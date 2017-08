حضور این موتورها در بازی مورد انتظار The Crew 2 می‌تواند توجه بسیاری را به این بازی جلب کند. پس از مدت زمان طولانی که این بازی در سکوت خبری به‌سر می‌برد، به‌تازگی اطلاعات جدیدی مبنی بر وجود موتورسیکلت‌های Harley Davidson در آن به دست آمده است. عنوان The Crew 2 که یوبیسافت وظیفه توسعه […]

پس از مدت زمان طولانی که این بازی در سکوت خبری به‌سر می‌برد، به‌تازگی اطلاعات جدیدی مبنی بر وجود موتورسیکلت‌های Harley Davidson در آن به دست آمده است. عنوان The Crew 2 که یوبیسافت وظیفه توسعه و ساخت آن را بر عهده دارد، به نظر می‌رسد که می‌خواهد هنجار شکنی کند و جذابیت‌های زیادی به عنوان مسابقه‌ای و جهان آزاد خود وارد کند. این موضوع اشتیاق و هیجان همه ما را برای تجربه هرچه زودتر این عنوان چند برابر کرده است.

حال برای دوست‌داران موتورسیکلت نیز دلیل قانع کننده‌ای برای تهیه این بازی وجود خواهد داشت. یوبیسافت به‌تازگی اعلام کرده است که موتورسیکلت‌های محبوب و نام آشنای Harley Davidson در این بازی حضور خواهند داشت، و همچنین Iron 883، نیز اولین مدل از این موتورسیکلت‌ها است که در بازی اضافه خواهد شد. رئیس استودیوی سازنده این بازی یعنی احمد بوخلیفه (Ahmed Boukhelifa)، در تازه‌ترین مصاحبه خود با یکی از منابع خبری گفت:

ما به خاطر همکاری با Harley-Davidson در بازی The Crew 2 بسیار هیجان‌زده هستیم. Harley-Davidson یک اسطوره است، یک برند جهانی که عمیقاً در ریشه و فرهنگ آمریکا نفوذ کرده است. Harley-Davidson نیز مانند ما تشنه اکتشاف و کسب تجربه‌های جدید است. تمام تلاش ما بر این است که در عنوان The Crew 2، شور و هیجانی که موتورسواران و دوست‌داران موتورسیکلت در آمریکا می‌خواهند را برایشان فراهم آوریم.

با توجه به حضور موتورسیکلت‌های Harley Davidson در The Crew 2، این موضوع می‌تواند به یکی از داغ‌ترین موضوعات و خبر‌های این روز‌های بازی‌های رایانه‌ای تبدیل شود و آن را در مرکز بسیاری از توجهات قرار دهد. خوش‌بختانه یویسافت موقعیت خوبی برای خودش به وجود آورده تا بتواند این بار یک بازی با کیفیت مناسب و درخور نام این شرکت ارائه کند. مطمعناً سری The Crew می‌تواند به جاهای خوبی برسد و موفقیت‌های بزرگی به دست آورد اما این بازی برای انجام این مهم باید دست به نوآوری و رو کردن برگ برنده خود بزند. عنوان The Crew 2 در تاریخ نامعلومی از سال ۲۰۱۸ برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر از این عنوان در روز‌های آتی با گیمفا همراه باشید.

