بدون تردید Nioh یکی از بهترین بازی‌های نقش‌آفرینی چند سال گذشته است؛ یک بازی که مشخصا از سری بازی‌های دارک سولز الهام گرفته، ولی موفق شده است پای خود را از دارک سولز هم فراتر بگذارد. از آن‌جایی که این اثر، در انحصار کنسول پلی‌استیشن۴ است، بسیاری از کاربران ایکس‌باکس وان از تجربه آن محروم مانده‌اند. با این حال شرکت «کوئی تکمو» (Koei Tecmo) مدتی قبل اعلام کرد که ممکن است در آینده شاهد عرضه این بازی برای پلتفرم ایکس‌باکس وان باشیم.

مدتی بعد از انتشار Nioh نسخه‌ی Complete Edition این بازی که شامل تمام محتوای دانلودی است، برای کامپیوترهای شخصی هم منتشر شد.

در این چند سال اخیر بارها شاهد این اتفاق بوده‌ایم که بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن۴ بعد از مدتی برای ایکس‌باکس وان هم روانه بازار شده‌اند؛ به عنوان مثال می‌توان به NiER: Automata، No Man’s Sky و بازسازی Crash Bandicoot اشاره کرد.

به تازگی یکی از کاربران اینترنت از شرکت کوئی تکمو علت منتشر نشدن Nioh را برای ایکس‌باکس وان جویا شده است. این مجموعه در جواب این شخص گفته از آنجایی که حق انتشار بازی در اختیار سونی است، تحقق این امر ممکن نیست و نمی‌توان آن را برای پلتفرم ایکس‌باکس‌ وان منتشر کرد. این شرکت ناشر در ادامه خاطر نشان کرد که این کار عملا غیرممکن نیست و شاید در آینده Nioh را روی کنسول ایکس‌باکس وان ببینیم.

با اینکه هیچکس از شرایط و مدت زمان قرارداد کوئی تکمو با سونی اطلاعی ندارد، اما کاربران ایکس‌باکس حداقل می‌توانند امیدوار باشند که در آینده خبرهای بیشتری از انتشار Nioh برای این کنسول بشنوند.

Nioh در سال ۲۰۱۷ روانه بازار شد و توانست با فروش دو میلیون نسخه‌ای موفقیت زیادی را به‌دست بیاورد. گیم‌پلی Nioh به نوعی مخلوطی از دو بازی Ninja Gaiden و Dark Souls به حساب می‌آید.

در نمایشگاه E3 امسال هم شاهد معرفی قسمت دوم Nioh با یک تیزر کوتاه بودیم. مطمئنا عرضه نسخه ایکس‌باکس‌ وان می‌تواند باعث افزایش طرفداران این مجموعه شود و در آینده موفقیت‌های بیشتری را برای سازندگان آن فراهم کند.

