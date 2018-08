برای مشاهده اولین تراشه ۷ نانومتری لازم نیست که تا عرضه گلکسی اس ۱۰ در سال ۲۰۱۹ یا عرضه آیفون‌های ۲۰۱۸ در انتظار بمانیم، زیرا طبق تازه‌ترین خبرها، جدیدترین تراشه هواوی تحت عنوان Kirin 980 که شرکت TSMC مسوولیت ساخت آن را برعهده دارد، در روز ۳۰ آگوست (۸ شهریور) رسما معرفی می‌شود.

با وجود اینکه تعداد ترانزیستورهای این تراشه ۷ نانومتری هم­اندازه­ی تراشه‌های ۱۰ نانومتری است، اما ۴۰ درصد اندازه کمتری دارد و در مقایسه با آن‌ها تا ۴۰ درصد از لحاظ مصرف انرژی بهینه‌تر است. گفته می‌شود اولین گوشی مجهز به این تراشه، گوشی هواوی میت ۲۰ پرو خواهد بود. بر اساس بنچمارک لو رفته از تراشه Kirin 980، در این تراشه ۱۹ مودم تعبیه شده است که این یعنی در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها، گوشی‌های مجهز به این تراشه می‌توانند سرعت اینترنت ۱.۶ گیگابیت بر ثانیه را به ارمغان بیاورند. این عدد برای گوشی میت ۱۰ پرو که در سال گذشته عرضه شد، ۱.۲ گیگابیت در ثانیه بود.

قابلیت‌های جذاب تراشه Kirin 980 محدود به موارد ذکر شده نیست. در این تراشه ۸ هسته ۲.۸ گیگاهرتزی تعبیه شده که از بلوتوث ۵.۰ و جدیدترین استانداردهای وای‌فای پشتیبانی می‌کنند. علاوه بر این، این تراشه می‌تواند قدرت پردازشی صفحه‌نمایش‌های ۴K را به راحتی تامین کند و از سه سنسور تصویر هم پشتیبانی می‌کند که احتمالا نشان‌دهنده‌ی بهره‌گیری میت ۲۰ پرو، همانند P20 پرو، از دوربین سه‌گانه است. در ضمن نباید حضور جدیدترین مدل واحد پردازش عصبی را هم از قلم بیندازیم که در مقایسه با مدل قبلی، از قابلیت‌های هیجان‌انگیزتری بهره می‌برد.

در نهایت باید به پاشنه آشیل تراشه‌های Kirin یعنی پردازنده گرافیکی اشاره کنیم. خوشبختانه این تراشه از پردازنده گرافیکی ۲۴ هسته‌ای Mali-G72 بهره می‌برد که می‌تواند عملکرد بسیار بهتر و کاهش مصرف انرژی را به ارمغان بیاورد. همانطور که گفتیم، این تراشه ۷ نانومتری در تاریخ ۳۰ آگوست (۸ شهریور) در نمایشگاه IFA رسما معرفی می‌شود.

منبع: Phone Arena

The post تراشه A12 اپل اولین تراشه ۷ نانومتری نخواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala