نینتندو تا پایان ژوئن ۴٫۷ میلیون واحد سوئیچ بفروش رسانده است

نینتندو اطلاعات جدیدی از میزان فروش کنسول‌های سوئیچ، Wii U و ۳DS، و همچنین پیش‌بینی‌های شرکت در مورد میزان فروش تا پایان سال مالی جاری را منتشر نمود. نینتندو بتازگی نتایج سه ماهه اول سال مالی خود را به اشتراک گذاشت، و به مانند گذشته میزان کل فروش‌های خود را در این آمار منتشر کرد. در تصویر […]

نینتندو اطلاعات جدیدی از میزان فروش کنسول‌های سوئیچ، Wii U و ۳DS، و همچنین پیش‌بینی‌های شرکت در مورد میزان فروش تا پایان سال مالی جاری را منتشر نمود.

نینتندو بتازگی نتایج سه ماهه اول سال مالی خود را به اشتراک گذاشت، و به مانند گذشته میزان کل فروش‌های خود را در این آمار منتشر کرد. در تصویر زیر می‌توانید آمار و ارقام انتشار یافته را مشاهده نمائید:

همانطور که در تصویر بالا قابل مشاهده است، کنسول سوئیچ تا پایان ماه ژوئن به آمار فروش ۴٫۷ میلیون واحدی دست یافت، در همین حال بخش نرم‌افزاری آن توانست به آمار ۱۳٫۶ میلیون واحدی برسد. جای تعجب نیست که اکثر فروش بخش نرم‌افزاری سوئیچ توسط عناوین شرکت نینتندو به دست آمده، که طبق آمار انتشار یافته عنوان The Legend of Zelda: Breath of the Wild هم‌اکنون ۳٫۹۲ میلیون نسخه و Mario Kart 8 Deluxe توانسته است ۳٫۵۴ میلیون نسخه بفروش برساند. عناوین ۱,۲ Switch و ARMS (با توجه به اینکه تنها یکماه از عرضه آن می‌گذرد) نیز به ترتیب فروشی ۱٫۲۲ و ۱٫۱۸ میلیون واحدی را تجربه کرده‌اند.

همچنین لازم بذکر است پیش‌بینی‌های نینتندو برای انتهای سال مالی خود، به مانند همان گزارشی است که در ماه آپریل انتشار داده بود. یعنی برنامه نینتندو این است که تا پایان مارس ۲۰۱۸ تعداد ۱۲٫۷۴ میلیون سوئیچ بفروش برساند. بنابراین با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که سوئیچ هم‌اکنون به لحاظ فروش تقریبا در نیمه راه قرار دارد، و قطعا این میزان در تعطیلات سال جاری و با عرضه عنوان Super Mario Odyssey افزایش خواهد یافت.

منبع متن: gamefa