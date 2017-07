تماشا کنید: بازسازی Resident Evil و The House Of The Dead با Unreal Engine 4

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dsogaming، همانطور که اطلاع دارید یوتیوبری بنام AlbertREWesker-Zelda مدتی است که در حال بازسازی دو عنوان Resident Evil و The House Of The Dead با موتور Unreal Engine 4 است. طبق ویدیوهایی که اخیرا منتشر کرده است به نظر می‌رسد که عنوان Resident Evil آماده بازی کردن می‌باشد و درحالی که عنوان The House Of The Dead همچنان در ابتدای مراحل بازسازی می‌باشد.

چیزی که از آن اطلاع نداریم این است که آیا AlbertREWeker-Zelda قصد دارد تا این دمو را بصورت عمومی منتشر کند یا خیر. اگر بخواهیم منصف باشیم واقعا حیف است اگر آن را در اختیار طرفداران این بازی قرار ندهد چرا که بنظر می‌رسد بر روی این بازی بسیار کار شده است. از ویژگی‌های کار شده می‌توان به بخش اینونتوری (انبار)، زامبی‌ها و حرکات مبارزه اشاره کرد. البته این بازی هنوز کامل نشده است و نیاز به مراحل بازی و دشمن‌های بیشتری دارد و احتمالا افزودن یک داستان (هر چند ساده) به بهبود بازی کمک شایانی خواهد کرد.

پس در نهایت متوجه شدیم که AlbertREWesker-Zelda می‌تواند عنوان Resident Evil را تبدیل به یک بازی کامل کند و آن را برای طرفداران این عنوان عرضه کند ولی برخلاف انتظارمان، گمان می‌رود که این شخص برنامه‌ای برای چنین کاری ندارد چرا که بازسازی عنوان The House Of The Dead را آغاز کرده است. هر چند هنوز می‌توان به انتشار آن امیدوار بود. البته این کار به شرطی انجام خواهد شد که شرکت Capcom یا SEGA (سازندگان و مالکین این دو عنوان) از او شکایت نکنند.

لازم به ذکر است که اولین عرضه عنوان Resident Evil در تاریخ 22 مارس 1996 (برابر با 3 فرودین 1375) برای ژاپن بوده است. این عنوان برای پلتفرم های PS, Windows, GameCube, PSN و Wii در گذشته منتشر شده است که اخرین انتشار برای کنسول Wii و در سال 2009 (1388) بوده است. عنوان The House Of The Dead نیز در مارس 1998 (اسفند 1375) برای کنسول‌های Arcade و Saturn و پلتفرم ویندوز منتشر شده است.

