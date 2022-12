بازگشت گاد آو وار رگناروک به صدر؛ جدول فروش هفتگی بازی بریتانیا

این بازی اکشن و ماجراجویی تحسین شده به لطف افزایش موجودی پلی‌استیشن ۵ در خرده فروشی‌های بریتانیا، دو پله در جدول صعود کرد. این بازی همچنین به همراه باندل پلی‌استیشن ۵ خود عرضه می‌شود. صدرنشین جدول هفته‌ی گذشته، یعنی فیفا ۲۳، به رتبه‌ی دوم سقوط کرد. این بازی در هفته‌ای که گذشت با کاهش ۱۸ درصدی در فروش خود مواجه شد. از طرفی بازی کال آو دیوتی: مدرن وارفر ۲ با کاهش فروش ۱۴ درصدی در بازه‌ی مشابه، به جایگاه سوم دست پیدا کرد.

در این میان بازی Pokémon Violet با کاهش ۱۲ درصدی فروش، جایگاه چهارم جدول را به خود اختصاص داد. این بازی در واقع جای خود را با ماریو کارت ۸ دلوکس عوض می‌کند. ماریو کارت دلوکس در هفته‌ای که گذشت، با افت فروش ۳۲ درصدی مواجه و این منجر به کسب جایگاه پنجم برای او شد. ماریو کارت به طور برجسته در باندل‌های سوییچ در جمعه‌ی سیاه و دوشنبه‌ی مجازی به چشم می‌خورد. یک نسخه‌ی جدید نیز در نمودارها وجود داشت. نسخه‌ی فیزیکی Cuphead از کمپانی Iam8bit به بازار بریتانیا نیز عرضه شده و در رتبه‌ی ۱۸ جدول پرفروش‌ترین‌های هفته قرار دارد.

از طرفی به عنوان یکی از بزرگترین بازی‌های منتشر شده در این اواخر، The Callisto Protocol، به دلیل کاهش فروش ۶۹ درصدی در هفته‌ای که گذشت، از جایگاه ششم به جایگاه دوازدهم سقوط کرد. Need for Speed: Unbound نیز که در هفته‌ی اول خود چندان خوب عمل نکرد، از رتبه‌ی ۱۷ به رتبه‌ی ۱۹ تغییر مکان داد. با این حال، فروش این بازی تنها ۱۳ درصد کاهش یافت که برای هفته‌ی دوم چندان عملکرد بدی محسوب نمی‌شود. یکیدیگر از موارد قابل توجه Just Dance 2023 است که با سه پله صعود در رتبه‌ی ۱۱ قرار دارد. این بازی یوبی‌سافت افزایش فروشی ۱۷ درصدی را تجربه کرده است.

در نهایت گفتنی است که شش بازی از مجموعه‌ی سوپر ماریو در هفته‌ای که گذشت با افزایش فروش همراه بوده‌اند. این بازی‌ها شامل سوپر ماریو ادیسی (۳۰ درصد)،Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (17 درصد)، ماریو پارتی سوپراستارز (۲۲ درصد)، Mario + Rabbids: Kingdom Battle (6 درصد)، ماریو استرایکرز (۸ درصد) و Super Mario Bros U Deluxe با افزایش فروش ۴۹ درصدی می‌شود. حتی لوئیجی نیز با افزایش فروش ۱۰ درصدی Luigi’s Mansion 3، هفته‌ی خوبی را سپری کرد.

در ادامه می‌توانید ۱۰ بازی برتر را در هفته‌ی منتهی به ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲ (۱۹ آذر ۱۴۰۱) مشاهده کنید.

بازی جایگاه فعلی جایگاه قبلی God of War Ragnarok ۱ ۳ FIFA 23 ۲ ۱ Call of Duty: Modern Warfare 2 ۳ ۲ Pokémon Violet ۴ ۵ Mario Kart 8: Deluxe ۵ ۴ Nintendo Sports Resort ۶ ۸ Pokémon Scarlet ۷ ۷ Sonic Frontiers ۸ ۹ Animal Crossing: New Horizons ۹ ۱۱ Minecraft (Switch) ۱۰ ۱۰

منبع: gamesindustry.biz

