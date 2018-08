به تازگی مدیر شرکت الکترونیک آرتز اظهار نظرهای جالبی درباره پدیده‌ این روزهای صنعت بازی یعنی فورت‌نایت (Fortnite) داشته است. طبق گفته این شرکت، بازی فورت‌نایت برای صنعت بازی بسیار خوب و مفید است چرا که به لطف رایگان بودن، همه‌ی افراد می‌توانند به راحتی آن‌ را تجربه کنند. این موضوع که فورت‌نایت توانسته محبوبیت و شهرت خوبی در میان مردم داشته باشد و افراد زیادی را به سوی بازی‌های ویدیویی جذب کند هم مثبت عنوان شده است.

موفقیت فورت‌نایت و ساعاتی که مردم صرف بازی کردن آن‌ می‌کنند، تاثیر مهمی روی الکترونیک آرتز و وضعیت کسب و کار آن‌ها گذاشته است.

«اندرو ویلسون» (مدیرعامل شرکت الکترونیک آرتز) می‌گوید که فورت‌نایت باعث گسترش مخاطبان صنعت بازی شده و این موضوع به طور کلی روی افزایش فروش الکترونیک آرتز هم تاثیر خواهد گذاشت. او در نشست مالی این شرکت گفته است: «چشم‌داشت ما این است که همانطور که آن‌ها به گسترش مخاطبان صنعت بازی کمک می‌کنند، فرصتی فوق‌العاده برای ما فراهم می‌شود تا وارد دوره‌ی تعطیلات سال نو شویم. مخصوصا این موضوع باعث شده تا ما فکر کنیم بازی‌هایی مثل مدن، فیفا و بتلفیلد را در حالی منتشر می‌کنیم که مخاطبان و طرفداران بیشتری پیدا کرده است.»

در همین حال «بلیک یورگنسن» (مدیر مالی الکترونیک آرتز) اعلام کرده که موفقیت فورت‌نایت و ساعاتی که مردم صرف بازی کردن آن‌ می‌کنند، تاثیر مهمی روی الکترونیک آرتز و وضعیت کسب و کار آن‌ها گذاشته است.

البته ادامه‌ی شهرت و موفقیت فورت‌نایت می‌تواند باعث ضربه‌ خوردن الکترونیک آرتز و سایر شرکت‌های سازنده‌ی بازی باشد. در روزهای قبل شرکت اکتیویژن هم اعلام کرده بود که این بازی تاثیراتی روی آن‌ها و کسب و کارشان گذاشته است.

یورگنسن درباره این موضوع گفت: «بدون شک، فورت‌نایت پدیده این صنعت بوده است و من مطمئنم این اثر موفق شده تا عمده وقت مردم را به خود اختصاص دهد. مشخص کردن این موضوع که این اثر در کدام قسمت از کسب و کار ما اثر گذاشته، بسیار سخت و دشوار است، اما من مطمئنم که در حال حاضر این بازی موفق شده تا وقت عمده مخاطبان این صنعت را به خود اختصاص دهد. اما ما این را هم می‌دانیم که این اتفاق به معنی افزایش مخاطبان صنعت بازی است و باعث می‌شود تا آن‌ها از بازی‌هایی که در آینده منتشر می‌شوند – مخصوصا بازی‌های اول‌شخص تیراندازی – لذت ببرند.»

جالب است بدانید که الکترونیک آرتز چند روز قبل اعلام کرده بود که ممکن است یک بازی بتل رویال رایگان را به صورت جداگانه منتشر کند؛ اگرچه نباید به زودی منتظر عرضه آن باشیم. الکترونیک آرتز قول داده پس از عرضه‌ی بازی بتلفیلد ۵ (Battlefield V) یک حالت بتل رویال به آن اضافه کند.

