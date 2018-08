گوشی گلکسی اس ۱۰ از فناوری ۵G بهره نخواهد برد

در یک کنفرانس خبری در کره جنوبی، مدیرعامل سامسونگ اطلاعات تازه‌ای را در مورد گوشی گلکسی اس ۱۰ بیان کرد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، عدم بهره‌گیری این گوشی از فناوری ۵G است. با توجه به اینکه پیش از این اخبار و شایعات زیادی مبنی بر پشتیبانی این گوشی از فناوری ۵G منتشر شده بود، این خبر جدید مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفته است.

«دی‌جی کوه» (DJ Koh) در مورد اولین گوشی سامسونگ که از این فناوری بهره می‌برد، توضیحاتی ارائه نداد. شاید این گوشی نسل بعدی گلکسی نوت باشد که در نیمه دوم ۲۰۱۹ عرضه می‌شود و شاید هم گوشی تاشو سامسونگ که «کوه» ساخت آن را تایید کرده است، عنوان اولین گوشی سامسونگ مجهز به فناوری ۵G را از آن خود کند.

سامسونگ امیدوار است که به اولین شرکت سازنده گوشی ۵G بدل شود.

هرچند عدم بهره‌گیری گلکسی اس ۱۰ از فناوری ۵G شاید برای برخی خبر تعجب‌آوری باشد، اما این اقدام کاملا قابل درک است. اگرچه کشورهای پیشرفته‌ای مانند آمریکا، چین، ژاپن و کره جنوبی به احتمال زیاد تا سال آینده این فناوری را به‌طور گسترده عملی می‌کنند، اما عملیاتی شدن این فناوری در باقی کشورها به این زودی‌ها اتفاق نمی‌افتد. در ضمن تراشه ۵G بخشی از فضای داخلی گوشی را اشغال می‌کند و مصرف باتری را هم افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه در ابتدا در کشورهای پیشرفته این فناوری عملی می‌شود، کاربران این کشورها معمولا قدرت خرید بالاتری نسبت به شهروندان دیگر کشورها دارند و به همین خاطر احتمالا قطعات مربوط به این فناوری در گوشی‌های گران‌قیمت‌تر تعبیه می‌شود.

سامسونگ همچنین امیدوار است که به اولین شرکت سازنده گوشی ۵G بدل شود. همچنین مدیرعامل سامسونگ گفته که این شرکت می‌خواهد اولین گوشی تاشو را روانه بازار کند. در زمینه‌ی ساخت گوشی‌های تاشو شرکت‌های دیگری مانند شیائومی و هواوی هم سخت مشغول تلاش هستند.

در ضمن «کوه» شایعات مربوط به الحاق برندهای گلکسی اس و گلکسی نوت را تکذیب کرد. در نهایت، مدیرعامل سامسونگ اعلام کرد که در کنفرانس توسعه‌دهندگان در ماه نوامبر، ابزارهای توسعه بیکسبی و اسپیکر هوشمند گلکسی هوم را عرضه خواهد کرد. به گفته او، سامسونگ می‌خواهد دستیار دیجیتالی بیکسبی را برای ۵ تا ۱۰ سال آینده آماده کند.

منبع: Tom’s Guide

