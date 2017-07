احتمال دارد در آینده شاهد ادامه عنوان Uncharted: The Lost Legacy توسط استودیوی ناتی‌داگ (Naughty Dog) باشیم! استودیوی ناتی‌داگ بتازگی تصاویر ۴K زیبایی را از عنوان Uncharted: The Lost Legacy (بسته‌الحاقی مستقل Uncharted 4: A Thief’s End) منتشر نمود، که می‌توانید آن‌ها را در گیمفا مشاهده کنید. برخی از سازندگان اصلی استودیو نیز اخیرا مصاحبه‌ای با اهالی […]

استودیوی ناتی‌داگ بتازگی تصاویر ۴K زیبایی را از عنوان Uncharted: The Lost Legacy (بسته‌الحاقی مستقل Uncharted 4: A Thief’s End) منتشر نمود، که می‌توانید آن‌ها را در گیمفا مشاهده کنید. برخی از سازندگان اصلی استودیو نیز اخیرا مصاحبه‌ای با اهالی مطبوعات داشته‌اند. بعنوان نمونه، نویسنده عنوان The Lost Legacy آقای جاش شرر (Josh Scherr) در مصاحبه‌ای که با وب‌سایت VentureBeat داشتند، اذعان کردند که ناتی‌داگ می‌توانست سری جدید فرعی‌ای را از دنیای Uncharted و براساس The Lost Legacy خلق کند، گرچه فعلا هیچ برنامه‌ای برای پرداختن به این موضوع وجود ندارد.

این کار ممکن است. نکته جالبی در مورد این سری و چنین سبکی وجود دارد، و آن این است که ما از چنین ایده‌ای دنیایی از یاغی‌یان، دزدان و شکارچیان گنج‌ها و تمام مواردی که این گروه‌ها را بهم مرتبط و یا در مقابل هم قرار می‌دهند؛ استخراج می‌کنیم. این نسخه پتانسیل این را دارد تا به نسخه‌ای فرعی تبدیل شود. اما درحال حاضر تمرکز ما برروی انتشار The Lost Legacy، و پس از آن معطوف Last of Us Part II خواهد شد. و فعلا برنامه‌ای غیر از موارد ذکر شده نداریم.

آقای شرر همچنین اشاره داشت که استودیوی ناتی‌داگ بسیار امیدوار است که عنوان Uncharted: The Lost Legacy به‌دلیل ارائه قهرمانانی جدید، طرفداران تازه‌ای را بخود جلب نماید.

نکته جالب در مورد صحبت‌ من این است که، هم‌اکنون ما کاراکترهای جدیدی در اختیار داریم. شبیه به این است که تخته‌سیاه را پاک و مجدد بررویش بنویسید. ما نه تنها از طرفداران سری، کسانی که با کاراکترهای بازی آشنایی کامل دارند، بلکه از افرادی هم که بتازگی می‌خواهند با دنیای Uncharted آشنا شوند استقبال می‌کنیم. خوشبختانه، آن‌ها سری Uncharted را از بعد جدیدی کشف خواهند کرد. ما با کلویی و نیدین از ابتدا شروع کردیم، شرح می‌دهیم که آن‌ها که هستند. کمی از گذشته آن‌ها را معرفی می‌کنیم و سپس به این می‌پردازیم که چگونه به این شخصیتی که هم‌اکنون دارند تبدیل شده‌اند. و در نهایت اینکه چگونه گذشته آن‌ها با وقایع داخل داستان گره می‌خورد.

عنوان Uncharted: The Lost Legacy قرار است در تاریخ ۲۲ آگوست (۳۱ مرداد) بصورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شود.

