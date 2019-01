نیک واله‌نوگا فیلمنامه‌نویس فیلم کتاب سبز که گویا ترجمه درست‌تر آن «کتاب مرجع» است و اشاره به کتابی مقدس برای سیاهپوستان دارد، به دلیل توییتی که سال ۲۰۱۵ کرده بود زیر فشار و بمباران افکار عمومی قرار گرفت و البته مجبور به عذرخواهی شد. توییتی که در آن از مسلمانان انتقاد کرده بود.

نیک واله‌نوگا فیلمنامه‌نویس و از تهیه‌کنندگان فیلم «کتاب سبز» یکی از امیدهای اسکار در بخش بهترین فیلمنامه اقتباسی، در جوایز اتحادیه منتقدان آمریکا سال ۲۰۱۹ روز یکشنبه شرکت نخواهد کرد. به گزارش هالیوود ریپورتر، او در کل برای بقیه فصل جوایز به سایه خواهد رفت.

واله‌نوگای ۵۹ ساله که پدرش تونی لیپ کسی بود که در فیلم «کتاب سبز» ویگو مورتنسن نقش او را بازی می‌کند (همان راننده دان شرلی پیانیست مشهوری که ماهرشالا علی ایفاگر نقش‌اش است) یکشنبه گذشته جایزه بهترین فیلمنامه را از گلدن گلوب گرفت. به علاوه «کتاب سبز» در بهترین فیلم کمدی یا موزیکال هم برنده جایزه بهترین فیلم شد. ماهرشالا علی هم از تیم همین فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل شد.

به هر حال از چهارشنبه گذشته واله‌نوگا تحت فشار قرار گرفته چون در ضمن زیر و رو کردن توییترش به توییتی رسیدند که مربوط به زمان نامزدی دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بود. توییتی که احساسات مردم را از مسیر درست خودش منحرف می‌کرد و درباره تئوری توطئه بود. واله‌نوگا در آن توییت نوشته بود: «صددرصد صحیح است. مسلمانان در شهر جرسی وقتی برج‌ها فرو ریختند شادی کردند. من این صحنه را دیدم و شما هم ممکن است از شبکه محلی cbs شاهد آن بوده باشید.»

درنتیجه کشف این توییت، واله‌نوگا آن را پاک کرد و البته کل اکانت توییترش را هم غیرفعال نمود. بعد از آن بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن نوشت: «من می‌خواهم عذرخواهی کنم. من همه زندگی‌اش را در این تلاش گذراندم که داستان‌هایی درباره فائق آمدن به تفاوت‌ها روایت کنم. درباره پیدا کردن زمین مشترک برای روایت‌های سینمایی. و من از صمیم قلب از همه کسانی که در فیلم «کتاب سبز» مشارکت داشتند عذرخواهی می‌کنم. به ویژه از ماهرشالا علی مهربان و درخشان از صمیم قلب معذرت می‌خواهم و همه کسانی که مسلمان هستند به خاطر آزاری که به دلیل توییت من متحمل شده‌اند. از پدرم به شدت عذرخواهی می‌کنم که دوستی با دکتر شرلی روی او تاثیر زیادی گذاشت و به خاطرش تغییر کرد و من به او قول دادم که نگذارم درسی را که او یاد گرفته من فراموش کنم. «کتاب سبز» داستانی درباره عشق است. پذیرفتن و از بین بردن مرزها. و من بهتر از این‌ها عمل خواهم کرد.»

پارتیسیپنت مدیا، کمپانی تولیدکننده فیلم «کتاب سبز» هم از طرف خودش بیانیه دیگری منتشر کرد و نوشت: «به نظر ما توییت آقای واله‌نوگا به شدت توهین‌آمیز و خطرناک و متضاد با ارزش‌های این کمپانی است. ما کاملا مفاد این توییت را رد می‌کنیم.»

فیلم «کتاب سبز» نامزد هفت جایزه اتحادیه منتقدان آمریکا در سال ۲۰۱۹ شده است از جمله: بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر نقش اول مرد (ویگو مورتنسن)، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد (ماهرشالا علی)، بهترین موسیقی متن و بهترین بازیگر بازیگر مرد کمدی (ویگو مورتنسن).

