شرکت بازی‌سازی والو یک سرویس حق اشتراکی جدید برای بازی رایگان DOTA 2 معرفی کرد. این سرویس که DOTA Plus نام دارد روند درآمدزایی شرکت والو از این عنوان را تغییر می‌دهد.

سرویس DOTA Plus ماهانه ۳٫۹۹ دلار قیمت دارد و اگر آن را شش ماهه یا ۱۲ ماهه بخرید، تخفیف دریافت می‌کنید. گفته شده این سیستم جایگزین سرویس ‌Battle Pass می‌شود. سرویس Battle Pass قبلا تنها در زمان‌هایی مشخص برای کاربران بسیار حرفه‌ای DOTA که در مسابقات شرکت می‌کردند فعال می‌شد. حالا با خرید DOTA Plus می‌توانید در کل سال از آن استفاده کنید.

زمانی که ویژگی DOTA Plus فعال می‌شود، کاربران یک پول جدید به اسم Shards دریافت می‌کنند. این پول جدید قهرمان‌ها را لول‌آپ می‌کند و پاداش‌های مختلفی به آن‌ها می‌دهد. همچنین مشخص شده که با خرید سرویس DOTA Plus یک چالش جدید برای گیمرها فعال مي‌شود و یک دستیار مجازی هم دریافت می‌کنند. این دستیار مجازی Plus Assistant نام دارد. دستیار مجازی در هر لحظه از بازی یک آیتم ویژه‌ به گیمرها پیشنهاد می‌کند.

اگر چه سرویس جدید بسیار هیجان‌انگیز است، اما بسیاری از گیمرها به این موضوع اشاره می‌کردند که این سرویس می‌تواند تجربه بازی را برای همه خراب کند. چرا که یکسری با پرداخت پول بسیار قوی‌تر می‌شوند و یکسری که نمی‌خواهند پول پرداخت کنند نمی‌توانند با‌ آن‌ها بازی کنند. کاربران می‌گویند که سرویس جدید باعث می‌شود که حس رغابت با این کار از بین می‌رود.

