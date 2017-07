فروش جهانی کنسول Switch از مرز 4.7 میلیون واحد گذشت

شرکت Nintendo در جدیدترین گزارش مالی خود فروش جهانی کنسول جدید Switch را تا آخرین روز ماه ژوئن 4.7 میلیون دستگاه اعلام کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu، در همین مدت زمان 13.60 میلیون نسخه نرم‌افزار مرتبط با این کنسول به فروش رسیده است.

در این گزارش آمار فروش کنسول‌های 3DS و Wii U نیز بروزرسانی شد. این جزئیات به شرح زیر می‌باشد.

• 3DS - فروش جهانی این کنسول به 67.08 میلیون دستگاه رسیده است / تاکنون 335.10 میلیون نسخه نرم‌افزار مرتبط با این کنسول به فروش رفته است.

• Wii U - تاکنون 13.56 میلیون دستگاه از این کنسول به فروش رفته / 99.97 میلیون نسخه نرم‌افزار مرتبط با این کنسول نیز فروخته شده است.

پرفروش‌ترین عناوین کنسول Switch تا تاریخ 30 ژوئن (برابر با جمعه، ۹ تیر ۱۳۹۶) نیز به ترتیب زیر می‌باشد.

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - فروش 3.92 میلیون نسخه

2. Mario Kart 8 Deluxe - فروش 3.54 میلیون نسخه

3. 1-2-Switch - فروش 1.22 میلیون نسخه

4. Arms - فروش 1.18 میلیون نسخه

همچنن لازم به ذکر است که Nintendo به‌تازگی عنوان Pokemon RPG را برای عرضه در سال 2018 یا دیرتر لیست کرده است. این بازی در E3 2017 معرفی شد.

منبع متن: pardisgame