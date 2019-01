آمار سال‌های مختلف نشان می‌دهد که به طور متوسط دست‌کم دو سوم نامزدهای اتحادیه فیلمنامه‌نویسان در اسکار در دو بخش فیلمنامه‌های اریجینال و اقتباسی حضور خواهند داشت. نامزدهای اتحادیه فیلمنامه‌نویسان آمریکا امروز معرفی شدند.

نکته جالب در میان نامزدهای اتحادیه فیلمنامه‌نویسان آمریکا «یک جای ساکت» است که در ژانر فیلم‌های ترسناک قرار می‌گیرد.

فیلمنامه‌های اریجینال فیلم‌های «کتاب سبز»، «یک جای ساکت»، «روما»، «معاون رییس‌جمهور» و «کلاس هشتم» توسط اتحادیه فیلمنامه‌نویسان آمریکا نامزد دریافت جایزه شدند.

در بخش بهترین فیلمنامه اقتباسی هم نامزدها عبارتند از: «بلکککلنزمن»، «اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند»، «ستاره‌ای متولد شده است»، «پلنگ سیاه (بلک پنتر)» و «آیا مرا خواهی بخشید؟».

میان فیلمنامه‌های مهم و معتبری که در کمال تعجب توسط اتحادیه فیلمنامه‌نویسان نادیده گرفته شدند باید به فیلمنامه‌های «اولین اصلاح شده» نوشته و ساخته پل شریدر و «نخستین انسان» نوشته جاش سینگر وساخته دیمین شزل اشاره کرد.

پل شریدر فیلمنامه‌نویس اسکاری به گواه منتقدان یکی از بهترین فیلمنامه‌های امسال را برای فیلم «اولین اصلاح شده» نوشته و نتیجه‌اش هم یکی از بهترین فیلم‌های سال بوده است.

و نکته عجیب اینجاست که امسال گویا قرار است فیلم «نخستین انسان» قربانی نادیده گرفته شدن منتقدان باشد.

نامزدها توسط اعضای اتحادیه فیلمنامه‌نویسان غرب و شرق آمریکا جداگانه انتخاب شده و بعد همزمان نامزدهایشان اعلام می‌شوند.

روز ۱۷ فوریه برنده‌های اتحادیه فیلمنامه‌نویسان اعلام خواهند شد.

در بخش مستند رای‌دهندگان اتحادیه فیلمنامه‌نویسان به مستندهایی رای داده‌اند که امسال چندان هم توجه‌ها را به خودشان جلب نکردند: «فارنهایت ۹/۱۱» مایکل مور، «ثروت نسل» لارن گرین‌فیلد، «Bathtubs Over Broadway» دیو ویزننت و اوزی اینگونازو و «در جست‌وجوی بزرگی» گیب پولسکی در این بخش نامزد شده‌اند.

برعکس بقیه اتحادیه‌های هالیوود در اتحادیه فیلمنامه‌نویسان فقط فیلمنامه‌هایی می‌توانند نامزد دریافت جایزه شوند که نویسندگان‌شان عضو این اتحادیه باشند.

درنتیجه فیلمنامه‌هایی هستند که شانس نامزدی در اسکار را دارند ولی اتحادیه فیلمنامه‌نویسان آنها را نادیده گرفته است. «سوگلی»، «مرگ استالین»، «ردپایی از خودت به جا نگذار»،‌ «جنگ سرد»، «سوارکار» و «جزیره سگ‌ها» جزو این فیلم‌ها هستند.

به دلیل همین محدودیت، گمانه‌زنی درباره برنده بهترین فیلمنامه اسکار از روی نامزدها و حتی جایزه اتحادیه فیلمنامه‌نویسان به اندازه بقیه اتحادیه‌ها دقیق نیست.

فیلمنامه‌هایی که نامزد جایزه اتحادیه فیلمنامه‌نویسان شده‌اند مثل «بلکککلنزمن»، «اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند» و «کتاب سبز» تم تبعیض نژادی دارند. «پلنگ سیاه» هر چند یک فیلم ابرقهرمانی است اما به دلیل مفهومش می‌شود آن را هم جزو فیلم‌هایی طبقه‌بندی کرد که به دلیل ماجراهای مربوط به سیاهپوستان مورد توجه قرار گرفته‌اند. «معاون رییس‌جمهور» درباره دیک چنی است و تم سیاسی دارد. «کلاس هشتم» یک فیلم مستقل روشنفکرانه درباره بلوغ یک دختر مدرسه‌ای است. «ستاره‌ای متولد شده است» بازخوانی یک داستان کلاسیک عاشقانه درباره شهرت در عالم موسیقی است.

نکته جالب در میان نامزدهای اتحادیه فیلمنامه‌نویسان آمریکا «یک جای ساکت» است که در ژانر فیلم‌های ترسناک قرار می‌گیرد. ایده درخشانی دارد درباره خانواده‌ای که تسخیر موجوداتی می‌شوند که روی صدا حساس هستند. اما خود فیلم به اندازه بقیه مورد توجه قرار نگرفته بود.

The post نامزدهای اتحادیه فیلمنامه‌نویسان آمریکا مشخص شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala