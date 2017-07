[سینماگیمفا]: نقد و بررسی فیلم Kong: Skull Island

وقتی برای اولین بار خبر ساخته شدن فیلم‌های Kong: Skull Island ، و بدنبال آن Godzilla: King of Monsters و بخصوص Godzilla vs. Kong را شنیدم اولین سوالی که قبل از همه‌ی پرسش‌ها و پیش‌بینی‌ها برایم پیش آمد این بود که چطور کونگ‌ در برابر گودزیلا قد علم خواهد کرد؟ اگر منظور سازندگان دعوای این […]

وقتی برای اولین بار خبر ساخته شدن فیلم‌های Kong: Skull Island ، و بدنبال آن Godzilla: King of Monsters و بخصوص Godzilla vs. Kong را شنیدم اولین سوالی که قبل از همه‌ی پرسش‌ها و پیش‌بینی‌ها برایم پیش آمد این بود که چطور کونگ‌ در برابر گودزیلا قد علم خواهد کرد؟ اگر منظور سازندگان دعوای این دو تا باشد که کونگِ ورژن پیتر جکسون ( بدون توجه به اندازه‌ی کونگ و گودزیلا در فیلم‌های قدیمی‌تری مثل King Kong vs. Godzilla‌ محصول ۱۹۶۲ ژاپن) با همه‌ی عظمتش جلوی گودزیلای ورژن ۲۰۱۴ فسقلی حساب می‌شود و زیر دست‌ و پایش له خواهد شد. اما وقتی اولین تریلر از فیلم Kong:SI را دیدم جواب سوال معلوم شد.

