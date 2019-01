نامزدهای جوایز انجمن کارگردانان آمریکا معرفی شدند

انجمن کارگردانان آمریکا نامزدهای خود را در حوزه دستاوردهای کارگردانی سال ۲۰۱۸ اعلام کرده است.

بردلی کوپر برای فیلم «ستاره‌ای متولد شده است» (A Star Is Born)، آلفونسو کوارون برای فیلم «روما» (Roma)، پیتر فارلی برای فیلم «کتاب سبز» (Green Book)، اسپایک لی برای فیلم «بلک‌ک‌کلنزمن» (BlacKkKlansman) و آدام مک‌کی برای فیلم «معاون» (Vice)، ۵ نامزد اتحادیه برای دریافت جایزه هستند.

همچنین ۵ کارگردان نیز به عنوان نامزدهای بهترین کارگردان‌ فیلم اولی انتخاب شدند که بردلی کوپر در آن لیست هم حضور داشت. در میان نامزدهای بهترین کارگردان‌ فیلم اولی علاوه بر کوپر نام‌های بو بورنهام برای فیلم « کلاس هشتم» (Eighth Grade)، کارلوس لوپز استرادا برای فیلم «بلاینداسپاتینگ» (Blindspotting)، متیو هاینمن برای فیلم «یک جنگ خصوصی» (A Private War) و بوتس رایلی برای فیلم «ببخشید مزاحم شما شدم» (Sorry to Bother You) به چشم می‌خورد.

از سال ۱۹۴۸ تا به حال تنها ۷ بار بهترین کارگردان از نظر اتحادیه، به عنوان بهترین کارگردان در مراسم اسکار انتخاب نشده و به جز این ۷ مورد در تمام موارد انتخاب اعضای آکادمی و اتحادیه کارگردانان یکی بوده است.

بررسی نامزدها و برندگان جوایز اتحادیه کارگردانان آمریکا در سال‌های گذشته نشان داده که انتخاب‌های اتحادیه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌بینی نامزدها و جوایز اسکار است. در واقع بررسی نامزدهای اتحادیه نشان می‌دهد بخش بزرگ و شاخصی از صنعت سینما در آمریکا درباره فیلم‌های سینمایی سال چه فکر می‌کنند.

بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که انتخاب‌های انجمن کارگردانان آمریکا کاملا مشابه با نامزدهایی است که پیش از این به عنوان گزینه بهترین کارگردان در گلدن گلوب ۲۰۱۹ معرفی شده بودند. نهایتا در مراسم گلدن گلوب آلفونسو کوارون برای کارگردانی فیلم روما برنده جایزه بهترین کارگردانی شد. اتفاقی که باید دید درباره جایزه اتحادیه کارگردان‌ها و نهایتا آکادمی اسکار هم رخ می‌دهد یا نه.

در میان گزینه‌های اعلام‌شده چند غایب مهم نیز وجود دارند. یورگوس لانتیموس برای فیلم «سوگلی» (The Favourite) و دیمین شزل بخاطر کارگردانی «نخستین انسان» (First Man) از جمله پرشانس‌ترین گزینه‌هایی بودند که در این فهرست قرار نگرفته‌اند. همچنین خبری از بری جنکینز کارگردان فیلم «اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند» (If Beale Street Could Talk) و رایان کوگلر کارگردان فیلم «پلنگ سیاه» (Black Panther) هم نیست.

برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اگر قرار باشد از این لیست ۵ فیلمی، اثری حذف شود گزینه آسیب‌پذیرتر آدام مک‌کی برای فیلم معاون خواهد بود. احتمال دارد در لیست آکادمی شاهد حضور سوگلی یا نخستین انسان به جای این فیلم سینمایی باشیم.

