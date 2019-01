نامزدهای جوایز بفتا ۲۰۱۹ اعلام شدند

نامزدهای جوایز بفتا ۲۰۱۹ که به اسکار انگلیسی مشهور است، اعلام شدند و فیلم «سوگلی» ساخته یورگوس لانتیموس، فیلمساز یونانی با بیشترین تعداد نامزدی پیشتاز است. فیلم لانتیموس که درباره ملکه آن دربار انگلستان است در ۱۲ رشته نامزد دریافت جایزه بفتا شده است.

«سوگلی» تنها تولید سینمایی امسال است که هم برای بهترین فیلم و هم برجسته‌ترین فیلم انگلیسی نامزد دریافت جایزه شده است.

دو روز بعد از اینکه الیویا کولمن، بازیگر انگلیسی برای ایفای نقش ملکه آن برنده جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن در فیلم‌های کمدی یا موزیکال شد حالا دوباره شانس اصلی دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بفتا هم برای بازی در این کمدی تاریخی است. نزدیکترین رقبای فیلم «سوگلی» فیلم برایان سینگر یعنی «بوهمین راپسودی» یا همان «حماسه کولی»، «نخستین انسان» دیمیان شزل، «روما» آلفونسو کوارون و «ستاره‌ای متولد شده است» هر کدام با هفت نامزدی هستند.

این هفتاد و دومین دوره برگزاری اسکار انگلیسی‌هاست. در بفتا بیشتر به فیلم‌های انگلیسی بها داده می‌شود. فیلم‌هایی که درباره شمایل‌های انگلستان از هنرمند تا سیاستمدار ساخته می‌شوند یا فیلم‌هایی که توسط کارگردانان کهنه‌کار انگلیسی ساخته شده‌اند و بازیگران انگلیسی در آنها بازی می‌کنند.

از بازیگران انگلیسی‌تباری که در این دوره جوایز بفتا نامزد دریافت جایزه بازیگری شده‌اند به جز الیویا کولمن می‌شود به کلر فوی برای «نخستین انسان»، استیو کوگان برای «استن و اولی»، کریستین بیل برای «معاون رییس‌جمهور»، ریچل ویز برای «سوگلی» و ریچارد ای.گرانت برای «آیا هرگز می‌توانی مرا ببخشی؟» اشاره کرد.

جیسون سولومون منتقد فیلم می‌گوید: «علاقه زیادی نسبت به فیلم «سوگلی» وجود دارد. فقط یک هفته است اکران شده و حضور قوی در باکس آفیس داشته است. الیویا کولمن هم شمایل بسیار محبوبی است. فکر می‌کنم که مردم عاشق نقش‌آفرینی او به جای ملکه آن می‌شوند. نقشی که البته بازیگران مکمل درخشانی مثل ریچل وایز و اما استون هم همراهی‌اش می‌کنند.»

کولمن در گذشته سه جایزه بفتای تلویزیونی برده است اما این اولین‌بار است که در بخش سینمای بفتا نامزد دریافت جایزه می‌شود. هیلی اسکوایزر، بازیگر زنی که نامزدهای بفتا را اعلام کرد گفت: «بعد از یک سال حرف زدن از جنبش‌های metoo و timesup حالا خیلی هیجان‌انگیز است که فیلمی پیشتاز شده که یک مثلث زنانه در راس آن قرار دارند.»

در بخش بازیگران مرد هم رامی مالک شانس زیادی برای بردن مجسمه بفتا به خانه دارد. هر چه باشد او نقش یکی از مهم‌ترین شمایل‌های موسیقی انگلستان یعنی فردی مرکوری را بازی کرده است.

فهرست نامزدهای هفتاد و دومین دوره جوایز بفتا به شرح زیر است:

بهترین فیلم

بلک‌ک کلنزمن (اسپایک لی)

سوگلی (یورگس لانتیموس)

کتاب سبز (پیتر فارلی)

روما (آلفونسو کوارون)

ستاره‌ای متولد شده است (بردلی کوپر)

بهترین فیلم بریتانیایی

حماسه کولی (برایان سینگر)

سوگلی (یورگس لانتیموس)

هیولا (مایکل پیرس)

مک‌کوئین (یان بونهوت)

استن و اولی (جان اس. بایرد)

تو واقعا هرگز اینجا نبودی(لین رمزی)

بهترین کارگردان

اسپایک لی (بلکککلنزمن)

پاول پاولیکوفسکی (جنگ سرد)

یورگوس لانتیموس (سوگلی)

آلفونسو کوارون (روما)

بردلی کوپر (ستاره‌ای متولد شده است)

بهترین بازیگر نقش اول مرد

بردلی کوپر (ستاره‌ای متولد شده است)

کریستین بیل (معاون رییس‌جمهور)

رامی مالک (حماسه کولی)

استیو کوگان (استن و اولی)

ویگو مورتنسن (کتاب سبز)

بهترین بازیگر نقش اول زن

گلن کلوز (همسر)

لیدی گاگا (ستاره‌ای متولد شده است)

ملیسا مک‌کارتی (آیا هرگز می‌توانی من را ببخشی؟)

الیویا کولمن (سوگلی)

وایولا دیویس (بیوه‌ها)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

آدام درایور(بلکککلنزمن)

ماهرشالا علی (کتاب سبز)

ریچارد ای.گرانت (آیا هرگز می‌توانی من راببخشی؟)

سام راکول (معاون رییس‌جمهور)

تیموتی شالامه(پسر زیبا)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

ایمی آدامز (معاون رییس‌جمهور)

کلر فوی (نخستین انسان)

اما استون(سوگلی)

مارگو رابی (ماری ملکه اسکاتلند)

ریچل وایس (سوگلی)

بهترین فیلمنامه غیراقتباسی

جنگ سرد

سوگلی

کتاب سبز

روما

معاون رییس‌جمهور

بهترین فیلمنامه اقتباسی

بلکککلنزمن

آیا هرگز می‌توانی من را ببخشی؟

نخستین انسان

اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند

ستاره‌ای متولد شده است

بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان

کفرناحوم (نادین لبکی)

جنگ سرد (پاول پاولیکوفسکی)

داگمن (ماتیو گارونه)

روما (آلفونسو کوارون)

دله دزدان(هیروکازو کوریدا)

بهترین فیلم انیمیشن

شگفت انگیزان۲

جزیره سگ‌ها

مرد عنکبوتی:درون دنیای عنکبوتی

بهترین مستند

سولو آزاد

مک‌کوئین

آر.بی.جی

سه غریبه مشابه

آنها نباید پیر شوند

بهترین فیلمبرداری

حماسه کولی

جنگ سرد

سوگلی

نخستین انسان

روما

بهترین موسیقی متن

اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند

بلکککلنزمن

جزیره سگ‌ها

بازگشت مری پاپینز

ستاره‌ای متولد شده است

بهترین تدوین

حماسه کولی

سوگلی

نخستین انسان

روما

معاون رییس‌جهور

بهترین طراحی صحنه

جانوران شگفت انگیز:جنایت گریندل والد

سوگلی

نخستین انسان

بازگشت مری پاپینز

روما

