تصاویر جدیدی از بازی The Legend of Heroes: Trails of the Cold Steel III منتشر شد

بی‌شک، طرفداران سری The Legend of Heroes: Trails of the Cold Steel ساخته شرکت فالکوم (Falcom) در انتظار عرضه بازی The Legend of Heroes: Trails of the Cold Steel III هستند که قرار است به صورت انحصاری بر روی کنسول محبوب پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار بگیرد. امروز، شرکت فالکوم چندین تصویر جدید از این […]

بی‌شک، طرفداران سری The Legend of Heroes: Trails of the Cold Steel ساخته شرکت فالکوم (Falcom) در انتظار عرضه بازی The Legend of Heroes: Trails of the Cold Steel III هستند که قرار است به صورت انحصاری بر روی کنسول محبوب پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار بگیرد. امروز، شرکت فالکوم چندین تصویر جدید از این بازی منتشر کرده است که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید.

این تصاویر بر روی قطار ویژه زرهی متمرکز است که توسط دانش‌آموزان شعبه دوم آکادمی نظامی Thors جهت حرکت در امپراتوری به منظور تمرین استفاده می‌شود. در عین استفاده از قطار به منظور جابجایی از نقطه‌ای به نقطه دیگر، می‌توانید با دیگر دانش‌آموزان به صحبت بپردازید و رویدادهای خاص را دنبال کنید. اینطور که پیداست، این قطار به عنوان هابی جهت میزبانی تمامی فعالیت‌های بازیکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقرر است که بازی The Legend of Heroes: Trails of the Cold Steel III در تاریخ پنج‌شنبه ۶ مهر ماه (۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی) به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در ژاپن عرضه و منتشر گردد. انحصاری بودن این بازی برای کنسول پلی‌استیشن، The Legend of Heroes: Trails of the Cold Steel III را تبدیل به نخستین عنوانی از شرکت فالکوم می‌کند که برای کنسول‌های دستی و قابل حمل عرضه نخواهد شد. متاسفانه هنوز خبری از انتشار این بازی در غرب در دست نیست. در ادامه می‌توانید جدیدترین تصاویر انتشار یافته از این بازی را تماشا کنید:

منبع متن: gamefa