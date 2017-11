Electronic Arts استودیو Respawn Entertainment را خریداری کرد

سازنده سری Titanfall، استودیو Respawn Entertainment، از این پس بعنوان زیر مجموعه Electronic Arts به کار خود ادامه خواهد داد. این خبر در حالی منتشر شده است که کمتر از دو هفته از پایان دادن به فعالیت استودیو Visceral Games توسط این ناشر گذشته است.

EA امروز بیانیه‌ای در این رابطه منتشر و اعلام کرد که با مبلغ 455 میلیون دلار بر سر خریداری Respawn Entertainment به توافق رسیده است. از این رقم 151 میلیون به صورت نقد پرداخت خواهد شد و 164 میلیون نیز در مدت چهار سال میان سهام‌داران تقسیم می‌شود. 140 میلیون باقی نیز بسته عملکرد استودیو در ساخت عناوین آینده و ارائه بازی‌های با کیفیت تا پایان سال مالی 2022 پرداخت خواهد شد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از kotaku، دو منبع آگاه به این قرارداد اعلام کرده‌اند که از چند هفته گذشته زمزمه‌های واگذاری استودیو میان کارمندان شنیده می‌شده اما جزئیات رسمی در این مورد وجود نداشته تا اینکه امروز در یک جلسه مالکان استودیو کارمندان را به شکل رسمی از جزئیات قرارداد مطلع کرده‌اند.

منابع وبسایت kotaku اعلام کرده‌اند که EA بر سر خریداری Respawn Entertainment با شرکت کره‌ای Nexon در رقابت بوده و با ارائه پیشنهاد بهتر در نهایت موفق به جلب رضایت مالکین استودیو سازنده Titanfall شده است.

همین منابع مدعی هستند که در صورت موفقیت عنوان آینده Star Wars ساخته Respawn و قسمت سوم سری Titanfall در کسب میانگین امتیاز بالا در وبسایت Metacritic این استودیو جایزه دریافت خواهد کرد.

Respawn در سال 2010 توسط دو تن از طراحان ارشد Call of Duty یعنی جیسون وست و وینس زامپلا تاسیس شد. اولین ساخته این استودیو با عنوان Titanfall در سال 2014 بر روی PC و Xbox One عرضه شد و موفقیت‌های زیادی را بدست آورد. دومین قسمت این سری شوتر اول شخص آینده‌نگرانه با عنوان Titanfall 2 پاییز سال گذشته بر روی پلتفرم‌های اشاره شده و همچنین PS4 انتشار یافت و به دلیل اشتباه EA در تعیین زمان نامناسب برای عرضه آن، در رقابت با دو غول این سبک یعنی Call of Duty و Battlefield در بخش فروش نتوانست آنطور که باید موفق عمل کند.

EA سال گذشته اعلام کرد که با Respawn بر سر ساخت یک عنوان اکشن بر اساس دنیای Star Wars به توافق رسیده است.

Respawn پیش از این بعنوان یک استودیو مستقل فعالیت می‌کرد.

منبع متن: pardisgame