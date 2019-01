همین‌طور که سریال بازی تاج و تخت به پایان خودش نزدیک می‌شود، شبکه HBO می‌خواهد با ساخت یک سریال پیش‌درآمد بازی تاج و تخت به جهان وستروس روح تازه‌ای بدهد. سریالی که قرار است بخشی از داستان‌های پس‌زمینه سریال را روشن کند. داستان‌هایی که بسیاری از طرفداران پر و پا قرص و سرسخت سریال «بازی تاج و تخت» برای سال‌ها درباره‌شان خیال‌پردازی می‌کردند.

در حالی که جزییات بسیار اندکی از این قسمت پایلوت منتشر شده است اما به نظر می‌رسد راه‌هایی وجود دارد که گمانه‌های بیشتری درباره این قسمت بزنیم. این هم البته به لطف جورج آر.آر.مارتین نویسنده اصلی کتاب‌های «نغمه یخ و آتش» است که در طرح این اپیزود نقش داشته و گاهی نکته‌هایی از آن می‌گوید.

۱)ما می‌دانیم چه کسی بر سریر قدرت است.

ساخت این سریال پیش‌درآمد سال گذشته سفارش داده شد. پروژه‌ای که مارتین و جین گولدمن، فیلمنامه‌نویس «مردان پادشاه» آن را نوشتند و ماجراهایش هزاران سال پیش از زمان حال سریال «بازی تاج و تخت» اتفاق می‌افتاد. در دورانی که ما آن را به عنوان «عصر قهرمانان» می‌شناسیم.

گلدمن طرح فیلمنامه را براساس قصه‌ای که خود او به همراه مارتین توسعه داده بودند، نوشت. او در کنار مارتین و چند نفر دیگر از جمله جیمز فارل و دنیل زلمن تهیه‌کننده و مدیر اجرایی این سریال است.

۲)ما شرح کلی سریال را داریم.

طبق آنچه HBO منتشر کرده این درام از عصر طلایی قهرمانان تا سقوط آنها را به تاریک‌ترین زمان به ترتیب تاریخ شرح می‌دهد. و البته یک نکته قطعی است: تاریخچه اسرار مخوف وستروس سرچشمه اصلی ظهور وایت‌واکرهاست.

۳)به لطف مارتین احتمالا می‌دانیم که اسم سریال چه خواهد بود.

احتمالا «شب طولانی» باشد. مارتین می‌گوید که این اسم قطعی است اما مدیران HBO خبر داده‌اند که هنوز این پروژه اسم ندارد.

۴)در این سریال تعدادی از ستاره‌های سینما حضور خواهند داشت.

نائومی واتس قرار است در این سریال (که حالا اسمش «شب طولانی» یا هر چیز دیگری ممکن است باشد) در نقش اصلی کنار جاش وایتهاوس بازی کند.

واتس نقش یک کاراکتر مقتدر کاریزماتیک را بازی می‌کند که یک راز سیاه را از دیگران مخفی نگهداشته است. اما جزییات بیشتری درباره کاراکتری که او نقش‌اش را بازی‌ می‌کند منتشر نشده.

۵)تارگرینی در کار نخواهد بود و درنتیجه احتمالا اژدهایی هم نخواهیم داشت.

جورج آر.آر.مارتین موقع صحبت از کتاب جدیدش «آتش و خون» که تاریخ ده هزار سال پیش وستروس را روایت می‌کند نکات بیشتری از این سریال جدید گفت.

مارتین در گفت‌وگویی با اینترتینمنت ویکلی اظهار داشت: «در رمان‌ها به ده هزار سال پیش اشاره شده است. من سعی می‌کنم که نکات مربوط به زندگی واقعی را بازتاب بدهم و فانتزی در آن نقش چندانی نخواهد داشت. در انجیل قصه آدم‌هایی را می‌خوانیم که صدها سال زندگی کرده‌اند و بعد آدم‌ها می‌نشینند حساب و کتاب می‌کنند تا بفهمند این وقایع دقیقا چه زمانی رخ داده است. به هر حال در زمان این سریال جدید وستروس کاملا متفاوت بوده. سرزمین پادشاهی یا همان کینگز لندینگ وجود نداشته. تخت آهنی در کار نبوده است. تارگرینی وجود نداشته و والریا تازه داشته با اژدهایانش پا می‌گرفته است تا امپراطوری بزرگی بسازند. ما در چالش با یک جهان متفاوت و قدیمی‌تر هستیم. گلدمن یک استعداد خارق‌العاده است و ما درباره ایده‌های او زیاد حرف زدیم. او وارد قلمرویی از کتاب شده که خود من پیش‌تر کشفش نکرده بودم. نویسنده اصلی سریال اوست.»

۶)تولید سریال اوایل سال ۲۰۱۹ آغاز می‌شود. درست زمانی که قرار است سریال «بازی تاج و تخت» به پایان برسد.

تولیدکنندگان سریال ابراز امیدواری کرده بودند که نیمه اول سال ۲۰۱۹ فیلمبرداری این سریال جدید آغاز شود.

۷)نمایش‌دهندگان سریال اصلی «بازی تاج و تخت» درگیر این یکی سریال نخواهند شد.

دیوید بنیاف و دی.بی.وایس، خالقان سریال «بازی تاج و تخت» هیچ کاری با این سریال جدید ندارند. بعد از اینکه آخرین فصل سریال «بازی تاج و تخت» آوریل ۲۰۱۹ روی آنتن رفت آنها هم خداحافظی خواهند کرد.

منبع: Thewrap

The post هفته نکته که از پیش‌درآمد سریال «بازی تاج و تخت» می‌دانیم appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala