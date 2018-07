فصل تابستان با فیلم‌های اکشن‌اش معنا پیدا می‌کند. البته اکشن‌هایی که چندان چنگی به دل نمی‌زنند. فیلم‌های ناموفقی که فقط به صرف داشتن چهره‌های محبوب سینما می‌فروشند. باکس آفیس این هفته سینماهای جهان تحت‌تاثیر حضور دنزل واشنگتن در یک فیلم قرار گرفت. با هم پرفروش ترین فیلم های جهان را در هفته‌ای که گذشت مرور می‌کنیم:

این هفته باکس آفیس شاهد یک رکورد جدید جالب بود. هر هشت فیلم پرفروش باکس آفیس دنباله و قسمت دوم یا چندم یک فرانشیز بودند. از میان این هشت فیلم دو فیلم تازه‌وارد داشتیم که در رقابت تنگاتنگ با یکدیگر محصول کمپانی سونی یعنی «اکولایزر ۲» توانست «ماما میا! ما دوباره اینجا هستیم» از کمپانی یونیورسال را پشت سر بگذارد.

«اکولایزر ۲» (the Equalizer) دومین فیلم از فرانشیزی است که دنزل واشنگتن نقش قهرمانش را بازی می‌کند و اولین‌بار سال ۲۰۱۴ به مخاطبان سینما معرفی شد. آنتوان فوکوا کارگردان قسمت اول دوباره پشت دوربین این فیلم اکشن جنایی قرار گرفته است. فوکوا از آن کارگردانانی است که دوست دارد زمینه‌های مختلف را امتحان کند. دو سال پیش بازسازی از فیلم «هفت دلاور» را روی پرده برد که مهم‌ترین نکته‌اش حضور یک سیاهپوست در جمع دلاوران بود!فیلم اول این مجموعه با بودجه تخمینی میان ۵۵ تا ۷۳ میلیون دلار ساخته شده بود و فروش فوق‌العاده‌ای نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار داشت. رابرت مک‌کال اسم قهرمان فیلم است یک افسر سیاهپوست بازنشسته سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا (سیا). او هنوز هم با همکاران قدیمی‌اش در ارتباط است و در برخی پروژه‌ها به آنها کمک می‌کند. مک‌کال که شب‌ها از بی‌خوابی رنج می‌برد برای کتاب خواندن به یک رستوران کوچک می‌رود و علیرغم اینکه به همسرش قول داده زندگی قدیمش را فراموش کند ناخواسته درگیر یک ماجرای مافیایی می‌شود. «اکولایزر ۲» که باز هم با بودجه نسبتا کمی معادل ۶۰ میلیون دلار ساخته شده تقریبا همان ماجراها را دنبال می‌کند. مک‌کال حالا راننده است و وضع مالی‌اش چندان خوب نیست و با کمک دوستانش زندگی می‌کند. یکی از مشتریانش که از بازماندگان هولوکاست است از او کمک می‌خواهد تا نقاشی از خواهرش را پیدا کند. فیلم تقریبا به همان بدی قسمت اول است. منتقدان امتیاز ۴۹ از ۱۰۰ را به آن داده‌اند. منتقد ایندی‌وایر شوخ‌طبعانه می‌گوید: «خبر خوب این است که طرفداران سری فیلم بیمزه و پرسروصدای فوکوا همان‌هایی هستند که چند سال پیش هم فیلم را دوست داشتند. خبر بد این است که ما هم تغییری نکرده‌ایم.» خشونت فیلم به گفته منتقدان بی‌معنا و آزاردهنده است و بنظر می‌رسد دوستداران سینما آرزو دارند که زودتر از شر این فرانشیز راحت شوند.

اما اگر قسمت اول «ماما میا!» را ندیده‌ایم برای دیدن قسمت دوم آن که دومین فیلم پرفروش هفته است نیاز به یک پیش آگاهی دارد. «ماما میا! ما دوباره اینجا هستیم» (Mama Mia! Here we go again) دنباله‌ای روی یک فیلم دوست‌داشتنی و خوشایند است. سال ۲۰۰۸ فیلیدا لوید برمبنای یکی از مشهورترین آهنگ‌های گروه پاپ سوئدی دهه هفتادی آبا (ABBA) فیلم موزیکالی ساخت که به نوعی می‌توان آن را ادای دینی به موسیقی گروه آبا دانست. نکته جذابش بازی مریل استریپ و پیرس برازنن در نقش‌های اصلی بود. بازیگرانی که با تمرین و آموزش آواز خودشان قسمت‌های موزیکال فیلم را که آهنگ‌های گروه آبا بود اجرا می‌کردند. آن فیلم با استقبال تماشاگران روبه‌رو شد و فیلم ۵۲ میلیون دلاری در گیشه بیش از ۶۱۰ میلیون دلار فروخت. طبعا استودیو تصمیم گرفت روی همین موفقیت جلو برود و البته مدت طولانی هم برایش صبر کردند. حالا یک دهه بعد از آن اول پارکر از آن گروه درخشان بازیگری دوباره سراغ مریل استریپ و آماندا سیفرید رفته و این‌بار لیلی جیمز را هم به گروه اضافه کرده است. لیلی جیمز که با سریال «داونتون ابی» و فیلم «سیندرلا» نسخه کنت برانا حالا حسابی مشهور شده است. قصه سری جدید ۵ سال بعد از اتفاقات فیلم قبلی رخ می‌دهد. سوفی درباره زندگی گذشته مادرش اطلاعاتی به دست می‌آورد. فیلم قبلی هم امتیاز چندان خوبی از منتقدان نگرفته بود و اتفاقا قسمت دومش نسبت به قبلی موفق‌تر است. با این حال نباید از آن انتظار زیادی داشته باشید. این یک سری فیلم‌های سرگرم‌کننده شیرین است که موقع دیدنش حس خوبی خواهید داشت اما در نهایت چیز چندانی دست‌تان را نمی‌گیرد.

انیمیشن «هتل ترانسیلوانیا ۳» و فیلم ابرقهرمانی «مرد مورچه‌ای و زنبور عسل» هم در جایگاه سوم و چهارم قرار دارند و انیمیشن «شگفت‌انگیزان ۲» هم به عنوان پنجمین فیلم پرفروش در جدول حضور دارد. میان پنج فیلم اول جدول فروش فیلم «شگفت‌انگیزان ۲» بهترین امتیاز را از منتقدان دریافت کرده است و تنها فیلم باکس‌آفیس است که گویا هم از نظر تماشاگران و هم منتقدان ارزش دیدن دارد.

فیلم هفته اکران فروش اکولایزر ۲ ۱ ۳۵.۸ ماما میا! ما دوباره اینجا هستیم ۱ ۳۴.۴ هتل ترانسیلوانیا ۳ ۲ ۹۱.۱ انت من (مرد مورچه‌ای) و زنبور عسل ۳ ۱۶۴.۶ شگفت انگیزان ۲ ۶ ۵۵۷.۳ دنیای ژوراسیک: امپراطوری سقوط کرده ۵ ۳۸۳.۹ آسمانخراش ۲ ۴۶.۷ اولین تصفیه first purge ۳ ۶۰.۲ شبکه سیاه unfrinded: dark web ۱ ۳.۵

