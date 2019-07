منتظر «ثور ۴» به کارگردانی تایکا وایتیتی باشید

تایکا وایتیتی برای کارگردانی فیلم سینمایی «ثور ۴» (Thor 4) با مارول استودیوز و دیزنی قراردادی جدید امضا کرده و به شکل رسمی به جهان سینمایی مارول بازگشته است.

وایتیتی با ثور ۴ بار دیگر پس از سال ۲۰۱۷ و ساخت «ثور: راگناروک» (Thor: Ragnarok) به جهان مارول باز می‌گردد. این کارگردان از این نظر مورد توجه قرار گرفت که با ساخت راگناروک دوباره مجموعه ثور را که با معرفی «ثور: دنیای تاریک» (Thor: The Dark World) از مدار خارج شده بود، به وضعیت مناسبی بازگرداند. راگناروک در نوامبر سال ۲۰۱۷ اکران شد و فروش ۸۵۴ میلیون دلاری را تجربه کرد.

در حالی که حضور وایتیتی به عنوان کارگردان ثور ۴ قطعی شده اما طرح داستانی این اثر ابرقهرمانی چندان روشن نیست. به هر حال پس از اتفاقات «انتقام‌‎جویان: جنگ ابدیت» بسیاری از هواداران جهان مارول شروع به گمانه‌‎زنی درباره آینده شخصیت ثور کردند؛ اینکه ثور یک دنباله مستقل دیگر خواهد داشت یا باید در نگهبانان کهکشان بخش ۳ (Guardians of the Galaxy Vol. 3) انتظار دیدن ثور را داشته باشند.

در حال حاضر و با توجه به اینکه احتمالا فیلم‌برداری هر دو اثر در سال ۲۰۲۰ اتفاق خواهد افتاد احتمال حضور ثور در نگهبانان کهکشان بخش ۳ کمتر از قبل شده است، گرچه حضور او در هر دو فیلم لزوما غیرممکن نیست.

وایتیتی پیش از این قرار بود فیلم سینمایی آکیرا (Akira) را برای استودیوی برادران وارنر جلوی دوربین ببرد تا شاهد اکران آن در سال ۲۰۲۱ باشیم اما با مطرح شدن پیشنهاد مارول و تصمیم او برای کارگردانی ثور ۴ پروژه ساخت آکیرا به تعویق افتاده است. بنا بود آکیرا اقتباسی لایواکشن از مانگا و انیمیشن معروف ژاپنی باشد.

ثور ۴ جدیدترین فیلم مارول است که در فاز بعدی جهان سینمایی مارول ساخته خواهد شد. در حالی که مارول هنوز به شکل رسمی هیچ فیلمی را پس از انتقام‌جویان: پایان بازی و مرد عنکبوتی: دور از خانه معرفی نکرده است اما پروژه‌های دیگری که انتظار داریم در فاز ۴ جهان مارول شاهد اکران‌شان باشیم شامل «ابدی‌ها» (The Eternals)، بیوه سیاه و فیلم‌های جدیدی در مجموعه‌های نگهبانان کهکشان، پلنگ سیاه و دکتر استرنج می‎شود.

