چیزی است که خودمان هم خیلی دوست داریم اما باید ابتدا استفاده از رم را کنترل کنیم. فعلا چیزی برای اعلام کردن نداریم اما به‌زودی اخباری می‌رسد.

بزرگی دنیای بازی همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های بازی‌های جهان باز بوده است. یکی از آزمایش‌ کنندگان بازی اعلام داشته که برای رسیدن از یک سر نقشه بازی تا سر نقشه دیگر حدود شش الی هشت ساعت زمان برده می‌شود. اگرچه بعد از مدتی این ادعا رد شد اما Rare اعلام دارد که نقشه کنونی موجود در دنیای Sea of Thieves نهایی نیست.

شش الی هشت ساعت چیزی است که ما هیچگاه نگفته‌ایم. تنها چیزی که از اندازه و وسعت دنیای بازی Sea of Thieves می‌توانم به شما بگویم این است که نقشه‌ای کنونی اندازه نسخه نهایی نیست. چیزی که برای ما اهمیت به‌سزایی دارد، وجود تنوع بالا در جزیره‌هایی است که به آن سفر می‌کنید و زمانی که صرف ماجراجویی می‌شود.

سیستم آسیب رسی کشتی‌های بازی نیز به‌زودی از چیزی که هم‌اکنون مشاهده می‌کنید پیچیده‌تر خواهد شد.

ما حقیقتا دوست داریم تا آسیب رسی کشتی‌های بازی را از چیزی که هم‌اکنون هست بیشتر گسترش دهیم. طرح‌های اولیه برای سقوط اشیا و قطعات کشتی داده شد ولی ما هنوز آن را برروی موتور پیاده نکرده‌ایم. نکته‌ای که درباره آسیب رسی اهمیت دارد این است که باید کشتی طوری آسیب ببیند که بعد بازی‌بازان بتوانند کشتی خود را تعمیر کنند و طوری نباشد که تعمیر آن غیرممکن شود. ما هنوز تصمیم به اضافه کردن آسیب همیشگی نگرفته‌ایم چراکه در این صورت غرق کردن کشتی برای بدست آوردن کشتی نو راحت‌ترین راه می‌شود!

در پایان به این نکته اشاره شد که به‌زودی امکان ذخیره بارها و اسلحه‌ها در کشتی پیاده می‌شود و شما می‌توانید محلی همانند انبار داشته باشید.

پیش‌نمایش‌های مختلفی برای بازی Sea of Thieves انتشار یافته است. شما می‌توانید پیش‌نمایش مربوط به کشتی‌های غرق شده را در اینجا مشاهده کنید. معمولا در این کشتی‌های غرق شده صندوق و منابع بسیاری وجود دارد که بیشتر آن‌ها به صورت معلق در فضای درون کشتی قرار گرفته‌اند. هم‌چنین زمانی که بازیبازان در درون کشتی به جست‌و‌جو می‌پردازند، کوسه‌های گرسنه به دور آن جمع می‌شوند و بازیباز باید در زمان مناسب به سرعت خود را به سطح آب برساند. احتمال غرق شدن شخصیت نیز در این راه وجود دارد.

در اینجا می‌توانید تریلر پخش شده از این عنوان در E3 2017 را مشاهده کنید. مدتی پیش گیم پلی جدیدی از بازی منتشر شد که توضیحاتی در مورد طوفان‌های دریایی درون بازی داده شده است. هم‌چنین استودیو Rare بیان کرد Sea of Thieves بهترین عنوان ساخته شده توسط آنان است. عنوان Sea of Thieves که ساخته شده توسط استودیو Rare و ناشر آن شرکت مایکروسافت می‌باشد، به صورت انحصاری در اوایل سال ۲۰۱۸ برای ایکس‌باکس وان و ویندوز ۱۰ عرضه می‌شود. هم‌چنین بازی از کنسول ایکس‌باکس وان ایکس پشتیبانی می‌کند و با رزولوشن ۴K برروی آن اجرا می‌شود.

