فیت بیت یکی از مشهور‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه دستبند‌های سلامتی و ساعت‌های هوشمند است. این شرکت این روزها تمام تمرکز خود را روی ساعت‌های هوشمند گذاشته تا با محصولاتی مثل اپل واچ و گلکسی واچ رقابت کند اما این به معنی نیست که فیت بیت بازار دستبندهای سلامتی را فراموش کرده است. امروز فیت بیت دستبند هوشمند جدید خود را که Charge 3 نام دارد، معرفی کرد.

در نگاه اولیه، این دستبند شباهت زیادی به نسل قبلی خود یعنی Fitbit Charge 2 دارد. یک صفحه عمودی سیاه و سفید و به طور کل طراحی و اندازه مشابه نسل قبل را در این ساعت هم شاهد هستیم. اما اگر کمی دقیق‌تر شویم، بدنه این دستبند آلومینیومی بوده و پوشش روی نمایشگر آن گوریلا گلس ۳ خواهد بود تا از این نظر به ساعت‌های سری ورسا از شرکت فیت بیت شبیه شده باشد. همچنین نمایشگر دستگاه هم اکنون لمسی بوده و از رنگ‌های خاکستری هم پشتیبانی می‌کند و دیگر فقط سیاه و سفید نیست. حاشیه‌های نمایشگر نیز ۴۰ درصد کمتر شده تا نسبت به نسل قبلی نمایشگر بزرگتری را در این دسبتند شاهد باشیم.

دستبند Charge 3 همچنین تا ۵۰ متر ضد آب بوده و اکنون می‌تواند فعالیت‌های ورزشی کاربران در هنگام شنا را هم ثبت کند. فیت بیت همچنین از سنسور پایش ضربان قلب دقیق‌تری در این دسبتند استفاده کرده است. سنسور جدید همچنین می‌توان میزان اکسیژن خون کاربر را هم اندازه بگیرد. باتری این دستبند نیز با یک بار شارژ می‌تواند تا سه روز دستبند هوشمند را روشن نگه دارد که نسبت به عمر باتری ۵ روزه نسل قبل، پیشرفت به حساب می‌آید.

دکمه‌های فیزیکی که در نسل قبلی این دست‌بند شاهد آن بودیم، با یک دکمه مصنوعی جایگزین شده است. یعنی تنها دکمه کناری دستگاه، مثل دکمه هوم در آیفون ۷ و ۸ می‌ماند و حرکت نمی‌کند اما به فشار حساس بوده و هربار این دکمه را فشار دهید، دستبند ویبره زده تا حس فشردن دکمه القا شود. فیت بیت گفته با حذف دکمه فیزیکی و قرار دادن چنین دکمه‌ای، جا برای باتری بزرگ‌تر و سنسور‌های بیشتر فراهم شده و در عین حال به ضد آب شدن محصول هم کمک شده است.

متاسفانه همچنان خبری از GPS روی این دستبند سلامتی هوشمند نیست. فیت بیت تلویحا درباره اضافه نشدن GPS به این دستبند هوشمند اعلام کرده که هنوز افراد کمی هستند که بدون گوشی هوشمندشان به فعالیت ورزشی می‌پردازند. بنابراین تا وقتی گوشی کاربران همراه‌شان باشد، می‌توان از جی‌پی‌اس آن استفاده کرد.

فیت بیت Charge 3 شامل باز طراحی نشده اما با اضافه شدن چند قابلیت کاربردی از ساعت‌های هوشمند این شرکت به این دستبند، Charge 3 یک بروزرسانی معقول نسبت به نسل قبلی به نظر برسد. برای مثال، به مانند رابط کاربری ساعت Versa، در این دستبند نیز اگر در صفحه اصلی که ساعت نمایش داده می‌شود سوایپ کنید، وارد داشبورد می‌شوید که در آن خلاصه‌ای از فعالیت‌های ورزشی روزانه‌تان شامل تعداد قدم‌ها و مجموع دقایقی که فعالیت داشته‌اید و اطلاعاتی از این دست را نشان می‌دهد.

یک حالت تنظیم ورزش هدفمند نیز به این دستبند اضافه شده است. برای مثال می‌توانید یک هدف شامل تعداد کالری، زمان یا مسافت را تعیین کنید و تا زمان رسیدن به آن هدف، ورزش کنید. همچنین این دستبند قابلیت تشخیص خودکار دویدن دارد و این یعنی هربار که شروع به دویدن کنید، ساعت خودش تشخیص داده و از همان لحظه فعالیت ورزشی دویدن را برای شما ثبت می‌کند.

علاوه‌ براین‌ها، دستبند Charge 3 اعلان‌های گوشی هوشمند شما را هم نمایش خواهد داد. درواقع فیت بیت با اضافه کردن این ویژگی به Charge 3 فاصله میان دستبند‌های سلامتی و ساعت‌های هوشمند خود را به حداقل رسانده است. این اعلان‌ها می تواند شامل اعلان اپلیکیشن‌ها، تماس، تقویم و یا پیامک باشد. همچنین کاربران می‌توانند این بخش را شخصی سازی کرده و از هر اپلیکیشنی که نمی‌خواهند، اعلان دریافت نکنند. شما حتی می‌توانید تماس‌ها را با دستبند خود پاسخ بدهید و یا آن‌ها را رد کنید. کاربران اندروید می‌توانند به پیامک‌ها نیز پاسخ بدهند که این قابلیت برای کاربران آیفون وجود نخواهد داشت.

چند اپلیکیشن جدید نیز به این ساعت اضافه شده‌اند. از جمله آن‌ها می‌توان به Alarms، تایمر، اپلیکیشن آب و هوا، تقویم و اپلیکیشن Fitbit Leaderboard اشاره کرد. علاوه بر‌این‌ها، فیت بیت وعده داد به زودی اپلیکیشن‌های مشهور نیز راه خود را به Charge 3 پیدا خواهند کرد اما به طور دقیق نگفت کدام اپلیکیشن‌ها ممکن است برای این دستببند هوشمند عرضه شود.

فیت بیت Charge 3 در دو مدل عرضه خواهد شد. مدل پایه ۱۵۰ دلار قیمت خواهد داشت و مدل دوم که از NFC و پرداخت Fitbit Pay پشتیبانی می‌کند، با قیمت ۱۷۰ دلار عرضه می‌شود. همچنین این مدل‌ها در دو رنگ گرافیت با بند مشکی و رزگلد با بند خاکستری عرضه می‌شوند.

منبع متن: digikala