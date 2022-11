رئیس شرکت NCSOFT در یک مصاحبه اعلام کرد:

ما می‌[واستیم که یک سبک کاملاً جدید را بسازیم. چیزی که با عناوین موجود در بازار تفاوت داشته باشد. ما به دنبال یک بازار بودیم که به طور انحصاری در دست NC باشد. به همین دلیل یک عنوان کاملاً جدید با کلیدواژه‌های شوتر، آنلاین گسترده و جهان‌باز در حال ساخت است. این بازی تمام عناصر بازی‌های قبلی شرکت NC را با هم ترکیب کرده و یک تجربه بسیار مهیج را برای طرفداران بوجود می‌آورد.

طبق چیزی که گفته شده پروژه ال ال ال یک دنیای بسیار بزرگ به اندازه ۳۰ کیلومتر را به یک محیط متصل می‌کند. همینطور اینکه پروژه ال ال ال با استفاده از موتور آنریل انجین ساخته شده که نشان می‌دهد گرافیک خوبی خواهد داشت. به طور کلی این بازی در سبک علمی تخیلی است. با این حال طبق توضیحات شرکت سازنده حالت گذشته تغییر یافته را نیز دارد.

رئیس شرکت NCSOFT گفت که به علت یک اتفاق در گذشته شهر سئول نابود شده است. در این بازی شما شاهد دوره‌های مختلفی از تاریخ هستید. ترکیب بازه‌های زمانی مختلف تاریخ باعث شده تا این بازی بسیار متفاوت و جذاب باشد.

طبق چیزی که گفته شده شرکت سازنده از داستان Blade Runner، دون (Dune) و مردی در قلعه بلند (The Man in the High Castle) الگو گرفته است. به همین دلیل است که ما شاهد تاریخ تغییر یافته در این بازی هستیم. پروژه ال ال ال دارای کرکترهای مشخص خواهد بود. این بر خلاف روند کاری شرکت NCSOFT است. همه این کرکترها نام و توانایی‌های مخصوص خود را داشته و داستان هر کدام نیز متفاوت است.

هنوز اطلاعات دقیقی از گیم‌پلی این بازی منتشر نشده اما شجاعت شرکت سازنده در ساخت یک بازی متفاوت ستودنی است. چیزی که ما اخیراً به مقدار زیادی شاهد آن هستیم عناوین تکراری و مشابه هستند و خوب است که یک بازی جدید ساخته شود. عناوین سبک MMO بیشتر حالت فانتزی و نقش آفرینی دارند. حال NCSOFT تلاش کرده تا با استفاده از سبک علمی تخیلی در این سبک نوآورانه عمل کند. چیزی که قطعاً از آن در دنیای گیمینگ استقبال خواهد شد. فقط تیم سازنده باید به بهترین نحو ایده خود را پیاده کند.

