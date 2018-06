بزرگترین رویداد صنعت بازی سال، یعنی نمایشگاه E3 امسال هم با حضور شرکت‌های مختلف بازی‌سازی برگزار شد؛ شرکت‌هایی که هر کدام تلاش کردند بازی‌های آینده‌ی خودشان را به بهترین شکل ممکن نمایش دهند. با این حال، برخی از این شرکت‌ها موفق‌تر از دیگران در نمایشگاه E3 2018 عمل کردند.

اگر دو برنامه‌ی اسکوئر انیکس و نینتندو را که ویدیوهایی ضبط شده هستند حساب نکنیم، می‌توانیم بگوییم که در طول نمایشگاه E3 2018 شاهد برگزار هفت کنفرانس بودیم. در طول برگزاری کنفرانس‌های قبل از نمایشگاه E3 2018 سعی کردیم پس از اتمام هر کنفرانس، بررسی کامل و جامعی از اتفاقات آن داشته باشیم. البته قید برنامه‌ی نینتندو را زدیم که حتی چندان به مذاق طرفداران این شرکت هم خوش نیامده بود. برنامه‌ی اسکوئر انیکس که سی دقیقه تریلر تکراری را پشت سر هم مونتاژ کرده بود را کنار می‌گذاریم؛ برنامه‌ای که اسکوئر انیکس با نمایش آن، بیشتر جلوه‌ی خود را خراب کرد تا اینکه بازی‌هایش را تبلیغ کند.

در ادامه می‌توانید با ورود به صفحه‌ی مربوط هر کنفرانس، نه تنها درباره‌ی اتفاقات و روند کنفرانس بخوانید، بلکه تریلر بازی‌ها را هم ببینید.

کنفرانس‌ها به ترتیب برگزاری در ادامه قرار داده شده‌اند.

کنفرانس الکترونیک آرتز

بیشتر زمان کنفرانس الکترونیک آرتز به صحبت کردن از برنامه‌های این شرکت گذشت؛ طوری که به غیر از نمایش روند بازی Anthem می‌توانیم بگوییم که این کنفرانس، بازی جالبی برای نمایش نداشت. همین نمایش بازی Anthem هم بیشتر با صحبت‌های طولانی تهیه کننده‌ی این بازی همراه شده بود تا نمایش یک گیم‌پلی درست و درمان. با این حال، دو بازی مستقل Sea of Solitude و Unravel Two کنفرانس الکترونیک آرتز را نجات دادند.

کنفرانس مایکروسافت

مایکروسافت بدون شک بهترین کنفرانس امسال را در نمایشگاه E3 2018 داشت. این شرکت یکی پس از دیگری و بدون وقفه بازی نشان‌مان داد. شاید بگویید بیشتر بازی‌های نشان داده شده، روی پلتفرم‌هایی به غیر از ایکس‌باکس هم عرضه می‌شوند، ولی نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که برنامه‌ی مایکروسافت، در عین طولانی بودن، بسیار سرگرم کننده بود. این موضوع را فراموش نکنیم که دو بازی Cyberpunk 2077 و Devil May Cry 5 هم در کنفرانس مایکروسافت به نمایش درآمدند و نمایشی شگفت‌انگیز داشتند.

کنفرانس بتسدا

در حالی که تصور می‌کردیم بتسدا بیشتر کنفرانس خود را به صحبت از بازی Fallout 76 اختصاص دهد، ولی با غافلگیری‌های بسیار خوبی مواجه شدیم. بتسدا بازی‌های زیادی را به کنفرانس خود آورده بود. از رونمایی Doom جدید گرفته تا Rage 2 و بازی موبایل The Elder Scrolls، می‌توانیم بگوییم که بتسدا یکی از کنفرانس‌های بهتر نمایشگاه E3 2018 بود.نه تنها Fallout 76 نمایش بسیار خوبی داشت، بلکه بتسدا از دو بازی که برای آینده در نظر دارد یعنی Starfield و The Elder Scrolls VI هم رونمایی کرد.

کنفرانس یوبی‌سافت

کنفرانس یوبی‌سافت با اینکه بازی‌های بسیار خوبی نشان‌مان داد، ولی متاسفانه بازی جدیدی برای نمایش نداشت؛ یعنی از تمام برنامه‌های این شرکت برای کنفرانس E3 2018 خبر داشتیم و دقیقا هم با همان بازی‌ها روبرو شدیم. تریلرهای بسیار خوبی از Beyond Good and Evil 2 و Skull and Bones دیدیم. یوبی‌سافت روند بازی The Division 2 و Assassin’s Creed Odyssey را هم نشان داد؛ دو بازی که تاریخ انتشار دارند و تا پایان سال جاری وارد بازار می‌شوند.

کنفرانس سونی

کنفرانس سونی نه به اندازه‌ی دیگر کنفرانس‌ها طولانی بود و نه روندی به د آن‌ها داشت، ولی بازی‌های نشان داده شده آن‌قدر شگفت‌انگیز بودند که بتوانیم به راحتی سونی را یکی از برنده‌های نمایشگاه E3 2018 بدانیم. برای اولین بار روند بازی The Last of Us 2 و هم‌چنین بازی سامورایی Ghost of Tsushima را دیدیم. از طرفی هم هیدئو کوجیما تریلر جدیدی از بازی Death Stranding نشان داد که به عنوان تکه‌ی نهایی یک پازل در کنار دیگر تریلرها قرار گرفت و به خوبی داستان بازی و دنیای آن را برای‌مان تشریح کرد. رونمایی از بازسازی Resident Evil 2 به جای خود، روند بازی Spider-Man هم آن‌قدر خوب بود که نتوانیم همین دو سه ماه را تا عرضه‌ی بازی صبر کنیم.

