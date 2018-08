مسترچیف شخصیت اصلی سریال Halo خواهد بود

یکی دو ماه پیش بود بود که استودیوی سازنده مجموعه بازی‌های هیلو، یعنی استودیوی ۳۴۳ Industries اعلام کرد با همکاری شبکه‌های Amblin Television، شوتایم و البته تهیه کنندگی «استیون اسپیلبرگ» مشغول ساخت یک سریال تلویزیونی بر اساس بازی «هیلو» (Halo) هستند. در این بیانیه جدا از اعلام نام دست اندرکاران این پروژه و تاریخ شروع مراحل تولید این سریال (سال ۲۰۱۹)، اطلاعاتی هم درباره ماهیت آن ارایه شد. حالا شبکه شوتایم هم در کنفرانس مطبوعاتی خود اطلاعات بیشتری را از این مجموعه منتشر کرده است.

تولید سریال هیلو قرار است از سال آینده‌ی میلادی آغاز شود.

در این پنل مطبوعاتی، «دیوید نوینز» (مدیر شبکه شوتایم) و «گری لوین» (رئیس بخش برنامه‌ریزی شبکه شوتایم) حضور داشتند. وقتی از آن‌ها درباره احتمال حضور مسترچیف (شخصیت اصلی سری بازی‌های هیلو) سوال شد، هر دو آن‌ها تایید کردند که نه تنها این کاراکتر در این سریال حضور خواهد داشت، بلکه در واقع نقش اصلی و بسیار مهمی هم ایفا خواهد کرد.

پس از آن، لوین اطلاعاتی را درباره ماهیت این پروژه در اختیار علاقه‌مندان قرار داد. او اظهار داشت که این سریال داستان مخصوص به خود را خواهد داشت و ماجرای آن هیچ ارتباطی به بازی‌ها ندارد. وی همچنین در ادامه صحبت‌های خود افزود که آن‌ها سعی دارند یک درام شخصیتی قابل تحسین را همراه با نبردهای علمی-تخیلی به طرفداران ارائه کنند.

از آنجایی که داستان این سریال یک ماجرای کاملا جدید را روایت خواهد کرد، ممکن است بعضی از طرفداران نگران این باشند که این سریال از ریشه‌های دنیای هیلو فاصله بگیرد. لوین درباره این موضوع گفت: «این سریال یک داستان جدید خواهد داشت، ولی ما به هسته اصلی آثار این مجموعه وافادار مانده‌ایم و به همین منظور، ما با استودیوهای مایکروسافت و ۳۴۳ Industries همکاری داشته‌ایم.»

با اینکه ماجرای ساخت این سریال سال‌ها به طول انجامیده، اما بالاخره قرار است این سریال را تماشا کنیم. خوشبختانه افراد زیادی از استودیوی ۳۴۳ Industries در این پروژه دخیل هستند و می‌توانیم منتظر دیدن یک سریال درخور سری هیلو باشیم.

