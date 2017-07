نینتندو سوییچ با سرعت بسیار زیادی در حال به فروش رسیدن است. نکته‌ای که کمی باعث نگرانی طرفداران این کنسول می‌شود، ظرفیت حافظه داخلی آن است که ممکن است با توجه به افزایش تعداد بازی‌های این کنسول، در آینده مشکل‌ساز شود. به همین دلیل نینتندو قصد دارد مشخصات سخت‌افزاری سوییچ را با افزودن ویژگی‌های جدید، تقویت کند. […]

نینتندو سوییچ با سرعت بسیار زیادی در حال به فروش رسیدن است. نکته‌ای که کمی باعث نگرانی طرفداران این کنسول می‌شود، ظرفیت حافظه داخلی آن است که ممکن است با توجه به افزایش تعداد بازی‌های این کنسول، در آینده مشکل‌ساز شود. به همین دلیل نینتندو قصد دارد مشخصات سخت‌افزاری سوییچ را با افزودن ویژگی‌های جدید، تقویت کند.

نینتندو سوییچ طوری طراحی شده‌است تا بتوان به راحتی حافظه ۳۲ گیگابایتی آن را ارتقا داد. این نخستین ویژگی جدید کنسول سوییچ خواهد بود. در حال حاضر سوییچ از حافظه‌های SD تا حجم ۲ ترابایت پشتیبانی می‌کند اما مشکل اصلی این است که کارت‌هایی با این ظرفیت در اختیار بازیکنان قرار نمی‌گیرد.

در حالی که یک کارت حافظه SD با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت می‌تواند تعدادی بازی را به همراه بسته‌های الحاقی‌ آن‌ها، در خود بگنجاند، افزایش تعداد بازی‌های نینتندو سوییچ می‌تواند در آینده برای دارندگان کنسول سوییچ مشکل‌ساز شود چرا که بازی‌هایی مانند Dragon Quest Heroes و The Legend of Zelda: Breath of the Wild به ترتیب ۳۲ و ۱۳ گیگابایت از حجم دستگاه را اشغال می‌کنند.

نینتندو همچنین قصد دارد قابلیت اشتراک‌گذاری ویدیو را به سوییچ اضافه کند که این اتفاق نیز بخشی از حافظه ۳۲ گیگابایتی سوییچ را اشغال خواهد کرد. این کار ممکن است برای بازیکنانی که قصد استفاده از نسخه دیجیتالی بازی‌ها را دارند، ناخوشایند باشد. به همین دلیل احتمال دارد نینتندو در فصل تعطیلات ۲۰۱۸، سوییچ را با حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی عرضه کند.

از آنجایی که صنعت تکنولوژی، از سال ۲۰۱۶، با کمبود حافظه‌های NAND مواجه شده و شرکت‌هایی مانند سامسونگ برای رفع این کمبود شروع به ساخت این کارت‌های حافظه کرده‌اند، انتظار می‌رود که نینتندو به محض رسیدن تعداد این کارت‌ها به میزان مورد نظرش، فرایند ارتقا سخت‌افزاری کنسول‌های سوییچ را آغاز کند. انعطاف پذیز بودن سوییچ، از لحاظ سخت‌افزاری، دست نینتندو را برای انجام این تغییرات باز می‌گذارد.

منبع متن: gamefa