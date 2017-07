درود بر شما همراهان همیشگی گیمفا. در این روز ها که همگی تابستان داغی را تجربه می کنیم، شاید عده ی زیادی تصمیم گرفته باشند در خانه و در زیر وزش دلپذیر باد کولر به بازی بپردازند. (من جمله خود ما!) اما متاسفانه بازار بازی هایی که قرار است به سراغشان برویم آنقدر ها هم […]

درود بر شما همراهان همیشگی گیمفا. در این روز ها که همگی تابستان داغی را تجربه می کنیم، شاید عده ی زیادی تصمیم گرفته باشند در خانه و در زیر وزش دلپذیر باد کولر به بازی بپردازند. (من جمله خود ما!) اما متاسفانه بازار بازی هایی که قرار است به سراغشان برویم آنقدر ها هم داغ نیست و باید به همین تعداد بسنده کنیم. در این ماه بازی های مستقل بسیار خوبی داریم که ماه ها انتظارشان را می کشیدیم. همینطور بالاخره قرار است عناوینی مانند Fortnite، pyre و Hellblade را زیارت کنیم. در آخر هم قرار است از فیض Uncharted: The Lost Legacy بهره مند شویم و به استقبال ماه بعدی برویم. گرچه این ماه وضعیت چندان هم بد نیست اما امید است در ماه های آتی بازار گیم بار دیگر اوج بگیرد. این شما و این عناوینی که در مرداد ۹۶ به بازار عرضه می شوند:

سوم مرداد – بیست و پنجم جولای

Pyre

PC – PS4

استودیوی سوپر جاینت گیمز با خلق Bastion توانست یکی از موفق ترین آثار مستقل زمان را پیشکش بازیبازان کند. عنوانی که هم در زمینه ی بصری همه چیز تمام بود و هم در داستان سرایی، گیم پلی و موسیقی توفیقات بسیاری کسب کرد. زمان گذشت و نوبت به دومین اثر این استودیو یعنی Transistor رسید. عنوانی که همه ی ویژگی های گیم پلی Bastion را به کمال رساند و از هر نظر اثری کامل بود. گرافیک، موسیقی و داستان ترانزیستور به معنی واقعی شاهکار بود و گیم پلی و مبارزات استراتژیک و لذت بخش بازی تیر خلاصی بود تا هر منتقدی آن را به شدت توصیه کند. جدید ترین اثر این استودیوی خوش سابقه Pyre نام دارد. عنوانی که همچنان مانند دیگر بازی های این استودیو از گرافیک هنری بسیار زیبایی بهره مند است. Pyre مبارزات استرتژیک و نوبتی سه نفره را برای بازیبازان به ارمغان خواهد آورد و صد البته قرار است داستانی شاخه شاخه شونده و بسیارزیبا را روایت کند. این بازی همچنین از بخش چند نفره با مود های مختلف نیز پشتیبانی می کند. Pyre از مهم ترین عناوین مرداد ماه است و به هیچ عنوان نباید آن را از دست دهید.

Fortnite

PC – PS4 – XOne

فورتنایت اثری است که سال ها از آغاز روند توسعه ی آن می گذرد و هم اکنون آماده شده تا به بازار های جهانی عرضه شود. این بازی که توسط اپیگ گیمز و استودیوی People Can Fly توسعه داده می شود، شباهت های زیادی به Horde Mode بازی Gears of War دارد. در این بازی شما باید به همراه دیگر هم تیمی ها با جمعاوری منابع و مواد مختلف برای خود پناهگاه بسازید. منابعی مانند سنگ، چوب، فلز و هر چیزی که برای ساخت یک پناهگاه لازم است در بازی یافت می شود. شما سپس می توانید پناهگاه خود را با جزئیات بسیار زیاد و سطح شخصی سازی بسیار عالی بسازید و پس از آن نوبت آن است که از آن محافظت کنید. به کمک شخصیت های مختلف و مهارت های متفاوتشان و همچنین انواع و اقسام اسلحه ها، تله ها و ابزارآلات جنگی، باید از ساخته های خود در برابر سیل پر تعداد زامبی ها محافظت کنید. در واقع شباهت های بازی با سری گیرز او وار تعجب بر انگیز نیست چون این اثر نیز از زیر دستان همان سازنده بیرون آمده است. تفاوت عمده در آن است که این بار با گرافیکی کارتونی و تمی طنز گونه طرفیم و قرار نیست با دشمنان ترسناک و گرافیک واقع گرایانه روبرو شویم.

ششم مرداد – بیست و هشتم جولای

Hey! Pickmin

۳DS

چند سالی بود که شاهد عرضه ی عنوانی از این سری محبوب نبودیم اما اکنون Hey Pickmin آمده تا بار دیگر بازیبازان را به دنیای زیبا و منحصر به فرد پیکمین ها ببرد. این بازی به صورت انحصاری برای کنسول دستی ۳DS عرضه می شود و در دنیایی دو بعدی جریان دارد. شما با رنگ های مختلفی از پیکمین ها سر و کار دارید که هر کدام از آن ها قابلیت خاصی دارند . با استفاده از قابلیت های مختلف آن ها باید از سد معما ها و دشمنان گوناگون بگذرید و در بازی پیشروی کنید. اگر از طرفداران بازی های نینتندو هستید و هنوز کنسول ۳DS دارید این بازی را از دست ندهید.

Sundered

PC – PS4

و اما نوبت به اثری می رسد که حتی پتانسیل این را دارد که به یکی از بهترین اثار مستقل سال تبدیل شود. Sundered با گرافیک یکتایش که به طور کلی با دست طراحی شده قلب بسیاری از طرفداران دنیای گیم را ربوده است. این بازی اثری است دو بعدی و در سبک مترویدوانیا. بدین معنا که نقشه ای بزرگ و با جزئیات در اختیار شما قرار می گیرد و شما برای انجام امور مختلف ناچارید از مناطق مختلف چندین بار گذر کنید. بازی سرعت بسیار زیادی دارد و خشونت و فصل های اکشن آن بسیار نفس گیر اند. دیگر عاملی که باعث زیبایی گیم پلی Sundered می شود وجود المان های نقش آفرینی ریز و درشت و ارتقا ها و مهارت های مختلف است که به گیم پلی عمق بیشتری داده اند. انجام دادن این بازی مستقل از واجب ترین کار هایی است که این ماه باید در برنامه تان قرار دهید.

یازدهم مرداد – دوم آگوست

Tacoma

PC – XOne

بی شک اگر بازی Gone Home را تجربه نکرده باشید نام آن را شنیده اید. اثری که توانست موفقیت های زیادی را برای سازندگانش به ارمغان آورده و یکی از خاص ترین ادونچر های نسل باشد. هم اکنون چیزی تا انتشار بازی بعدی سازندگان Gone Home نمانده است. اثری با نام Tacoma که در یک ایستگاه فضایی جریان دارد. گویا این بار نیز قرار ساست از سبک خاص روایت Gone Home در این بازی استفاده شود. شما باید ایستگاه را بگردید و با بررسی شواهد درباره افرادی که در آنجا زندگی می کرده اند اطلاعات کسب کنید. بی شک داستان این بازی می تواند جذابیت های بسیاری داشته باشد و از این رو Tacoma یکی از جذاب ترین ادونچر های این ماه است.

هفدهم مرداد – هشتم آگوست

Hellblade: Senua’s Sacrifice

PC – PS4 – XOne

حتما با استودیوی Ninja Theory آشنا هستید. سازنده ای که بازی های خوش ساخت و زیبایی را راهی بازار کرده است. این بار آن ها به سراغ ساخت یک بازی مستقل AAA رفته اند! (به گفته ی خودشان) این بازی در عین مستقل بودن به اندازه ی یک بازی بزرگ محتوی دارد و به گفته ی سازندگان باید با دیده ی یک بازی AAA به آن نگریست. اثری با داستانی ظاهرا پیچیده که تم آن درباره ی اساطیر اسکاندیناوی است و قرار است حسابی برای God of War آماده مان کند. کنترل دختری به نام Senua به دست بازیباز سپرده می شود و او که راهی سفری به اعماق ذهن پریشان و مریض خود شده است باید با کابوس ها و تاریکی های درونش مقابله کند. بازی مبارزاتی هک ان اسلش دارد (که در تریلر ها چندان هم چنگی به دل نمی زنند) و از زاویه دید سوم شخص روایت می شود. معمولا برای این دسته از بازی ها دو حالت کلی را می توان متصور شد. این که به کلی همه چیز را خراب کنند و فاجعه به بار آورند و این که بسیار موفق شوند و مورد تحسین قرار بگیرند. با این که همگی به روی دادن مورد دوم امیدواریم اما هنوز باید بسیار محتاطانه درباره ی Hellblade سخن گفت.

Batman: The Enemy Within – Episode 1: The Enigma

PC – PS4 – XOne – Android – iOS

تل تیل با عرضه ی اولین فصل از سری Batman همه چیز را به هم ریخت! آن ها دنیای بتمن را به هم ریختند، ذات کمیکی شخصیت ها را آنطور که می خواستند نشان دادند و از همه مهمتر جرئت کردند با پدر و مادر بروس وین هم شوخی کنند! فصل اول با وجود آنتاگونیست نا امید کننده و ضعف های داستانی اش اما لذت های بسیاری در درون داشت که مسلما برای هر یک از طرفداران دنیای کمیک های بتمن جذاب است. گرچه از فرمول های تکراری و سیاست های کثیف تل تیل به خشم آمده ایم اما وقتی پای شوالیه ی سیاه وسط می آید موضوع اندکی متفاوت می شود. فصل اول داستان اصلی اش را تمام کرد اما خشابش را برای ادامه ی بازی پر نگه داشت. در فصل دوم قرار است به ملاقات بزرگ ترین دشمن بتمن یعنی جوکر برویم و البته تا حد زیادی نیز با معما های جناب ریدلر سرگرم شویم. دیگر شخصیت های دنیای کمیک ها ی بتمن نیز در بازی حضور دارند که به زودی از آن ها اطلاع خواهیم یافت. چیزی که می دانیم این است که بی شک تجربه ی فصل جدیدی از بتمن لذت بخش و عالی خواهد بود و می تواند خاطره ی بد The Walking Dead را تا حدی از یادمان ببرد.

LawBreakers

PC – PS4

کلیف بلزینسکی نام اثر جدیدش را lawBreakers گذاشته تا نشان دهد بازیبازان در این بازی قرار است قوانین را بشکنند. اما منظور ما قوانین راهنمایی و رانندگی یا قوانین دیگر نیست. بلکه قرار است با قوانین فیزیک و مرحوم نیوتون مقداری شوخی کنیم. بله! این بازی قرار است با جاذبه بازی کند. آن هم به شیوه ی شوتر و مولتی پلیر. خالق سری بازی gears of War با شوتری بازگشته که در آن المان های علمی تخیلی دیده می شود و گیم پلی قرار است بازیبازان را در بخش هی چند نفره به مصاف جاذبه بفرستد. همین کافی است تا اثر پیش رو را یکی از جالب توجه ترین بازی های چند نفره ی سال قلمداد کرده و تجربه اش را به دیگران توصیه کنیم.

بیست و چهارم مرداد – پانزدهم آگوست

Agents of Mayhem

PC – PS4 – XOne

AOM را می توان دنباله ای معنوی برای سری Saint’s Row نامید. عنوانی که قرار است دقیقا با به کار گیری المان های همان سری و افزودن مواردی دیگر لحظاتی جذاب را خلق کند. داستان از آن قرار است که ماموران سازمانی به نام MAYHEM (ترجمه حقش را ادا نمی کند. باید عبارت اصلی را ذکر کنیم!) که مخفف the Multinational Agency for Hunting Evil Masterminds (سازمان چند ملیتی شکار مغز های متفکر شرور!) است باید با اعضای یک تشکیلات خلافکار و بد جنس به نام LEGION (the League of Evil Gentlemen Intent on Obliterating Nations یا اتحادیه ی جنتلمن های شروری که قصد دارند دنیا را نابود کنند!) مقابله کنند. بازی عناصر داستانی را با گیم پلی سری SR ترکیب کرده است. جهان باز، مهارت های سوپر هیرویی، تیر اندازی و… المان های اصلی گیم پلی بازی هستند. در واقع Agents of Mayhem را (یک جور هایی) می توان ورژنی کوچک از Crackdown 3 نامید.

MatterFall

PS4

Matterfall شاهکاری دیگر از سازندگان عناوینی چون Resogun و Nex Machina است که اصلی ترین المان های آن را می توان سرعت بسیار بالا، هیجان، انفجار، دشمنان بی نهایت و دشواری بسیار نامید. بازی داستان قهرمانی را تعریف می کند که بر روی سیاره ای ناشناخته تلاش می کند از دست موجودات فضایی زنده بماند. گیم پلی بازی مملو از هیجان است و سرعت بالا و تعداد بسیار بالای دشمنان باعث شده علاوه بر جلوه های گرافیکی خیره کننده، صحنه هایی با آدرنالین بالا برای مخاطبین خلق شود.

سی و یکم مرداد – بیست و دوم آگوست

Uncharted: The Lost Legacy

PS4

Lost Legacy درواقع بسته ای الحاقی برای چهارمین قسمت از سری بوده که به شکل یک بازی مستقل و عنوانی فرعی در سری آنچارتد در آمده است. بازی داستان شخصیت Chloe Frazer را تعریف می کند که باز هم راهی سفری طولانی به معابد باستانی می شود و در این راه باید با نیرو های نظامی شرور منطقه و البته آنتاگونیستی خاص مقابله کند. او در این بازی تنها نیست و Chloe Frazer که در شماره ی چهارم با او آشنا شدیم در این سفر همراهی اش می کند. داستان بازی پیچ و خم های زیادی دارد و حتی بار ها دو شخصیت اصلی قصه را مقابل یکدیگر قرار می دهد. آن ها در این مسیر چیز های زیادی می آموزند و یاد می گیرند چگونه با یکدیگر همکاری کرده و از سختی ها گذر کنند. گیم پلی بازی مشابه نسخه ی چهارم بوده و المان اضافه ترین نسبت به آن ندارد. همچنین جلوه های بصری بازی همچنان خیره کننده و بی نظیر هستند که از نکات مثبت آن به شمار می رود. Lost Lagacy بی شک مهمترین بازی این ماه است و طرفداران آنچارتد و صاحبان پلی استیشن می توانند آن را با قیمت ۴۰ دلار تهیه کنند.

