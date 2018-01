احتمالا شما هم مثل ما منتظر اعلام رسمی تاریخ عرضه‌ی «خدای جنگ» (God of War) هستید. طبق گفته‌ی سونی، God of War جدید قرار است در «اوایل سال ۲۰۱۸» وارد بازار شود، ولی بازی هنوز تاریخ عرضه‌ی دقیقی ندارد. این طور که به نظر می‌رسد، تاریخ عرضه‌ی بازی به زودی اعلام خواهد شد.

اولین قسمت God of War در ۲۲ مارس سال ۲۰۰۵ عرضه شده بود.

«کریس آشیمینه» (Chris Ashimine)، تهیه کنندگی نسخه‌ی ژاپنی God of War را به دست دارد. او اخیرا مصاحبه‌ای با نشریه‌ی ژاپنی فامیتسو داشته است و در مصاحبه‌ی خود، از تلاش زیادی که برای بی‌نقص بودن ترجمه‌ی بازی داشته‌اند، می‌گویند. با این حال، آشیمینه هم‌چنین به این موضوع هم اشاره کرده است که تاریخ انتشار بازی، به زودی اعلام خواهد شد و طرفداران زمان زیادی را نباید صبر کنند.

از دیروز، چند فروشگاه اینترنتی زمان عرضه‌ی God of War را در وب‌سایت خود به ۲۲ مارس ۲۰۱۸ تغییر دادند. می‌توانید تصاویر این فروشگاه‌ها را در ادامه ببینید.

تاریخ ۲۲ مارس هم‌چنین یک روز پیش از کنفرانس افتتاحیه‌ی PlayStation Experience 2018 در صفحه‌ی رسمی God of War در فروشگاه پلی‌استیشن قرار گرفت.

با در نظر گرفتن این موضوع که اولین قسمت God of War در ۲۲ مارس سال ۲۰۰۵ عرضه شده بود، انتخاب این تاریخ برای عرضه‌ی این قسمت جدید، دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ مخصوصا که تمام شماره‌های خدای جنگ در ماه مارس عرضه شده‌اند.

تمام شواهد روی این موضوع تاکید دارند که تاریخ عرضه‌ی God of War دقیقا همان روز ۲۲ مارس است. تصور می‌کردیم که عرضه‌ی بازی به عقب افتاده باشد، ولی به یاد زمان رونمایی از تاریخ عرضه‌ی God of War III افتادیم. سونی در روز ۲۸ ژانویه سال ۲۰۱۰ اعلام کرده بود که God of War III در روز ۱۶ مارس عرضه می‌شود؛ یعنی در حالی که کمتر از دو ماه با عرضه‌ی بازی فاصله داشته‌ایم.

فعلا تا صحبت‌های رسمی سونی صبر می‌کنیم. روز ۲۲ مارس، دوم فروردین است و امیدواریم بازی را شب عید، در دست داشته باشیم.

قسمت جدید God of War به صورت انحصاری روی کنسول پلی‌استیشن۴ عرضه می‌شود.

منبع: DualShockers

مطلب تاریخ عرضه‌ی God of War احتمالا به زودی اعلام می‌شود برای نخستین بار در دیجی‌کالا مگ منتشر شده است.

منبع متن: digikala