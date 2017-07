جدول فروش هفتگی بریتانیا| Splatoon 2 در اولین هفته انتشارش مغلوب Crash Bandicoot شد

Crash در حال جولان دادن… در هفته منتهی به بیست و دوم جولای، عنوان Splatoon 2، که به صورت انحصاری برای کنسول ترکیبی نینتندو سیوییچ منتشر شده، در اولین هفته انتشارش نتوانست آن طور که پیش‌بینی می‌شد عمل کند و رتبه اول جدول فروش هفتگی بریتانیا را به Crash Bandicoot N. Sane Trilogy واگذار کرد. […]

در هفته منتهی به بیست و دوم جولای، عنوان Splatoon 2، که به صورت انحصاری برای کنسول ترکیبی نینتندو سیوییچ منتشر شده، در اولین هفته انتشارش نتوانست آن طور که پیش‌بینی می‌شد عمل کند و رتبه اول جدول فروش هفتگی بریتانیا را به Crash Bandicoot N. Sane Trilogy واگذار کرد. طبق چیزی که توسط داده‌های آماری اعلام شده است، در حال حاضر نام نسخه بازسازی شده trilogy با نام نسخه بازسازی شده The Last of Us گره خورده است و این دو عنوان در کنار هم تبدیل به تنها عناوین انحصاری پلی‌اسیتشن ۴ شده‌اند که با سه هفته صدر نشینی در جدول فروش هفتگی بریتانیا توانسته‌اند رکورددار عناوین انحصاری این کنسول شوند. در این میان Splatoon 2، عنوان انحصاری نینتندو سوییچ، در اولین هفته انتشارش موفق شد فروش بهتری از نسخه اول آن داشته باشد اما این میزان فروش به حدی چشم‌گیر نبود که بتواند این بازی را در رتبه نخست این جدول قرار دهد.

کمی پایین‌تر از این دو، عنوان موفق Grand Theft Auto V قرار دارد که با قرار گرفتن در رتبه سوم این جدول، همچنان به فروش خوبش ادامه می‌دهد. در ادامه این جدول هم برخی از عناوین انحصاری نینتندو سوییچ را می‌بینیم که از بازگشت دوباره خود به جمع ۱۰ بازی پرفروش هفته در بریتانیا، لذت کافی را می‌برند. از عناوین انحصاری نینتندو سوییچ که این هفته توانستند فروش خوبی داشته باشند، می‌توان به Mario Kart 8 Deluxe و The Legend of Zelda: Breath of the Wild اشاره کرد که به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم و ششم ایستادند (هفته گذشته این دو بازی در رده‌های سیزدهم و هجدهم قرار داشتند). و اما صدر نشین هفته گذشته هم که بازی Final Fantasy XII: The Zodiac Age بود، این هفته در دومین هفته فروش خود از رتبه نخست به رتبه هفتم سقوط کرد.

با نگاهی ریزبینانه‌تر به جدول فروش هفتگی بریتانیا در این هفته، متوجه خواهیم شد که نام برخی از عناوینی که هفته گذشته در جمع ۱۰ بازی پرفروش هفته قرار داشتند، این هفته در این جمع دیده نمی‌شود و جای خود را به عناوین دیگری داده‌اند؛ در واقع این جدول نسبت به هفته گذشته تغییرات بسیار زیادی داشته است که در ادامه با هم بررسی خواهیم کرد. از بازی‌هایی که این هفته از این جدول جدا شدند، می‌توان به Minecraft: Xbox Edition، Wipeout: Omega Collection، Horizon Zero Dawn، Injustice 2، Forza Horizon 3 و Call of Duty: Infinite Warfare اشاره کرد که جای خود را به عناوینی مانند The Legend of Zelda: Breath of the Wild، Fallout 4 و Lego Worlds و همچنین FIFA 17 داده‌اند.

شما در ادامه این خبر می‌توانید لیست کامل پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته بریتانیا را مشاهده کنید. این نکته را به خاطر داشته باشید که نتایج حاصل از این جدول صرفاً بر اساس میزان فروش فیزیکی بازی‌ها است و میزان فروش دیجیتالی آن‌ها محاسبه نشده است. بنابراین این آمار، فروش کلی بازی‌ها در بریتانیا را نشان نمی‌دهد.

۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Splatoon 2 Grand Theft Auto V Mario Kart 8 Deluxe Overwatch The Legend of Zelda: Breath of the Wild Final Fantasy XII: The Zodiac Age FIFA 17 Fallout 4 Lego Worlds

منبع متن: gamefa