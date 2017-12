فروش ماه گذشته‌ی نینتندو سوییچ (Nintendo Switch) در ژاپن، اتفاق بزرگی را برای این کنسول رقم زده است. نینتندو توانسته است در ماه گذشته ۹۰۰ هزار دستگاه کنسول سوییچ بفروشد؛ طوری که طبق آمار و ارقام ارایه شده از سوی نشریه‌ی فامیتسو، بزرگ‌ترین نشریه‌ی بازی ژاپن و احتمالا دنیا، فروش نینتندو سوییچ در ژاپن به ۳.۳ میلیون دستگاه رسیده است. این رقم از فروش سال اول کنسول پلی‌استیشن۲ و فروش کلی کنسول Wii U در ژاپن بیشتر است.

مقایسه‌ی فروش سال اول پلی‌استیشن۲ با سوییچ از این نظر جالب است که هر دو در ماه مارس عرضه شدند. معمولا عرضه‌ی کنسول‌ها را برای پایان سال برنامه ریزی می‌کنند، مثل پلی‌استیشن۳، ایکس‌باکس وان یا ایکس‌باکس۳۶۰. ماه مارس زمان خوبی برای عرضه‌ی کنسول نیست. سوییچ توانست در ماه اول عرضه‌ی خود ۵۲۰ هزار دستگاه در ژاپن بفروشد. با این حال، سونی در مارس سال ۲۰۰۰ در ژاپن ۹۰۰ هزار پلی‌استیشن۲ فروخت.

نینتندو توانسته در طول سال و به لطف بازی‌هایی مثل Super Mario Odyssey و The Legend of Zelda: Breath of the Wild فروش کنسول خود را بالا ببرد. ولی فروش پلی‌استیشن۲ در طول سال ۲۰۰۰ کاهش پیدا کرد. سونی کاهش فروش پلی‌استیشن۲ را به مشکلات تولید آن ربط داد؛ موضوعی که با واقعیت فاصله‌ی زیادی ندارد. پلی‌استیشن۲ کمی پس از عرضه‌ی خود در فروشگاه‌ها پیدا نمی‌شد و افراد زیادی در بازارهای سیاه دنبال آن می‌گشتند.

با تمام این اوصاف، سونی توانست در سال اول عرضه‌ی پلی‌استیشن۲ در ژاپن، ۳ میلیون کنسول بفروشد و این رقم شگفت‌انگیز است. پلی‌استیشن۲ توانست در نهایت به پرفروش‌ترین کنسول تاریخ تبدیل شود و هنوز هم کسی روی دست آن نزده است.

اینکه سوییچ در سال اول عرضه‌ی خود فروش ۳ میلیون دستگاهی پلی‌استیشن۲ را پشت سر گذاشته، بدون شک زنگ خطری برای سونی است.

در نهایت به این موضوع هم اشاره می‌کنیم که کنسول Wii U، کنسول قبلی نینتندو، از زمان عرضه‌ی خود تا امروز و در سه سالی که از عرضه‌ی آن می‌گذرد، ۳ میلیون دستگاه در ژاپن فروخته بود. سوییچ به زودی فروش جهانی Wii U را هم پشت سر خواهد گذاشت و هنوز یک سال از عرضه‌ی این کنسول نگذشته است.

