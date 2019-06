باکس آفیس؛ پشت پرده زندگی حیوانات خانگی چه خبر است؟

دوازده فیلم پرفروش این آخر هفته باکس آفیس با ترکیبی چیده شدند که مشابه سال گذشته همین موقع بود. به نظر می‌رسد که فاصله میان فروش سال گذشته‌ی فیلم‌های سینما با امسال کمتر شده است. فیلم‌هایی که این هفته تازه اکران شدند رقابت تنگاتنگی با هم داشتند. فیلم زندگی اسرارآمیز حیوانات خانگی ۲ (The Secret Life of Pets 2) محصول کمپانی یونیورسال و ایلامینیشن موفق نشد که حتی به نصف فروش افتتاحیه فیلم اول برسد که همین چند سال قبل اکران شده بود. در حالی که فیلم «ققنوس سیاه» (Dark Phoenix) از کمپانی فاکس تبدیل به فیلم پرفروشی شد که منفی‌ترین نقدهای ممکن در میان سری فیلم‌های «مردان ایکس» (X-men) روی آن نوشته شد و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با وجود این که دومین فیلم پرفروش هفته بود، کمترین فروش افتتاحیه را میان سری فیلم‌های «مردان ایکس» داشت.

در صدر باکس آفیس فیلم «زندگی اسرارآمیز حیوانات خانگی ۲» با فروش تقریبی ۴۷.۱ میلیون دلار از ۴۵۶۱ سالن سینما قرار دارد. این دومین اکران گسترده‌ی امسال بعد از «انتقام‌جویان: پایان بازی» است. عملکرد فیلم کمتر از نصف فروش نسخه‌ی اریجینال اولیه آن است که سال ۲۰۱۶ اکران شد و ۱۰۴.۴ میلیون دلار فروخت که همچنان رکورد بیشترین فروش افتتاحیه یک انیمیشن را در اختیار دارد.

این که فیلم «زندگی اسرارآمیز حیوانات خانگی ۲» صدرنشین باکس‌آفیس شده چندان هم اتفاق بزرگی نیست. به خصوص که استودیو انتظار داشت فروش فیلم بالای ۵۰ میلیون دلار باشد. اما به نظر می‌رسد که برآورده کردن خواسته‌های استودیو در مورد این فیلم تبدیل به ماموریت غیرممکن شده است.

البته فیلم مخاطبان را ناامید نکرده و امتیاز آن در سایت سینمااسکور A- است. ۵۷ درصد تماشاگران این انیمیشن زنان بوده‌اند و ۶۲ درصد از کسانی را که به تماشای فیلم رفتند خانواده‌ها تشکیل می‌دادند. برای پیش‌بینی در مورد آینده فروش این فیلم می‌شود به فیلم «هتل ترانسیلوانیا ۲» اشاره کرد و فروش‌اش را با آن مقایسه کرد. افتتاحیه‌ی آن فیلم ۴۸.۴ میلیون دلار بود. افتتاحیه‌ی فیلم «پاندای کونگ‌فو کار ۲» هم ۴۷.۶ میلیون دلار بود که فروش آن انیمیشن هم می‌تواند با «زندگی اسرارآمیز حیوانات خانگی ۲» قابل مقایسه باشد. هر دوی آن انیمیشن‌ها در نهایت بالای ۱۶۵ میلیون دلار فروش کردند. البته هیچ‌کدام از آن‌ها در میانه اکران تابستان به نمایش درنیامده بودند و همین باعث می‌شود که تماشای سرنوشت انیمیشن «زندگی اسرارآمیز حیوانات خانگی ۲» جالب باشد.

در بازارهای بین‌المللی «زندگی حیوانات خانگی ۲» دو هفته است که اکرانش شروع شده و این آخر هفته ۲۱ کشور جدید از جمله هلند به کشورهای پخش‌کننده این انیمیشن اضافه شدند که به عنوان نمونه فروش‌اش در هلند به ۱.۷ میلیون دلار رسید و در ویتنام ۱.۳ میلیون دلار فروخت. در مجموع در آخر هفته‌ی گذشته فیلم ۱۶ میلیون دلار در ۳۰ کشور فروخت و درآمد آن از بازار بین‌المللی به ۴۹ میلیون دلار رسید. بهترین بازار جهانی فیلم روسیه است که انیمیشن آنجا ۱۷ میلیون دلار فروش داشته است. فیلم هنوز در کشورهایی مثل استرالیا، آلمان، برزیل، چین، ژاپن و کره به نمایش درنیامده و قرار است ظرف یک هفته‌ی آینده در این کشورها هم روی پرده برود.

این انیمیشن با بودجه ۸۰ میلیون دلاری ساخته شده است و داستان سگی به نام مکس و دوستانش است که همگی حیوانات اهلی خانگی هستند. هر روز بعد از اینکه صاحبان آن‌ها به مدرسه یا سر کار می‌روند مکس و رفقایش زندگی مخفی‌شان را آغاز می‌کنند. کریس رنو کارگردان فیلم است که ساخت انیمیشن تحسین‌برانگیز «من نفرت‌انگیز» را در کارنامه‌اش دارد. برای ساخت قسمت دوم انیمیشن «زندگی اسرارآمیز حیوانات خانگی» جاناتان دل وال هم با او همکاری کرده است که در کارنامه‌اش طراحی انیمیشن دیده می‌شود. مهم‌ترین صداپیشه‌ی فیلم هریسون فورد است. منتقدان اما از فیلم چندان خوش‌شان نیامده و امتیاز ۵۵ از ۱۰۰ را در متاکریتیک به آن داده‌اند. آن‌ها انتظار چنین دنباله‌ متوسطی را از کریس رنو و گروه صداپیشگان پرانرژی انیمیشن نداشته‌اند. آن‌ها معتقدند که گروه سنی کودکان ممکن است به فیلم علاقه‌مند شوند همان‌طور که از بقیه فیلم‌های جمع و جور کمپانی ایلامینیشن هم خوش‌شان می‌آید اما واقعیت اینجاست که این دنباله‌ها بیش از اندازه کوچک و لاغر و مختصرند. بعد از ۱۵ یا ۲۰ دقیقه کلیه‌ی جذابیت‌شان از دست می‌رود.

در رده‌ی دوم جدول اوضاع برای فیلم «ققنوس سیاه» دیزنی هم چندان جالب نیست. فیلم فقط توانست ۳۳ میلیون دلار بفروشد و تبدیل به اولین فیلم در سری «مردان ایکس» شد که رقم افتتاحیه‌اش پایین ۵۰ میلیون دلار است. استودیو توقع داشت که فیلم حداقل بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار بفروشد. افتتاحیه این فیلم تبدیل به ناامیدکننده‌ترین افتتاحیه این سری فیلم‌ها شد که قبل‌تر و سه سال پیش فیلم «مردان ایکس: آخرالزمان» با افتتاحیه‌ی ۶۵.۷ میلیون دلاری این لقب را داشت.

متوسط فروش افتتاحیه‌ی سری فیلم‌های «مردان ایکس» حداقل دو و نیم برابر بیشتر است که یعنی فیلم باید در هفته اولش حداقل ۸۲.۵ میلیون دلار بفروش که باز هم کمتر از ۱۰۰ میلیون است و فاجعه‌ای برای این سری فیلم‌ها به شمار می‌رود. تماشاگران در سایت سینمااسکور به فیلم امتیاز B- را داده‌اند که یعنی مخاطبان هم از دیدن‌اش لذت نبرده‌اند. منتقدان هم نقدهای منفی روی فیلم نوشته‌اند. ۵۷ درصد مخاطبان فیلم را مردان تشکیل داده‌اند و ۶۱ درصد از کسانی که در سه روز اول افتتاحیه به دیدن فیلم رفتند ۲۵ سال به بالا داشتند.

در بازارهای بین‌المللی فیلم «ققنوس سیاه» در همه کشورها به جز ژاپن اکرانش را آغاز کرد و فروش جهانی آن به ۱۰۷ میلیون دلار رسید. طبق آنچه انتظار می‌رفت بیشترین فروش از آن بازار چین بوده که فیلم ۴۵.۶ میلیون دلار در آنجا فروخته است. کره جنوبی با ۵.۷ میلیون دلار و مکزیک با ۵ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

فیلم داستان جین گری (یا همان ققنوس با بازی سوفی ترنر) است. او شروع کرده به این که قدرت‌های باورنکردنی‌اش را پرورش بدهد. همان قدرت‌هایی که او را تبدیل به ققنوس سیاه می‌کنند. حالا گروه مردان ایکس باید تصمیم بگیرند که جان یکی از اعضایشان بیشتر اهمیت دارد یا همه مردمی که روی کره زمین زندگی می‌کنند.

منتقدان هم از فیلم دل خوشی ندارند و به آن امتیاز ۴۳ از ۱۰۰ را داده‌اند. پیتر بردشاو منتقد گاردین نوشته است: «نکته‌ی ققنوس حالا چه سیاه باشد و چه هر رنگ دیگری این است که از دل شعله‌ها برخیزد اما شعله‌های این فیلم کل سری «مردان ایکس» را به آتش کشیده‌اند. فیلم آن‌قدر سرشار از جیغ و داد و زاری برای نتیجه‌ی این فرنچایز است که موفق نمی‌شود از پتانسیل‌هایی که دارد استفاده کند. کاراکتر جین گری را به سختی باور می‌کنیم و می‌شناسیم و اصلا متوجه رابطه‌ی او با سایر اعضای تیم مردان ایکس نمی‌شویم.»

فیلم «علاءالدین» دیزنی با فروش ۲۴.۵ میلیون دلاری در رده‌ی سوم جدول پرفروش‌ها قرار دارد و در هفته‌ی سوم فروش‌اش فقط ۴۳ درصد افت کرده است. فروش فیلم در گیشه‌ی داخلی سینماهای آمریکا حالا به ۲۳۲ میلیون دلار رسیده است. در بازارهای‌ بین‌المللی هم بازسازی انیمیشن موفق دیزنی ۶۷.۶ میلیون دلار به درآمدش اضافه کرده است.

بقیه فیلم‌های جدول فروش از جمله «گودزیلا» در رتبه چهارم همان‌هایی هستند که در هفته‌های گذشته هم شاهد حضورشان در جمع برترین‌های باکس آفیس بودیم.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی زندگی اسرارآمیز حیوانات خانگی ۲ ۱ ۴۷.۱ ۴۸ ققنوس سیاه ۱ ۳۳ ۳۳ علاءالدین ۳ ۲۴.۵ ۲۳۲.۴ گودزیلا: پادشاه هیولاها ۲ ۱۵.۵ ۷۶.۸ راکت من ۲ ۱۴ ۵۰.۵ ما ۲ ۷.۸ ۳۲.۸ جان ویک ۳:‌ پارابلوم ۴ ۷.۴ ۱۳۸.۷ انتقام‌جویان: پایان بازی ۷ ۴.۸ ۸۲۴.۴ پوکمون: کارآگاه پیکاچو ۵ ۳ ۱۳۷.۴ خوره کتاب ۳ ۱.۶ ۱۷.۸

باکس آفیس هفته گذشته: گودزیلا تاج پادشاهی به سر گذاشت

The post باکس آفیس؛ پشت پرده زندگی حیوانات خانگی چه خبر است؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala