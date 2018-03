احتمالا Call of Duty: Modern Warfare 4 در دست ساخت است

در حالی که بازی Call of Duty: Black Ops 4 در سال ۲۰۱۸ راهی بازار می‌شود‌، شایعات می‌گویند که کار ساخت قسمت دیگری از این مجموعه هم شروع شده است. براساس اطلاعات منتشر شده این قسمت جدید به احتمال زیاد Call of Duty: Modern Warfare 4 خواهد بود. سری Modern Warfare از جمله محبوب‌ترین نسخه‌های Call of Duty به حساب می‌آیند. شرکت اکتیویژن نسخه اول این بازی را بازسازی کرد و حالا شایعه شده که نسخه بازسازی شده Modern Warfare 2 هم امسال راهی بازار می‌شود. پس اصلا جای تعجب نیست که قسمت چهارم سری Modern Warfare هم در دست ساخت قرار داشته باشد.

شایعات می‌گویند که بازی Call of Duty: Modern Warfare 4 در سال ۲۰۱۹ راهی بازار می‌شود. به تازگی کریگ فایربراس که در نسخه‌های قبلی مجموعه Modern Warfare صدا پیشه شخصیت‌هایی مثل Gaz، Ghost و Wallcroft بود، اعلام کرده که در قسمت چهارم مجموعه Modern Warfare هم صدا پیشه خواهد بود.

شرکت اکتیویژن در حال حاضر سه استودیوی مختلف برای ساخت مجموعه بازی‌های Call of Duty دارد. از آنجایی که ‌Black Ops 4 توسط استودیوی Treyarch ساخته می‌شود، بازی Modern Warfare 4 قطعا توسط استودیوی Infinity Ward ساخته خواهد شد.

