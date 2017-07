۷ عنوان جدید به سرویس Xbox Game Pass اضافه شد

روز گذشته شرکت مایکروسافت از ۷ بازی جدید که در ماه آگوست به اشتراک Game Pass ایکس باکس وان اضافه خواهند شد، رونمایی کرد. در ابتدای ماه جولای ۷ بازی Resident Evil 6، Dead Island: Definitive Edition، The Flame in the Flood، Guacamelee: Super Turbo Championship Edition، F1 2015، Bard’s Gold و Monaco: What’s Your […]

روز گذشته شرکت مایکروسافت از ۷ بازی جدید که در ماه آگوست به اشتراک Game Pass ایکس باکس وان اضافه خواهند شد، رونمایی کرد. در ابتدای ماه جولای ۷ بازی Resident Evil 6، Dead Island: Definitive Edition، The Flame in the Flood، Guacamelee: Super Turbo Championship Edition، F1 2015، Bard’s Gold و Monaco: What’s Your Is به این سرویس اضافه شدند. همانطور که مایکروسافت وعده داده بود برای ماه آگوست نیز ۷ بازی در نظر گرفته شده است.

در زیر می‌توانید لیست این بازی‌ها را مشاهده نمایید:

Dead Rising 3



DiRT Rally

Limbo

Ultratron

So Many Me

Metal Slug XX

Pharaonic

در ماه آگوست دارندگان این سرویس می‌توانند آن‌ها را بر روی کنسول ایکس باکس وان خود دریافت کنند. اشتراک Xbox Game Pass چند ماهی است که در دسترس کاربران قرار گرفته است و با قیمت ۹٫۹۹ دلار به صورت ماهانه، اجازه دسترسی به بیش از ۱۰۰ عنوان منتشر شده بر روی ایکس باکس وان و ایکس باکس ۳۶۰، که از طریق قابلیت پشتیبانی از نسل قبل ایکس باکس وان در دسترس آن نیز قرار می‌گیرند، را می‌دهد. بنابر گفته‌ی مایکروسافت بازیبازان هر ماه حداقل ۵ عنوان جدید با استفاده از این سرویس دریافت خواهند کرد. اخیرا رئیس شرکت مایکروسافت، آقای Satya Nadella بیان کرد که این سرویس شروع بسیار خوبی داشته است.

منبع متن: gamefa