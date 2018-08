Oppo R17 با طراحی زیبا و منحصر به فرد معرفی شد

شرکت اوپو جدیدترین گوشی میان‌رده خود را با نام Oppo R17 معرفی کرد. این گوشی اولین گوشی عرضه شده با پردازنده اسنپ‌دراگن ۶۷۰ و شیشه محافظ گوریلا گلس ۶ خواهد بود. این گوشی که روز گذشته در وبسایت نسخه چینی اوپو ظاهر شد، اولین گوشی اوپو با این سبک خاص از بریدگی نمایشگر خواهد بود و همچنین سنسور اثر انگشت گوشی نیز در زیر نمایشگر قرار گرفته است.

Oppo R17 در دو رنگ صورتی و آبی عرضه می‌شود که هردو رنگ این گوشی، بسیار جذاب به نظر می‌رسند. همچنین این گوشی را فقط در یک مدل و با حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی و حافظه رم ۸ گیگابایتی می‌توان خریداری کرد. نمایشگر AMOLED این گوشی ۶.۴ اینچی خواهد بود از رزولوشن Full HD+ یا به طور دقیق‌تر ۱۰۸۰×۲۲۸۰ استفاده خواهد کرد. با توجه با کوچک‌تر شدن حاشیه پایینی نمایشگر و همچنین استفاده از بریدگی بسیار کوچک در بالای نمایشگر، نسبت نمایشگر به بخش جلویی در این گوشی به عدد فوق العاده ۹۱.۵ درصد رسیده که از پرچمدارانی مانند گلکسی نوت ۹ نیز بیشتر است. روی این نمایشگر جذاب نیز از شیشه محافظ گوریلا گلس ۶ استفاده شده که به گفته شرکت گوریلا، این نسل مقاومت یکسانی دربرابر خط و خش با گوریلا گلس ۵ داشته اما مقاومت آن در افتادن از ارتفاع، بیشتر از هر نسل گوریلا گلس خواهد بود.

پردازنده جدید کوالکام یعنی اسنپ‌دراگن ۶۷۰ که در این گوشی استفاده شده که از معماری ۱۰ نانومتری استفاده می‌کند و هشت هسته‌ای خواهد بود. همچنین در کنار این پردازنده، پردازشگر گرافیکی Adreno 615 همراه با مودم X12 LTE وجود خواهد داشت. این پردازنده که در واقع نسل بعدی اسنپ‌دراگن ۶۶۰ به حساب می‌آید و در عمل بسیار قدرتمند‌تر از اسنپ‌دراگن ۶۶۰ خواهد بود. همچنین اسنپ‌دراگن ۶۷۰ از واحد‌های پردازشی هوش مصنوعی یا همان AI هم پشتیبانی می‌کند که تکنولوژی استفاده شده در آن مشابه اسنپ‌دراگن ۸۴۵ خواهد بود.

برای عکاسی نیز دو دوربین ۱۶ و ۵ مگاپیکسلی در پشت این گوشی قرار گرفته‌اند و در زیر آن‌ها نیز فلش LED دوگانه قرار گرفته است. در بخش جلویی گوشی و در بریدگی کوچک بالای نمایشگر، شاهد یک دوربین ۲۵ مگاپیکسلی هستیم که یک لنز با دیافراگم F/2.0 هم در جلوی این دوربین قرار گرفته و نوید سلفی‌هایی با کیفیت در نور کم را می‌دهد. اوپو در چند سال اخیر برند خود را به واسطه دوربین‌های سلفی بهتر مشهور کرده است و استفاده از دوربین‌های سلفی بالای ۲۰ مگاپیکسل در گوشی‌های این شرکت امری رایج شده است. در پایان، دوربین‌های این شرکت از هوش مصنوعی مشابه گوشی‌های دیگر نیز پشتیبانی می‌کند.

در نهایت این سخت‌افزار از یک باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپری نیرو می‌گیرد. نکته قابل توجه این باتری که با USB Type-C شارژ می‌شود، فناوری شارژ سریع VOOC خواهد بود. اوپو تضمین کرده تنها با ۵ دقیقه شارژ، بتوانید مکالمه تلفنی ۲ ساعته با این گوشی داشته باشید!

این گوشی با سیستم عامل اندروید اورئو و با پوسته اختصاصی اوپو یعنی ColorOS 5.2 عرضه می‌شود. تاریخ عرضه Oppo R17 برای ۲۷ مرداد ماه تعیین شده اما هنوز اطلاعاتی از قیمت این گوشی در دسترس نیست.

متاسفانه یا خوشبختانه، اوپو آنطور که باید در خارج از چین نتوانسته توجهات را جلب کند در صورتی که گوشی‌های تولید شده توسط این شرکت نه تنها طراحی منحصر به فرد و جذابی دارند، بلکه از نظر کیفیت ساخت نیز می‌توانند پا به پای بزرگان به رقابت بپردازند. می‌دانیم که بسیاری از بریدگی بالای نمایشگر در گوشی‌ها متنفر هستند اما شما درباره بریدگی نمایشگر Oppo R17 چه فکر می‌کنید؟ آیا مخالف آن هستید یا با حضور آن مشکلی ندارید؟

